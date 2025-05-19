دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت «الأحواض الجافة العالمية»، الشركة الرائدة في تقديم خدمات القطاع البحري والتابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، عن مشاركتها في تأسيس التحالف العالمي لأحواض السفن الخضراء، وهو ائتلاف دولي يضم نخبة من شركات أحواض السفن العالمية الرائدة، ويهدف إلى تسريع التحوّل المستدام في قطاع الخدمات البحرية على مستوى العالم.

ويأتي إطلاق هذا التحالف الجديد كخطوة متقدمة نحو تسريع اعتماد التقنيات الخضراء، وتحسين الأداء البيئي، ووضع معايير موحدة للبيئة والمجتمع والشركات والاستثمار المستدام عن طريق العمليات التي يقوم بها أعضاء التحالف على مستوى العالم.

وستساهم «الأحواض الجافة العالمية» بدور محوري في توجيه جهود التحالف باعتبارها من الأعضاء المؤسسين، بما يُعزّز مكانة دبي الرائدة كمركز عالمي للخدمات البحرية المستدامة.

ويضم التحالف الجديد في عضويته التأسيسية خمس شركات كبرى، هي: «الأحواض الجافة العالمية» من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومجموعة «أستييريوس» لأحواض السفن من إسبانيا، وشركة «بريدو دراي دوكس» الألمانية، ومجموعة «آي إم سي» لخدمات أحواض السفن في سنغافورة والصين وتايلاند، حيث تغطي عمليات أعضاء التحالف محاور بحرية استراتيجية في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

ويأتي تأسيس هذا التحالف في توقيت محوري يشهده القطاع البحري، الذي يواجه ضغوطًا متزايدة لتقليل الانبعاثات الكربونية، تماشيًا مع أهداف المناخ العالمية. ويهدف التحالف إلى تقديم حلول عملية وقابلة للتنفيذ، من خلال منصّة للتعاون وتبادل المعرفة والتطوير المشترك، تشمل تقنيات الدفع الهجينة، وتحسين كفاءة السفن، والامتثال للأنظمة الخاصة بالانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى التحوّل الرقمي.

وفي تعليقه على المبادرة، قال القبطان الدكتور رادو أنتولوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة الأحواض الجافة العالمية: "يُمثل تأسيس التحالف العالمي لأحواض السفن الخضراء تجسيدًا لمسؤوليتنا المشتركة في تسريع وتيرة إزالة الكربون من القطاع البحري. ونفخر في ‘الأحواض الجافة العالمية’ بكوننا من الأعضاء المؤسسين لهذه المبادرة المهمة، ونتطلع إلى العمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا العالميين من أجل تحفيز ممارسات أكثر كفاءة واستدامة في هذا القطاع الحيوي. ويعتبر هذا التحالف خطوة متقدمة على مسار طريقنا نحو مستقبل أكثر استدامة، وتأكيدًا على التزامنا الدائم بتحقيق قيمة بيئية على المدى البعيد، من خلال تبني التقنيات النظيفة والابتكارات المشتركة".

ومن جانبه، قال عمران إنامدار، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة الأحواض الجافة العالمية: "لطالما شكّل الابتكار والاستدامة جوهراً لرؤيتنا في مجالي صيانة وإصلاح السفن، وها نحن اليوم نوسّع هذا الالتزام من خلال شراكتنا في التحالف العالمي لأحواض السفن الخضراء. إن هذه المبادرة تمنحنا فرصة استراتيجية للتعاون مع مجموعة من أبرز شركات أحواض السفن العالمية، بهدف إحداث تحوّل فعلي في ممارسات بناء وتحويل السفن. ومن خلال هذا التعاون البنّاء، نعمل على الارتقاء بمعايير الأداء، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتسريع وتيرة تقديم الحلول العملية إلى السوق. إن جمع الخبرات وتبادل الدروس المستفادة يمهّد الطريق لتحويل الرؤى إلى إنجازات ملموسة، وتسريع مسيرة الاستدامة البحرية بأسلوب فعّال وقابل للتوسّع عالميًا".

الجدير بالذكر أن التحالف العالمي لأحواض السفن الخضراء يُعدّ ثالث مبادرة عالمية رئيسية تدعمها مجموعة موانئ دبي العالمية، بعد تحالف الموانئ الخالية من الانبعاثات (ZEPA) الهادف إلى توفير معدات مناولة الحاويات الكهربائية بأسعار معقولة وقابلة للتوسيع، وتحالف First Movers Coalition الذي يركّز على توحيد القدرات الشرائية لأعضائه بهدف تسريع الاستثمار في الحلول الخالية من الانبعاثات.

نُبذة عن الأحواض الجافة العالمية:

تُعد شركة الأحواض الجافة العالمية، التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، مزوداً رائداً للخدمات البحرية والبرية في قطاعات الشحن والنفط والغاز والطاقة المتجدّدة. ومنذ تأسيسها قبل أكثر من 40 عامًا، نمت الشركة لتُصبح واحدة من أكبر المرافق وأكثرها تطورًا في منطقة الشرق الأوسط، بفضل موقعها الاستراتيجي بجوار ميناء راشد في دبي.

تضم الأحواض الجافة العالمية خمسة أحواض عالمية المستوى وأكثر من 4000 متر من مساحات الرسوّ، قادرة على استيعاب ما يصل إلى 10 ناقلات نفط فائقة الضخامة في الوقت نفسه، بما في ذلك أكبر السفن في العالم. كما تضم المنشأة أكبر رصيف تحميل في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بقدرة استيعابية للهياكل التي يصل وزنها إلى 37,000 طن. ومع إنجاز أكثر من 300 مشروع سنويًا، وسجلّ حافل بإدارة 42 مشروعًا للتجديد في آنٍ واحد، تساهم "الأحواض الجافة العالمية" بدور محوري في دعم الصناعات البحرية والطاقة على مستوى العالم.

وتختصّ الشركة في صيانة وإصلاح السفن والمنصّات البحرية، وتحويل السفن وترقيتها، إلى جانب الابتكار في حلول الإنشاءات الجديدة المتقدمة. وبفضل خبرتها المتنامية في منصّات طاقة الرياح البحرية، تُسهم "الأحواض الجافة العالمية" في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للتميّز في الخدمات البحرية والطاقة المستدامة. وباعتبارها ساحة السفن المفضلة على المستوى الدولي، تقدم الشركة حلولًا عالمية المستوى تعزز تدفق الحركة التجارية العالمية، وتدعم التحوّل في قطاع الطاقة، وتُسهم في تحقيق النمو المستدام طويل الأمد.

نُبذة عن مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"

تعمل مجموعة ‏موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" على تطوير وإرساء معايير الابتكار في رسم الملامح المستقبلية للتجارة العالمية ‏وتحسين جودة حياة الناس حول العالم. ويعمل في المجموعة فريقٌ متخصّص يضم أكثر من 100 ألف موظف في ست قارات، وتشمل ‏أعمالها الموانئ ومحطات الحاويات، والخدمات البحرية، والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا. ومن خلال ‏الاستثمار في الابتكار، تنطلق المجموعة بالابداعات ‏التكنولوجية نحو آفاق أوسع عبر التعامل الأمثل مع أوجه القصور وتقليل حالات الاِختِلال في سلاسل التوريد - من أرض ‏المصنع إلى عتبة باب المتعامل.

نُسهل تدفق الحركة التجارية

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