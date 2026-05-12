مسقط: داعماً للمشاريع الوطنية الدافعة بعجلة التنويع الاقتصادي والتنمية الصناعية في سلطنة عُمان، اضطلع الأهلي الإسلامي بدور مموِل مشترك لأول مشروع لتعدين النحاس تحت الأرض في سلطنة عُمان، وذلك ضمن تمويل مشترك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة إجمالية قدرها 64 مليون ريال عُماني لصالح شركة "موارد للتعدين" ش.م.م.، بهدف تطوير وتوسعة مشروع غيزين-3 لتعدين النحاس تحت الأرض، الذي يُعد الأول من نوعه في السلطنة. وتؤكد هذه المساهمة الدور الريادي للأهلي الإسلامي في ابتكار وتقديم حلول تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية، تدعم المشاريع الصناعية الكبرى وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

ويقع مشروع غيزين-3 في ولاية الخابورة، إذ يُشكل محطة مفصلية في مسيرة قطاع التعدين في السلطنة، لما له من دور في فتح آفاق جديدة للاستثمار في الموارد المعدنية وتعزيز التنمية الاقتصادية على المستوى الدولي. وتتولى تطوير المشروع شركة ”موارد للتعدين“ ش.م.م، التابعة لمجموعة ”محمد البرواني“، التي تمتلك خبرة تمتد لأكثر من عشرين عاماً في السلطنة، وتدير عملياتها في أكثر من 16 دولة، بقيادة الدكتور محمد البرواني، ما يعكس سجلها الحافل في تنفيذ المشاريع المعقدة في قطاع الموارد. وتستند هذه الصفقة إلى أسس متينة، من أبرزها اتفاقية شراء إنتاج مع شركة ترافيجورا (Trafigura Pte Ltd)، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تجارة السلع المستقلة، بما يوفّر دعماً تجارياً للمشروع، ويعزز حضوره السوقي، ويرفع من مستوى إيراداته.

وقد وقع الاتفاقية كلٌّ من زينب اللواتية، نائبة المدير العام ورئيسة الخدمات المصرفية الإسلامية للشركات في الأهلي الإسلامي، وطارق البرواني، الرئيس التنفيذي لشركة موارد للتعدين، وعامر العمري، الرئيس التنفيذي لظفار الإسلامي.

وفي تعليقها على هذا التعاون، قالت الفاضلة زينب اللواتية: "نواصل في الأهلي الإسلامي شراكتنا الموثوقة في دعم مسيرة التنويع الاقتصادي، من خلال تقديم حلول تمويل إسلامية مبتكرة تلبي احتياجات المشاريع الصناعية والبنية الأساسية الكبرى. وتمثل مشاركتنا في هذا التمويل المشترك خطوة نوعية تعكس قدرتنا على هيكلة صفقات معقدة وفق أفضل الممارسات، بما يفتح آفاقاً جديدة للنمو المستدام، ويعزز من مساهمتنا الفاعلة في تحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية الشاملة".

وتجسد هذه الشراكة التمويلية توجه الأهلي الإسلامي نحو دعم القطاعات الحيوية ذات الأثر الاقتصادي المستدام، لاسيما القطاعات غير النفطية، وعلى رأسها قطاع التعدين، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040. كما تعكس التزام البنك بنهج متوازن يجمع بين إدارة المخاطر بكفاءة وتعظيم القيمة الاقتصادية، من خلال توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية الواعدة.

ومن خلال هذه الصفقة، يعزز الأهلي الإسلامي مكانته كمؤسسة رائدة في مجال تمويل المشاريع والتمويل المشترك، مؤكداً قدرته على تنفيذ معاملات تمويلية معقدة بكفاءة واحترافية، بما ينسجم مع رؤيته في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان.

