· تواصل الشركة تزويد فروعها في أنحاء الدولة بالكاونترات الذكية لتعزيز تجربة العملاء

· أكثر من 100 كاونتر ذكي طور التشغيل الكامل بحلول 2024

أعلنت الأنصاري للصرافة عن إطلاق كاونترات ذكية جديدة في عددٍ من فروعها بدولة الإمارات العربية المتحدة،وذلك تماشياً مع رؤية الشركة والتزامها بمواصلة التميّز والابتكار لزيادة الكفاءة التشغيلية، وتبسيط وتسريع المعاملات وتحسين تجربة العملاء.

وسيتم توفير أكثر من 100 كاونتر ذكي في أكثر من 50 فرعاً، لتقديم مجموعة واسعة من الخدمات، بما فيها التحويلات المالية، ودفع الفواتير، والسحوبات النقدية للرواتب، وسداد فواتير البطاقات الائتمانية، والمدفوعات النقدية للمعاملات الرقمية، وغيرها.

وقال محمد بيطار، نائب الرئيس التنفيذي لدى الأنصاري للصرافة: "تمثل الكاونترات الذكية الإضافة الأحدث لمشاريعنا في إطار جهودنا لتسريع وتيرة التحول الرقمي لأنشطتنا خلال العام الحالي، واستراتيجيتنا لتعزيز رضا العملاء، ومواكبة الإقبال المتنامي على الحلول الذكية، والذي شهد زيادةً كبيرة خلال الجائحة. ومع تسارع وتيرة التطور التقني، تزايد الطلب على الخدمات الأكثر كفاءةً وسرعة وسلاسة، والحلول التي تضمن أمان العملاء وحماية خصوصيتهم. انطلاقاً من ذلك، تم تصميم هذه الأجهزة للارتقاء بتجربة العملاء، وتوفير إمكانية اختيار الخدمات ودفع رسومها دون أي تدخل بشري. وتعكس هذه الخطوة التزامنا بتوفير أفضل الحلول والخدمات المُبتكرة لعملائنا."

تعتمد الكاونترات الذكية على شاشات تفاعلية تعمل بخاصية اللمس، وتشكل إضافةً نوعية تسهم في زيادة حجم المعاملات من خلال توفير قنوات ذكية للخدمة الذاتية، تسهّل حصول العملاء على الخدمات بسرعة ودون الحاجة للانتظار. وسيتم تركيب ما بين 20 إلى 30 كاونتر ذكي كل ستة أشهر، مما سيتيح للأنصاري للصرافة تقديم حلول القنوات المتعددة لعملائها التي تلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن الكاونترات الذكية

تمضي الأنصاري للصرافة قُدُماً في اطلاق ونشر الكاونترات الذكية في فروعها بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار جهودها لتوفير خدمات أكثر كفاءة وسرعة لعملائها. توجد الكاونترات الجديدة حالياً ضمن فروع الأنصاري للصرافة في "مول الإمارات" و"سيتي سنتر مردف" و"ميغا مول الشارقة"، وتعتزم الشركة إضافة الكاونترات الذكية تدريجياً في 50 فرع بحلول العام 2024.

وستقدم هذه الكاونترات للعملاء خدمات تحويل الأموال إلى مُختلف أنحاء العالم، وسحب الرواتب ودفع الفواتير، وسداد مدفوعات البطاقات الائتمانية، وخدمات البطاقات المدفوعة مسبقاً، ودفع رسوم معاملات المنصة الإلكترونية (eExchange). وتتيح الكاونترات للعملاء اختيار لغتهم المفضلة، ودفع واستلام الأموال، والحصول على الإيصالات الورقية، من خلال استكمال إجراءات إثبات الهوية الشخصية عبر نظام قارئ الهوية الإماراتية وبصمة الإصبع.

نبذة عن شركة الأنصاري للصرافة

تعد "الأنصاري للصرافة" إحدى الشركات الرائدة في مجال صرف العملات الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة مع أكبر شبكة من الفروع، لتمثل بذلك امتداداً للنمو الملحوظ الذي تشهده الأعمال التجارية لمجموعة الأنصاري منذ ما يقارب 60 عاماً. وقد ساهمت الشركة في تلبية متطلبات العملاء والشركاء التجاريين المتعلقة بصرف العملات الأجنبية والتحويلات المالية في الوقت الذي كانت تستعد فيه الدولة لإنشاء أول نظام مصرفي رسمي.

تم افتتاح أول فرع للشركة في إمارة أبوظبي في عام 1966 لمواكبة التطور التدريجي للقطاع المصرفي في منتصف ستينيات القرن الماضي.

واليوم، تفتخر شركة "الأنصاري للصرافة" بأن تضم أكثر من 220 فرعاً إلى جانب فريق عمل متكامل مكون من أكثر من 3500 موظف وموظفة من مختلف الجنسيات واللغات لتلبية احتياجات أكثر من 4 مليون عميل بالخدمات المتكاملة، وفق أعلى معايير الكفاءة والسرعة وبأسعار تنافسية. وتجري الشركة أيضًا أكثر من 120،000 معاملة يوميًا، وتواصل توسيع محفظة خدماتها عبر إضافة مجموعةٍ من الحلول الرقمية، ومن أبرزها "تطبيق الأنصاري للصرافة "، والذي يشكل قناةً ذكية يتم عبرها حوالي 14% من إجمالي عدد معاملات تحويل الأموال.

www.alansariexchange.com LinkedIn; Twitter

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ:

مجموعة أورينت بلانيت

هاتف:+971 4 4562888

بريد الكتروني: media@orientplanet.com

موقع الكتروني: www.orientplanet.com

الأنصاري للصرافة

دانا خلف، مدير الاتصال المؤسسي

هاتف: +971 4 5010644 (ext. 50144)

بريد الكتروني: Dana.khalaf@alansari.ae

موقع الكتروني:http://www.alansariexchange.com