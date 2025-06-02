دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت الأنصاري للخدمات المالية ش.م.ع، أكبر مزود للخدمات المالية غير المصرفية في دول الخليج، والمدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DFM: ALANSARI)، عن افتتاح مركز الأنصاري للخدمات المالية لحلول الأعمال في مدينة حيدر آباد الهندية. ويقع المركز في موقع استراتيجي ليدعم عمليات المجموعة بهدف تحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية وخفض التكاليف.

ويعد افتتاح هذا المركز المتطور خطوة نوعية تجسد التزام المجموعة بالابتكار والتميز التشغيلي، مما سيساهم بشكل كبير في تسريع عملية التحول الرقمي للمجموعة، والاستفادة من المواهب والخبرات التكنولوجية الرائدة في الهند.

وقال محمد بيطار، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية: "يسعدنا افتتاح مركز حلول الأعمال الجديد في الهند، حيث تجسد هذه الخطوة حرصنا على توظيف أحدث الابتكارات والتقنيات للارتقاء بتجربة قاعدة عملائنا المتنامية عالمياً. وسيسهم هذا المركز في دعم استراتيجيتنا التوسعية، لإحداث نقلةٍ نوعية في عملياتنا، وتعزيز الكفاءة في الهياكل المؤسسية، وزيادة فعالية الخدمات المشتركة ووحدات خدمات الأعمال العالمية".

وأضاف بيطار: "نلتزم في مجموعة الأنصاري للخدمات المالية بتعزيز ثقافة النمو والفرص لموظفينا، حيث سيتيح لنا توسيع عملياتنا في الهند تعزيز القيمة التي نوفرها لعملائنا ومساهمينا، وفتح آفاق مهنية أوسع لموظفينا".

وسيركز المركز على تحسين سير العمليات، وتعزيز الكفاءة، وتطوير حلول مبتكرة مصممة لتلبية الاحتياجات المتغيرة في القطاع المالي. وتهدف المجموعة إلى تعزيز التعاون والابتكار وتبادل المعرفة ضمن شبكتها المتنامية من خلال إضفاء الطابع المركزي على خدمات وحداتٍ معينة.

منصة للنمو المستقبلي

في إطار المرحلة الأولى من مشروع المجموعة، تم إنشاء مركز للتميز في تكنولوجيا المعلومات بهدف تعزيز الابتكار وتحسين القدرات التكنولوجية. ومستقبلاً، سيوسع المركز خدماته بحيث تشمل خدمات الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة الأعمال، مما سيساهم في تحسين عمليات الأنصاري للخدمات المالية ويتيح تخصيص موارد إضافية لمبادرات ومشاريع الأعمال الأساسية والنمو الاستراتيجي.

-انتهى-

#بياناتشركات