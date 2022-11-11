· يعتبر مركز "ويلث"، الذي تطلقه وتديره "ميدكير"، العلامة التجارية الرابعة لمجموعة "أستر دي إم هيلث كير" – التي ستعمل على سدّ الفجوة بين الطب الغربي القائم على الأدلة والعلاجات الشافية الشرقية المجرّبة عبر الزمن.

· تم تدشين "ويلث"، مركز الصحة والعافية المتميز الأول من نوعه في المنطقة، من قبل ...، بحضور د. ديباك تشوبرا ود. فرانك ليبمان، الخبيرين العالميين في الطب الوظيفي والطب البديل، والمستشارين لدى مركز "ويلث". وافتتح "ويلث" أبوابه في دبي بتاريخ 11/ 11/ 2022. www.wellth.ae

دبي: أعلنت "أستر دي إم هيلث كير" Aster DM Healthcare، وهي واحدة من أكبر المزوّدين لخدمات الرعاية الصحية المتكاملة في دول مجلس التعاون الخليجي والهند، عن إطلاق "ويلث" Wellth، المركز الأول من نوعه للطب التكاملي في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي سيمكّن الناس من عيش حياة صحية، وتقديم الدعم لهم للتخفيف من حدة الأمراض العصرية المزمنة، ومساعدتهم على الوقاية من الآلام الناجمة عن الأمراض الوراثية، فضلاً عن توفير باقة من العلاجات التي تعمل على تعزيز المناعة وتحسين الصحة العامة والمحافظة على الصحة الجيدة.

قام بتدشين مركز "ويلث" اليوم، سعادة المهندس عيسى الحاج الميدور، مدير عام هيئة الصحة بدبي، و الدكتور "مروان الملا" المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي، بحضور د. ديباك تشوبرا، رائد الطب التكاملي، ود. فرانك ليبمان، الخبير العالمي الشهير في الطب الوظيفي، إلى جانب كل من الدكتور "أزاد موبين"، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة "أستر دي إم هيلث كير"، والسيدة "أليشا موبن"، نائب العضو المنتدب للمجموعة، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين.

وسيقدم مركز "ويلث" طيفاً من العلاجات التكميلية، المنتقاة بعناية من قبل اثنين من أنصار الطب التكميلي الأكثر موثوقية حول العالم، د. ديباك تشوبرا ود. فرانك ليبمان، المستشارين الرئيسيين لدى "ويلث".

وتعليقاً على إطلاق المركز، قال الدكتور "أزاد موبين"، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لدى مجموعة "أستر دي إم هيلث كير": "من المفارقة أن معظم مزوّدي خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك مجموعة أستر دي إم هيلث كير، يركزون بشكل أكبر على العناية المرضية من خلال علاج أولئك الذين يعانون من الأمراض. إننا ندرك الحاجة إلى توفير رعاية صحية متكاملة مع زيادة التركيز على الرعاية الوقائية التي تجسد القول المأثور "الوقاية خير من العلاج"، وذلك انطلاقاً من رغبتنا بتشجيع الناس على الاعتناء بصحتهم وفق نهج شمولي واستباقي".

وبدورها، قالت السيدة "أليشا موبن"، نائب العضو المنتدب لمجموعة "أستر دي إم هيلث كير"، والمؤسّسة الرئيسية لمركز "ويلث": "لقد أدركنا جميعاً في عالم ما بعد جائحة كوفيد - 19 بأن الصحة الجيدة هي الثروة الحقيقية. حيث إننا نسعى إلى تحفيز الأشخاص لوضع الصحة الجيدة والعافية على رأس قائمة أولوياتهم. ومن هذا المنطلق،

أنشأنا مركز "ويلث" ليكون أول مركز للطب التكاملي في دولة الإمارات، الذي سيقدم أساليب عالمية مجرّبة عبر الزمن تقليدية وغير تدخلية لتحقيق الرفاه العاطفي والجسدي من خلال تنمية نهج شمولي قائم على العناية بالعقل والجسد والروح".

وسيحرص الكادر الطبي في مركز "ويلث" على ضمان حصول كل مريض على عناية فردية وخطة علاجية مصممة خصيصاً وفقاً لاحتياجاته وأهدافه، وذلك بعد إجراء دراسة متأنية للتعرّف إلى التاريخ الصحي للمريض وعاداته وحساسياته ونمط حياته ونقاط قوته وضعفه.

وتعليقاً على الافتتاح، قال د. ديباك تشوبرا: "أنا على يقين بأن مركز ويلث يقدم ما تحتاج إليه دبي اليوم لتعزيز مستويات الانتاجية ومساعدة هذه الإمارة على تحقيق طموحها في أن تصبح المدينة الأكثر سعادة وذكاءً في العالم. ويسعدني أن أكون أحد المستشارين الرئيسيين لـ"ويلث" وأن أقدم للسكان هنا البديل الطبي المطلوب للغاية، ليس للمحافظة على الصحة الجيدة فحسب، بل وأيضاً للتخفيف من الأمراض العصرية بدلاً من علاجها فقط، وكذلك الأهم من ذلك، للوقاية من الأمراض، سواء الوراثية أو غيرها، ليصبح عقلنا وجسدنا وروحنا خط الدفاع الأول لدينا ضد أي فيروس أو مرض آخر قد يواجهنا".

ومن بين العلاجات الخمسة عشر التي يقدمها مركز "ويلث"، الطب الوظيفي، والعلاج بالتغذية، والإيروفيدا، واليوغا، والصحة الذهنية والعاطفية، والمعالجة اليدوية "الكيروبراكتيك"، والعلاج بالطاقة "الريكي"، والعلاج بالتبريد، والعلاج الصيني، والطب التجانسي.

ومن جانبه، قال د. فرانك ليبمان: "سيجمع مركز ويلث بين الحكمة التي اكتسبناها من التقاليد العريقة والمعرفة التي تعلمناها من العلوم العصرية، ليُقدم ما نسميه اليوم بالطب الجيد. وسنعمل على توفير باقة من الأساليب التكميلية التي تمنح المرضى خريطة يسهل اتباعها للوصول إلى العافية مع الحرص دوماً على معالجة الأسباب الجذرية للمرض".

تم إطلاق مركز "ويلث"، الذي تتولى إدارته مستشفيات ومراكز ميدكير الطبية، من قبل مؤسسي مجموعة "أستر دي إم هيلث كير"، أكبر شبكة خاصة للرعاية الصحية في دبي، والتي يقودها الدكتور "أزاد موبين"، أحد الأسماء الأكثر ثقة وتقديراً في قطاعات الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي والهند.

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حول مركز "ويلث":

"ويلث" هو أول مركز شامل للطب التكاملي في الإمارات العربية المتحدة. يوفر "ويلث" نهجاً شاملاً وعصرياً قائماً على العناية بالعقل والجسد والروح للوصول إلى العافية، لمساعدة الأشخاص على عيش حياة أكثر سعادة وصحة وأمناً – كل يوم.

سيعمل مركز "ويلث" على سدّ الفجوة بين الطب الغربي القائم على الأدلة والتقاليد الشفائية الشرقية المجرّبة عبر الزمن. ولتحقيق ذلك، يقدم "ويلث" أكثر من اثني عشر علاجاً فعالاً ومثبتاً من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الطب الوظيفي، والتغذية، والإيروفيدا،

واليوغا، والطب التجانسي، والوخر بالإبر، والعلاج بالطاقة "الريكي". وتم انتقاء العديد من هذه العلاجات من قبل المستشارين المشهورين عالمياً لدينا، "د. ديباك تشوبرا" و"د. فرانك ليبمان".

سيوفر مركز "ويلث" أيضاً تكنولوجيا avantgarde التي ستسّهل اختبارات الحمض النووي، وإدارة الأمراض المزمنة وغيرها. وفي حال لم يكن المريض منحازاً بالفعل إلى أي نمط من العلاج قائم على الطب البديل، فيمكنه طلب المساعدة من طبيب "ويلث" الذي سيقوم بإجراء تقييم شامل لحالته وتقديم توصيات بأفضل خطة علاجية مناسبة لحالته. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.wellth.ae