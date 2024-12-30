دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الأنصاري للخدمات المالية ش.م.ع (المدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM: ALANSARI)، وإحدى المجموعات الرائدة في مجال الخدمات المالية المتكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة والشركة الأم للأنصاري للصرافة، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة "حالاً"، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة، بهدف توفير حلول مالية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية للفئات غير المشمولة بالخدمات المصرفية التقليدية في دولة الإمارات عبر تقديم خدمة "الراتب المبكرSalary Advance "، وخدمة "أرسل الآن، ادفع لاحقاً (SNPL)" بما يمنح عملاء المجموعة مرونة وسهولة أكبر في معاملاتهم المالية.

وتجسد هذه الشراكة التزام الطرفين بإرساء منظومة مالية شاملة في الدولة عبر تعزيز الشمول المالي وتقديم خدمات متطورة تركز على تمكين العملاء، حيث تعد إتاحة خدمة الراتب المبكر حلاً رائداً يتيح للأفراد إمكانية الحصول الفوري على جزء من أجورهم المكتسبة قبل يوم دفع رواتبهم، الأمر الذي يسهم في تشجيع المرونة المالية ويقلل الاعتماد على خيارات الائتمان ذات الفائدة المرتفعة، بينما توفر خدمة "أرسل الآن، ادفع لاحقاً" للعملاء القدرة على إرسال الأموال لذويهم وتسديدها لاحقاً على دفعات، لتعزيز قدراتهم المالية.

وتسخّر الأنصاري للخدمات المالية من خلال هذا التعاون شبكتها الواسعة وسمعتها الجيدة وخبرتها الكبيرة في مجال الخدمات المالية، في حين تقدم شركة "حالاً" منصتها المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية وخبرتها في خدمة الفئات التي لا تحظى بالخدمات المصرفية التقليدية. لذا تضمن هذه الشراكة تقديم حلولاً آمنة وسهلة الوصول، مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتنوعة للقوى العاملة في دولة الإمارات.

وفي هذا السياق، قال محمد بيطار، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: "لطالما كانت الأنصاري للخدمات المالية في الطليعة من حيث تقديم الحلول التي تركز على تمكين الأفراد والشركات. ويعكس تعاوننا مع شركة "حالاً" رؤيتنا المشتركة لتعزيز الشمولية والاستقلال المالي. ومن خلال تقديم خدمات رائدة فيما يتعلق بالوصول للأجور المكتسبة، نسعى لتقديم حل عملي وأخلاقي لدعم رفاهية عملائنا المالية، لا سيما أولئك الذين لديهم وصول محدود إلى الخدمات المصرفية التقليدية".

تأتي هذه الشراكة بعد بضعة أشهر فقط من دخول شركة "حالاً" سوق الإمارات كجزء من خطة توسعها الإقليمي في دول مجلس التعاون الخليجي. منذ إطلاق خدماتها في أبريل 2024، تمكنت "حالاً" من جذب أكثر من 50,000 مستخدم في السوق الإماراتي وتطمح للوصول إلى 250,000 عميل بحلول عام 2025. من خلال تقديم حلول مخصصة للقوى العاملة التي لا تحظى بالخدمات المالية التقليدية في الإمارات، توفر "حالاً" وصولاً فورياً وخالياً من المعاملات الورقية إلى الخدمات المالية، مما يساهم في تمكين الأفراد والشركات عبر حلول مالية مبتكرة، تخضع لرقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

ومن جانبه، قال عمر رمضان، العضو المنتدب لحالاً في دول مجلس التعاون الخليجي: "نسعى، بالتعاون مع الأنصاري للخدمات المالية، إلى توفير خدمات مالية رائدة تمكن الأفراد من اتخاذ قرارات مالية مدروسة. ولا شك أن الجمع بين خبرتنا الطويلة في مجال التكنولوجيا المالية والإرث الذي تتمتع به مجموعة الأنصاري للخدمات المالية في تقديم خدمات مالية مميزة وموثوقة، من شأنه أن يضمن تلبية هذه الحلول لاحتياجات الفئات التي لا تحظى بالخدمات المالية التقليدية ويضع معياراً جديداً للشمول والوصول المالي في المنطقة".

ويأتي تقديم خدمة الوصول "الراتب المبكرSalary Advance "، وخدمة "أرسل الآن، ادفع لاحقاً (SNPL)" استمراراً للجهود الحثيثة التي تبذلها الأنصاري للخدمات المالية للتكيف مع المتطلبات الناشئة في السوق، وتوظيف التكنولوجيا لتوفير حلول مفيدة وفعالة. ومع توجه دولة الإمارات العربية المتحدة نحو منظومة مالية أكثر شمولاً، تظهر هذه الشراكة كيف يمكن لقادة القطاع التعاون من أجل إحداث تغيير مؤثر ومستدام.

نبذة عن إم إن تي-حالاً

إم إن تي-حالاً هي أول شركة في مصر والشرق الأوسط تتخطى قيمتها المليار دولار، تأسست في عام 2018 بهدف تحسين حياة الأفراد من خلال إحداث تطور جذري في إتاحة الخدمات المالية من خلال التكنولوجيا. توفر إم إن تي-حالًا تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وللمستهلكين، وبطاقات مسبقة الدفع، ومحفظة إلكترونية، وخدمات استثمار وتجارة إلكترونية من خلال تطبيق حالًا وتواجد محلي واسع النطاق. منذ إنشائها، قامت إم إن تي-حالًا بإصدار أكثر من 11 مليار دولار أمريكي في شكل تمويلات وخدمات لأكثر من 8 مليون عميلًا على مستوى العالم. يقدم تطبيق "حالاً" خدماته لأكثر من 2.4 مليون عميل بمعدل ربع سنوي وذلك في مصر فقط، حيث يتضاعف عدد مستخدميه بشكل سنوي مدفوعًا بالخدمات الجديدة التي تقدمها "حالاً" وبطاقة "حالاً".

حصلت إم إن تي-حالاً على تراخيص التمويل متناهي الصغر والنانو والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل الاستهلاكي ورخصة نشاط تلقي عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار من هيئة الرقابة المالية المصرية، وأول ترخيص محفظة إلكترونية مستقلة من البنك المركزي المصري لصرف وجمع وتحويل الأموال رقميًا من خلال تطبيقات الهاتف المحمول. وقد عززت إم إن تي-حالاً تواجدها الإقليمي مؤخرًا من خلال الاستحواذ على شركة "تام فاينانس"، إحدى الشركات الرائدة في مجال التمويل والتخصيم في تركيا من هيئة التنظيم والرقابة المصرفية (BRSA)، بالإضافة الي حصولها على رخصة بنك تمويل متناهي الصغر في باكستان من قبل البنك المركزي الباكستاني (SBP)، فضلاً عن إطلاق أولى خدماتها في الإمارات العربية المتحدة "حالا أدفانس"، وهو حل سريع وآمن للحصول على الراتب المبكر يتوافق بالكامل مع لوائح مصرف الإمارات المركزي (CBUAE).

وقد حصدت إم إن تي-حالاً العديد من الجوائز والأوسمة المرموقة، ومنها جائزة الشركة الأكثر ابتكارًا في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من مجلة جلوبال فاينانس، كما أدرجت ضمن قائمة صحيفة الفاينانشال تايمز لأسرع الشركات نموًا في قارة إفريقيا لمدة عامين متتاليين، وفي قائمتي أفضل ٥٠ شركة في مجال التكنولوجيا المالية لمجلة فوربس الشرق الأوسط وأفضل الشركات الابتكارية في مجال التكنولوجيا المالية من قِبل شركة 11:FS، منتجة البودكاست الرائد في التكنولوجيا المالية. كما حصلت إحدى الشركات المصرية التابعة لها على شهادة "التمويل المسؤول" البرونزية من وكالة التصنيف العالمية MFR (بموجب إطار عمل Cerise + SPTF).

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع الشركة: https://www.halan.ae/

نبذة عن مجموعة الأنصاري للخدمات المالية:

تعدُّ "الأنصاري للخدمات المالية" إحدى المجموعات الرائدة في تقديم الخدمات المالية المتكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد تأسست كشركة عائلية عام 1966، وتم إدراجها في سوق دبي المالي في أبريل من العام 2023.

وتقدِّم المجموعة محفظة شاملة من الخدمات المالية المتكاملة، تتضمن التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية وخدمات نظام حماية الأجور (WPS) في دولة الإمارات، إلى جانب تحصيل الفواتير، والبطاقات المسبقة الدفع، وحلول الدفع القائمة على التكنولوجيا. وتضمن المجموعة أعلى مستويات الجودة والقيمة المضافة في الخدمات التي تقدِّمها لقاعدة عملائها الواسعة من خلال الشركات التابعة لها، وهي "الأنصاري للصرافة" و"الأنصاري للصرافة في الكويت" (يجري حالياً الاستحواذ عليها بالكامل من قبل المجموعة)، و"وورلد وايد كاش اكسبرس" و"كاش ترانس" و"الأنصاري ديجيتال باي".

للمزيد من المعلومات: https://aafs.ae/

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