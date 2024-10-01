دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "الأنصاري للصرافة ذ.م.م."، الشركة الرائدة في توفير خدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتابعة لمجموعة "الأنصاري للخدمات المالية ش.م.ع"، عن إطلاق حملة "عروض الشتاء" التي تتواصل من 1 أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2024. وتتيح الحملة للعملاء فرصة الفوز بجوائز كُبرى، من ضمنها منزل الأحلام، وسيارة (Jetour T2 SUV) الجديدة كُلياً، إلى جانب 12 باقة عطلات أسبوعية.

وتشمل المعاملات المؤهلة للمشاركة في عروض الشتاء التحويلات المالية عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وفروعها والكاونترات الذكية ومنصة eExchange.ae الإلكترونية. وتتضمن قائمة المعاملات المؤهلة أيضاً صرف العملات الأجنبية، وشراء الصكوك الوطنية بقيمةٍ لا تقل عن 1000 درهم إماراتي، إلى جانب عمليات تعبئة وإعادة تعبئة أرصدة بطاقات "ترافل كارد" و"فليكسبل باي" من "الأنصاري للصرافة"، ومدفوعات تذاكر السفر لدى "العربية للطيران" و"فلاي دبي" وغيرهما. وتأتي "عروض الشتاء" بالتعاون مع بنك الفلاح، وجيتور الإمارات، شريك مجموعة "إيليت القابضة"، وترافل وينجز.

وقال علي النجار، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى شركة "الأنصاري للصرافة": "يسرنا إطلاق حملة «عروض الشتاء» التي نعرب من خلالها عن تقديرنا لعملائنا على ثقتهم بنا. وتأتي هذه الحملة في إطار التزامنا بتعزيز تجربة عملائنا الكرام والقيمة المضافة التي نتيحها لهم، وتجسيداً لحرصنا على مكافأتهم على الثقة والدعم اللذين يمنحونا إياهما. وننتهز هذه الفرصة لنشكر جميع شركائنا على دعمهم ومساهمتهم".

وسيتم الإعلان عن الفائز بجائزة منزل الأحلام في 9 يناير 2025، والفائز بسيارة (Jetour T2 SUV) في 6 يناير 2025.

نبذة عن الأنصاري للصرافة:

تعد الأنصاري للصرافة واحدة من الشركات الرائدة في توفير خدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإحدى الشركات التابعة لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية ش.م.ع.

وشهد العام 1966 افتتاح أول فرع للشركة المرخصة والمنظمة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ومنذ ذلك الحين، خطت الشركة خطوات سريعة لتعزيز مكانتها بوصفها واحدة من كبرى شركات الصرافة في الإمارات مع أكثر من 260 فرعاً في جميع أنحاء الدولة (اعتباراً من يونيو 2024)، إلى جانب فريق عمل متكامل يضم أكثر من 4500 موظف وموظفة من مختلف الجنسيات واللغات. وتجري الشركة نحو 134 ألف معاملة يومياً (اعتباراً من ديسمبر 2023). ومنذ تأسيسها، تواصل الأنصاري للصرافة توسيع محفظة خدماتها عبر إضافة مجموعة من الحلول الرقمية، ومن أبرزها "تطبيق الأنصاري للصرافة للهواتف الذكية"، الحائز على جوائز عدة، إلى جانب موقعها الإلكتروني الرسمي والكاونترات الذكية داخل فروعها.

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