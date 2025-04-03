دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة فنادق ومنتجعات سينتارا، شركة تشغيل الفنادق الرائدة في تايلاند، عن افتتاحها رسمياً لمنتجع سينتارا جراند لاجون المالديف يوم 1 أبريل 2025. ويعتبر المنتجع الجديد وجهةً غامرة بالهدوء والسكينة مع موقعٍ آسر يمتزج فيه كرم الضيافة التايلاندية بسحر جزر المالديف. يمثل المنتجع الفاخر جزءاً من منتجع أتوليا باي من سينتارا، والمنتجع الرابع ضمن محفظة سينتارا في جزر المالديف.

ويضمّ المنتجع 142 فيلا ومسكناً فاخراً بتصميم أنيق، تطل جميعها على الشاطئ أو تمتد فوق المياه، بمساحات تتراوح بين 78 و 290 متراً مربعاً. تتيح هذه الوحدات للضيوف حرية الاختيار بين قضاء الوقت على شاطئٍ خاص أو مياه المحيط الهادئة، مع توفير الخصوصية أو التواصل حسب الرغبة. تتميز كل وحدة بتصميم ينسجم مع جمال الجزيرة، وتضم مسبحاً خاصاً أو جاكوزي أو كليهما، بالإضافة إلى خيارات اتصال لبعض الفيلات تناسب العائلات والمجموعات. أما الفيلات والمساكن الأكبر مثل فيلا جراند التي تحتضن غرفتي نوم مع حوض سباحة على الشاطئ، والمسكن المطلّ على مشهد غروب الشمس مع ثلاث غرف نوم وحوض سباحة على الشاطئ، وفيلا جراند ذات غرفتي نوم مع حوض سباحة عائم، ومسكن مطلّ على مشهد غروب الشمس بثلاث غرف نوم مع حوض سباحة عائم، فهي تقدم أقصى مستويات الراحة مع المساحات الرحبة، وتشمل مناطق جلوس وتناول طعام داخلية وخارجية واسعة، ومطبخاً صغيراً مجهزاً بالكامل. وتتضمن هذه الأماكن الفاخرة طهاةً محترفين يقدمون خدماتٍ لتناول وجبات رومانسية خاصة، أو موائد اجتماعات عائلية، أو فعاليات ترفيهية للمجموعات، مع توفير باقة من المشروبات وأشهى المأكولات.

فيلا جراند مع غرفتي نوم وحوض سباحة على الشاطئ في سينتارا جراند لاجون المالديف

ويدعو منتجع سينتارا جراند لاجون المالديف ضيوفه لعيش رحلة فريدة عبر عالمٍ غامر بالنكهات عبر مطاعمه المتنوعة. ويقدّم مطعم ذا جاليري تجربة طعام مفعمة بالحياة حيث تتراقص ألسنة اللهب وتقدّم أشهى أطباق مشويات التندور والتيبانياكي. كما تتجلى أجواء البحر الأبيض المتوسط الأنيقة في مطعم بلوفين، حيث تلتقي خيرات البحر الطازجة بأنغام الموسيقى العذبة. بينما يقدّم كوكو دريفت كوكتيلات مبتكرة ووجبات خفيفة شهية مع لحظات من الانتعاش تحت أشعة الشمس. وعندما يلامس الشفق الذهبي سطح الماء، يصبح سانسيت سوشيال ملاذاً فاخراً لتذوق أفخر أنواع المشروبات. أما ذا كلوب، فهو وجهة تجربة الطعام الاستثنائية، مع أشهى المأكولات النيئة، ومجموعة متناغمة من المقبلات وعصير العنب الرفيع، وبوفيهات مصممة لتوفير أجواء دافئة غامرة بالألفة.

وتعليقاً على هذه المناسبة، قال أندرو جانسون، المدير العام لمجموعة منتجعات سينتارا جراند لاجون المالديف وسينتارا ميراج لاجون المالديف:" سعدنا ويشرفنا أن نرحب رسمياً بضيوفنا في سينتارا جراند لاجون المالديف. لقد بذل فريقنا جهوداً مضنية لضمان أن يرتقي كل تفصيل في هذا المنتجع الخلاب إلى مستوى تطلعات الزوار بل ويتجاوزها، بدءاً من الفيلات الفاتنة المطلة على الشواطئ الرملية أو الممتدة فوق المياه الفيروزية، ووصولًا إلى تجارب الطعام الراقية والرحلات الصحية الملهمة التي أعددناها بعناية. نتوق إلى منح المسافرين إقامة لا تنسى، تجمع بين دفء الضيافة الأصيلة التي تميز سينتارا وجمال ربوع المالديف".

وقال ثيرايوث تشيراتيفات، الرئيس التنفيذي لفنادق ومنتجعات سينتارا:" يعّد إطلاق سينتارا جراند لاجون المالديف شهادة حية على التزامنا الراسخ بتقديم تجارب لا تنسى لضيوفنا الكرام في أرقى الوجهات العالمية. هذا المنتجع ليس مجرد إضافة لمشروعنا الرائد متعدد الجزر، أتوليا باي من سينتارا، بل هو خطوة نوعية ترسخ مكانة سينتارا في صدارة قطاع الضيافة المرموق".

ويقع منتجع سنتارا جراند لاجون المالديف على بعد مسافة قصيرة بالقارب السريع من مطار مالي الدولي، وقد صمم ليجمع بين الاسترخاء والاستكشاف. ويقدّم المنتجع سبا سينفاري الشهير الذي يعتبر واحة من الرفاهية الشاملة مع تجارب السبا الغامرة؛ وفرص استكشاف الحياة البحرية المذهلة تحت الماء، أو تجارب غامرة بالمرح العائلي في نوادي الأطفال المتنوعة المخصصة للمراهقين والصغار على حد سواء.

ومع افتتاح سينتارا جراند لاجون المالديف، يكتمل فصلٌ جديد من الرؤية الطموحة لمشروع أتوليا باي من سينتارا، الذي يسعى لإعادة صياغة تجربة السفر في هذه المنطقة الخلابة. وبصفته جوهرةً متلألئة في هذه الوجهة الحصرية متعددة الجزر، ينسج سينتارا جراند لاجون المالديف نسيجاً فريداً يجمع بين السكينة الراقية والتجارب الآسرة، ليلبي تطلعات المسافرين المميزين الباحثين عن ملاذ فاخر، ويمنحهم في الوقت ذاته فرصة استثنائية للاستمتاع بالأنشطة المائية المبهجة والمرافق الحيوية في منتجع سينتارا ميراج لاجون المالديف الشقيق.

احتفالاً بافتتاحه الكبير، تقدم سنتارا عرض "رفاهية الجزيرة الكبرى: عرض افتتاحي حصري". هذا العرض الفاخر، المتاح للحجوزات حتى 30 يونيو 2025 للإقامات حتى 15 أكتوبر 2025، يمنحك المزيد من الوقت للاسترخاء مع ليالٍ مجانية، بالإضافة إلى ترقية خطط الوجبات، وشامبانيا، وتدليك مريح للأزواج. سيستمتع الضيوف أيضًا بدخول حصري إلى صالة "ذا كلوب" واختيار رحلة بحرية آسرة، مع مزايا إضافية لأعضاء برنامج CentaraThe1.

واحتفاءً ببدء فصل جديد من الفخامة والجمال، يسر سينتارا أن يقدم عرض الافتتاح الحصري بمناسبة افتتاح المنتجع. هذا العرض الفريد، الذي يسري للحجوزات حتى 30 يونيو 2025 وللإقامات حتى 15 أكتوبر 2025، صمم خصيصاً ليمنح الضيوف المزيد من لحظات الاسترخاء والراحة مع ليالٍ إضافية مجانية، وترقية فاخرة لخيارات تناول الطعام، ومذاق المشروبات الفاخرة المنعشة، وتجربة مساج هادئة للأزواج. بالإضافة إلى ذلك، سيحظى الضيوف بدخول مميز إلى صالة "ذا كلوب" الراقية، وفرصة اختيار رحلة بحرية مميزة، مع امتيازات إضافية حصرية لأعضاء برنامج سينتارا ذا 1 عرفاناً بتقديرهم.

حول سينتارا

تعد مجموعة فنادق ومنتجعات سينتارا الرائدة في تايلاند من أبرز مشغلي الفنادق في البلاد. تمتد محفظتها التي تضم 90 فندقاً لتشمل جميع الوجهات الرئيسية في تايلاند بالإضافة إلى جزر المالديف وفيتنام ولاوس والصين واليابان وعُمان وقطر وتركيا والإمارات العربية المتحدة. تتنوع محفظة سينتارا لتشمل ستة علامات تجارية هي: سينتارا ريزيرف، مجموعة سينتارا، سينتارا جراند، سينتارا، سينتارا لايف وفنادق كوسي، والتي تتراوح من منتجعات الجزر الفاخرة والمنتجعات العائلية الراقية إلى مفاهيم الحياة العصرية معقولة التكلفة مدعومة بالتكنولوجيا المبتكرة.

كما تدير سينتارا مراكز مؤتمرات حديثة ولديها علامتها التجارية الخاصة للسبا الحائزة على الجوائز، "سينفاري". وتحتفي سينتارا بالضيافة والقيم التي تشتهر بها تايلاند عبر جميع فنادقها، بما في ذلك الخدمة الرفيعة، والطعام الاستثنائي، والمنتجعات المريحة والطابع العائلي. وتحترم سينتارا التنوع الثقافي، وتقدم خدماتها للضيوف من جميع الأعمار والخلفيات الثقافية.

تهدف سينتارا إلى أن تصبح ضمن أفضل 100 مجموعة فندقية عالمية، بالإضافة إلى التوسع في قارات وأسواق جديدة. ويوفر برنامج الولاء العالمي سينتارا ذا 1 مجموعة من المكافآت والمزايا وأسعار العضوية الخاصة لعملاء المجموعة الأوفياء.

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