شهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح مصنع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك)، وذلك بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والسيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SCZone)، ومعالي وزير العمل السيد حسن رداد، إلى جانب لفيف من الوزراء وكبار رجال الدولة والقيادات التنفيذية.

وقد تشرّف مصنع "نيرك" باختياره لاستضافة احتفالية عيد العمال لهذا العام، وذلك على أرض شرق بورسعيد، داخل المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد (EP)، في إطار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يعكس المكانة المتنامية للمنطقة كمركز صناعي ولوجستي واعد.

وفي لقطة جسدت نجاح المشروع، قام المهندس كريم سامي سعد بعرض أول قطار كامل تم إنتاجه بمصنع "نيرك" أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو القطار الذي يتم تصنيعه ضمن مشروع توريد 320 عربة مترو لتشغيل الخطين الثاني والثالث لمترو القاهرة، بالإضافة إلى استعراض مشروع المترو الإقليمي بالإسكندرية بإجمالي 189 عربة، في خطوة تؤكد قدرة المصنع على الوفاء بالتزاماته الفنية والزمنية.

وفي هذا السياق، صرّح المهندس كريم سامي سعد، رئيس مجلس ادارة شركة شرق بورسعيد للتنمية وعضو مجلس إدارة نيرك: "إننا اليوم لا ندشن مجرد مصنع، بل ندشن منصة صناعية متكاملة تأتي ترسيخاً لرؤية الدولة المصرية في بناء قاعدة إنتاجية قوية؛ فهذا الصرح هو استجابة استراتيجية لحاجة الدولة الملحة لتطوير قطاع النقل، وتجسيد حقيقي لرؤية الدولة نحو توطين التصنيع المحلي كبديل للاستيراد. إن هدفنا يتجاوز بناء الجدران؛ نحن نسعى لتحويل رؤية الدولة إلى واقع ملموس من خلال خلق وفر اقتصادي مستدام، وفتح آفاق جديدة لآلاف الشباب، مع التركيز على نقل المعرفة لتمكين المطورين المحليين. ما نراه اليوم هو ثمرة رؤية طويلة واجهت تحديات جسيمة، لتصبح المنطقة الآن قادرة على قيادة النمو الصناعي المستدام بما يتماشى مع رؤية الدولة 2030 والمنافسة بقوة في الأسواق العالمية."

ومن جانبه، أوضح مهندس أحمد المفتي، المدير التنفيذي لنيرك، أن المصنع تم تصميمه وفق أعلى المعايير، حيث أصبحت الكفاءة الوظيفية متحققة بالفعل عبر منظومة متكاملة من الورش وخطوط الإنتاج، مؤكدًا أن التركيز كان على بناء منظومة صناعية قادرة على الإنتاج بكفاءة منذ اليوم الأول.

كما يساهم المشروع في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز المكون المحلي الذي يتراوح بين 30% إلى 70%، حيث تبلغ إجمالي استثمارات المرحلة الأولى نحو 6 مليارات جنيه مصري، وتوفر أكثر من 500 فرصة عمل مباشرة و1,100 فرصة عمل غير مباشرة. ويستهدف المصنع إنتاجاً سنوياً تتراوح قيمته بين 150 إلى 300 مليون دولار، بما يعزز من تنافسية الصناعة الوطنية.

وتمضي "نيرك" قدمًا في تنفيذ مشروعاتها، وعلى رأسها تصنيع وتوريد 500 عربة ركاب سكة حديد بقيمة نحو 762 مليون يورو، مع استهداف توطين كامل بنسبة 100%. ويُسهم هذا التوجه في توفير ما يقارب 260 مليون يورو من العملة الأجنبية، بما يعادل نحو 16 مليار جنيه مصري، مما يدعم الميزان التجاري للدولة.

واختتم المهندس كريم سامي سعد باستعراض ملامح القاعدة الصناعية التالية التي تستهدف توطين صناعة الصوامع في مصر من خلال مشروع "فيروم مصر"، تعزيزاً للتكامل الصناعي داخل منطقة شرق بورسعيد ودعماً لتوجه الدولة نحو إنشاء قواعد صناعية متكاملة قادرة على قيادة النمو.

