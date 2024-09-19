الإمارات، أعلنت الأنصاري للصرافة، الشركة الرائدة في توفير خدمات التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتابعة لـ "الأنصاري للخدمات المالية ش.م.ع"، عن تتويج عصام صابر عبد الوهاب شبيب، من جمهورية مصر العربية، بجائزة المليونير الحادي عشر لحملتها السنوية "عروض الصيف". وحصل عصام على الجائزة الكبرى البالغة قيمتها مليون درهم إماراتي خلال عملية السحب التي أجريت في فندق متروبوليتان في دبي. كما شهدت الحملة تتويج السيد أم. دي. ياسين عبد الحق، من الجنسية البنجلادشية، بسيارة Audi Q2 الجديدة.

وامتدت حملة "عروض الصيف 2024" لشركة الأنصاري للصرافة في الفترة من 1 يونيو إلى 31 أغسطس 2024، حيث شملت أكثر من 7.5 مليون معاملة أجريت من خلال فروع الشركة وعن طريق تطبيقها الذكي وقنواتها الرقمية، تجسيداً لالتزام شركة الأنصاري للصرافة بتعزيز رضا العملاء عبر القيمة المضافة التي تتيحها مع كل معاملة. وبُثَّ الحدث مباشرة على صفحات الشركة على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال علي النجار الرئيس التنفيذي للعمليات لدى شركة الأنصاري للصرافة: "تأتي حملة "عروض الصيف" تعبيراً عن شكرنا لعملائنا الأوفياء وتقديرنا لثقتهم ودعمهم على مدار السنوات. ويسرنا أن نشهد النجاح الكبير لهذه الحملة الترويجية، ونود أن نعرب عن خالص امتناننا لـ "بنك الفلاح" على دعمه المستمر لحملتنا الصيفية. كان لالتزامهم دوراً أساسياً في جعل هذا الحدث السنوي نجاحاً باهراً. كما نود أن نشكر "ترافل وينجز" على رعايتهم السخية، والتي قدمت إضافة قيمة للفائزين الكرام".

وأضاف النجار: "نود أن نهنئ عصام صابر عبد الوهاب على فوزه بجائزة المليونير الحادي عشر، كما نهنئ جميع الفائزين الآخرين الذين شاركوا في حملة "عروض الصيف". ويعكس نجاح الحملة في نسختها لهذا العام الإقبال الكبير على المشاركة بها، ويجسد الثقة الراسخة لقاعدة عملائنا. ونأمل أن يكون لهذه الجوائز تأثيرٌ إيجابي على حياة الفائزين وعائلاتهم، ونتطلع إلى تقديم المزيد من الجوائز خلال الحملات والعروض المقبلة".

وبالإضافة إلى الجوائز الكبرى، نظمت الأنصاري للصرافة سحوبات أسبوعية طوال الحملة، حيث منحت 12 باقة عطلات، بالإضافة إلى جوائز نقدية بقيمة 105 ألاف درهم لتسعة عملاء. وحصل عمر خالد حجازي من الجمهورية العربية السورية على مبلغ 25 ألف درهم، فيما نال ثمانية فائزين مبلغ 10 آلاف درهم لكل منهم. ومثل الفائزون 12 جنسية مختلفة، ما يعكس التنوع الكبير لقاعدة عملاء شركة الأنصاري للصرافة.

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