أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة، أعلنت إيتورو، منصة التداول والاستثمار، عن إضافة الأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى منصتها. ويأتي هذا الإطلاق في أعقاب اتفاقية تم التوصل إليها العام الماضي بين سوق أبوظبي للأوراق المالية ومنصة إيتورو، بهدف توسيع نطاق وصول المستثمرين إلى أسواق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تتيح منصة إيتورو العالمية الآن لمستخدميها فرصة التداول في أكثر من 30 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عبر قطاعات متنوعة ، بما في ذلك الطاقة والعقارات والبنوك والتمويل والتكنولوجيا والرعاية الصحية. وتتمتع الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة سوقية إجمالية تتجاوز 700 مليار دولار أمريكي، مما يعكس مكانته كمركز مالي عالمي يواصل نموه باستمرار.

وأوضح جورج نداف، المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إيتوروجورج نداف، المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة “إيتورو“: "نعرب عن سعادتنا لتمكين مستخدمينا العالميين من تنويع محافظهم الاستثمارية، وذلك من خلال الوصول إلى الشركات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع إتاحة المجال بالنسبة إلى المستثمرين المحليين أيضاً للاستثمار في الشركات التي يعرفونها ويثقون بها. وتُمثّل المجموعة الأولى من الأسهم التي نُضيفها إلى منصتنا ما يقرب من 713 مليار دولار من القيمة السوقية، وهو ما يغطي 88% تقريباً من إجمالي القيمة السوقية للسوق البالغة 818 مليار دولار[2]. ونتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع سوق أبوظبي للأوراق المالية لتعزيز مشاركة الأفراد، ورفع مستوى ثقافة المستثمرين حول الفرص المتاحة في سوق الإمارات الذي يواصل نموه باستمرار".

من جهته، قال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "يسرّنا أن نتيح للمستثمرين العالميين إمكانية التداول في أكثر من 30 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية من خلال منصة إيتورو، وتوفير آفاقٍ أوسع لملايين المستثمرين حول العالم إلى شركات رائدة مدرجة في السوق. إن شراكتنا مع إيتورو هي امتداد لجهودنا المستمرة ا في سوق أبوظبي للأوراق المالية من أجل تعزيز جاذبية السوق، وزيادة قاعدة المستثمرين، وتوسيع نطاق المشاركة في سوق المال في أبوظبي. وتشمل القائمة المختارة من الشركات المدرجة في السوق، قطاعات رئيسية متنوّعة، منها الطاقة، والخدمات المالية، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والعقارات، والتي تشكل 88% من القيمة السوقية . وسوف يواصل السوق توطيد أطر التعاون مع شركاء استراتيجيين يتبنون رؤية تتماشى مع منظورنا وأهدافنا ، بالإضافة إلى تقديم مبادرات مبتكرة لتعزيز سيولة السوق، ودعم مكانة أبوظبي كمركز مالي واستثماري عالمي رائد. نحن نتطلع إلى تعزيز شراكتنا مع إيتورو وتطوير الوعي الاستثماري وتحفيز مشاركة المستثمرين في سوق أبوظبي للأوراق المالية".

تجدر الإشارة إلى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية رسخ مكانته على الصعيدين الإقليمي والعالمي خلال العام 2024، حيث احتل المرتبة السابعة بين أكبر أسواق المال الناشئة من حيث القية السوقية، التي بلغت 2.9 تريليون درهم (799 مليار دولار أمريكي). كما جاء السوق في المرتبة الخامسة عالميًا من حيث عائدات الاكتتابات العامة الأولية ، التى بلغت نحو 3.35 مليار دولار أمريكي، مما يعكس ريادته في المنطقة. و استحوذ سوق أبوظبي للأوراق المالية على 27% من إجمالي عائدات الاكتتابات العامة الأولية في الشرق الأوسط، و54% من العائدات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يؤكد مكانته كوجهة رئيسية للإدراجات. كما ارتفع عدد الأوراق المالية المدرجة في السوق إلى ورقة مالية187 ، بعد إدراج 28 ورقة مالية جديدة خلال العام.

وشهد نشاط التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية نموًا ملحوظًا، حيث بلغ إجمالي قيمة التداولات 342 مليار درهم، بزيادة قدرها 7% مقارنة بعام 2023. كما ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي إلى 24 مليار درهم، ما يعكس الاهتمام المتذايد من قبل المستثمرين الدوليين. واستحوذ المستثمرون الأجانب على ما نسبته 40% تقريباً من إجمالي حجم التداول، بقيمة تداول بلغت 262 مليار درهم، في حين شكّل المستثمرين المؤسساتيين 80% من إجمالي قيمة التداول. كما سجل سوق المشتقات المالية ارتفاعاً في عدد الصفقات بنسبة 154%.

ويُعد سوق أبوظبي للأوراق المالية أواحدًا من أكبر 20 سوقًا ماليًا على مستوى العالم، وثاني أكبر سوق مالي في منطقة الشرق الأوسط.

القائمة الكاملة للأسهم المدرجة:

الاسم رمز التداول بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع ADCB بنك أبوظبي الإسلامي ش.م.ع ADIB شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع TAQA شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع ش.م.ع ADNOCDIST شركة موانئ أبوظبي ش.م.ع ADPORTS شركة أدنوك للحفر ش.م.ع ADNOCDRILL شركة أدنوك للغاز ADNOCGAS أدنوك للخدمات اللوجستية ADNOCLS شركة الصير للتجهيزات والمعدات البحرية ذ.م.م ASM شركة الدار العقارية ش.م.ع ALDAR شركة ألفا ظبي القابضة ش.م.ع ALPHADHABI أمريكانا للمطاعم العالمية AMR شركة ابيكس للاستثمار ش.م.ع APEX شركة بروج ش.م.ع BOROUGE برجيل القابضة ش.م.ع BURJEEL شركة إيزي ليس لتأجير الدراجات النارية ش.م.ع EASYLEASE مجموعة الإمارات للاتصالات ش.م.ع EAND مجموعة إیه إس جي ستالیونز الإمارات ش.م. خ ESG إشراق للاستثمارات ش.م.ع ESHRAQ بنك أبوظبي الأول ش.م.ع FAB شركة الخليج للصناعات الدوائية JULPHAR الشركة العالمية القابضة ش.م.ع IHC شركة لولو للتجزئة القابضة ش.م.ع LULU شركة مدن القابضة ش.م.ع MODON مجموعة مالتيبلاي ش.م.ع MULTIPLY مجموعة (إن إم دي سي) ش.م.ع NMDC شركة بالمز الرياضية ش.م.خ PALMS مجموعة فينيكس ش.م.ع PHX شركة بريسايت ايه اي هولدينغ بي ال سي PRESIGHT شركة بيور هيلث القابضة ش.م.ع PUREHEALTH

نبذة عن إيتورو:

تعتبر إيتورو منصة للتداول والاستثمار، وتعمل على تمكين عملائها من الاستثمار والمشاركة والتعلم. وتم تأسيس المنصة في العام 2007 انطلاقاً من رؤية عالم يكون بمقدور الجميع فيه التداول والاستثمار بطريقة بسيطة وشفافة. ويوجد اليوم لدينا أكثر من 38 مليون مستخدم مسجل ينتمون لأكثر من 75 دولة. ونعتقد أنhttps://www.etoro.com/ar/academy/ المعرفة

المشتركة توفر قوة هائلة تساعدنا على تحقيق مستوى أعلى من النجاح من خلال الاستثمار المشترك. لذلك قمنا بإنشاء مجتمع استثماري قائم على التعاون، وتم تصميمه لتزويد المستخدمين بالأدوات التي يحتاجون إليها لتنمية معارفهم وثرواتهم. ويمكن للعملاء الاحتفاظ على إيتورو بمجموعة من الأصول التقليدية والمبتكرة واختيار كيفية الاستثمار، بما في ذلك التداول مباشرة أو الاستثمار في محفظة، أو نسخ/ محاكاة أداء المستثمرين الآخرين. ويمكن زيارة مركزنا الإعلاميhttps://www.etoro.com/about/media-center/ هنا للحصول على أحدث أخبارنا.