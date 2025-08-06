دبي، الإمارات العربية المتحدة: اعلنت شركة الأنصاري للصرافة، الرائدة في خدمات التحويلات المالية وتبديل العملات الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تسجيل الروبية الهندية انخفاضاً ملحوظا أمام الدرهم الإماراتي، حيث اقتربت من أدنى مستوياتها التاريخية مسجلة نحو 23.91 روبية لكل درهم، مع تذبذبها خلال الأسبوع بين 23.63 و23.95 روبية. ويعد هذا التراجع من بين الأضعف منذ سنوات، الأمر الذي استقطب اهتماماً واسعاً من الجاليات والشركات ذات الارتباطات المالية بالهند.

وترجع أسباب هذا الانخفاض إلى عدة عوامل أبرزها تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والهند، لا سيما بعد التهديدات بفرض رسوم جمركية جديدة تصل إلى 25% على الصادرات الهندية، ما أثار قلق المستثمرين وتسبب في تدفقات رأسمالية خارجة من الأسواق الهندية. وقد شهد يوليو 2025 أسوأ أداء شهري للروبية منذ عام 2022، مع تسجيل عمليات بيع للأسهم الهندية من قبل المستثمرين الأجانب تجاوزت ملياري دولار أمريكي. كما تبنّى بنك الاحتياطي الهندي سياسة أكثر حذراً في التدخل بسوق الصرف، ما سمح للعملة بالتكيف مع العوامل الخارجية. وإلى جانب ذلك، أسهمت التوترات الجيوسياسية العالمية، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط، وارتفاع أسعار النفط في زيادة فاتورة الواردات الهندية، ما زاد من الضغوط على العملة.

وفي دولة الإمارات، بدأ تأثير هذا التراجع يظهر على أنماط التحويلات وتبديل العملات. فقد لاحظت شركة الأنصاري للصرافة زيادة ملحوظة في نشاط التحويلات في ظل هذه التطورات، حيث يسعى الوافدون الهنود للاستفادة من الأسعار الأفضل لإرسال مبالغ إضافية إلى ذويهم في الهند. ويمنح سعر الصرف الحالي العملاء قيمة أعلى بالروبية مقابل نفس المبلغ بالدرهم، ما يحقق فوائد ملموسة للعائلات والمستفيدين في الهند. كما بدأت الشركات والأفراد الذين يتعاملون تجارياً مع الهند بمراجعة استراتيجيات التحوط وتوقيت معاملاتهم في ظل تقلبات العملة الحالية.

استجابةً لهذا الطلب المتزايد على التحويلات، حرصت شركة الأنصاري للصرافة على ضمان توفر السيولة الكافية في شبكتها الوطنية من الفروع وقنواتها الرقمية، مع الاستمرار في تقديم أسعار تنافسية وشفافية كاملة في التسعير. كما أطلقت الشركة مبادرات خاصة لاستقطاب العملاء خلال هذه الفترة، بما في ذلك عروض ترويجية على رسوم التحويل، وخدمة التنبيهات الفورية لأسعار الصرف عبر تطبيقها الإلكتروني، وزيادة عدد الموظفين في الفروع ذات الطلب المرتفع لضمان تقديم خدمة سلسة وسريعة.

وفي تعليق له على الوضع الحالي، قال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة الأنصاري للصرافة:

"يمثل سعر الصرف الحالي فرصة فريدة للوافدين الهنود في دولة الإمارات لتعظيم قيمة تحويلاتهم. ورغم أن التوقعات المستقبلية للروبية لا تزال خاضعة لعوامل عالمية ومحلية، فإننا على أتم الاستعداد لتلبية الطلب المتزايد وتقديم أفضل قيمة وخدمة ممكنة لعملائنا خلال فترة التقلبات الحالية."

وأكدت شركة الأنصاري للصرافة التزامها الدائم بدعم العملاء من خلال حلول تحويل موثوقة وفعّالة، حتى في ظل ظروف الأسواق غير المستقرة، مع متابعة التطورات الاقتصادية العالمية عن كثب والاستمرار في تقديم خدمات آمنة وشفافة تتمحور حول العملاء.

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