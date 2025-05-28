أبوظبي: بحضور الشيخ زايد بن سعيد بن زايد آل نهيان، والشيخ حمدان بن سعيد بن زايد آل نهيان، افتتحت برجيل القابضة، الشركة الرائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية فائقة التخصص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رسميًا مركز برجيل على الشاطئ في جزيرة السعديات بأبوظبي، مُمثّلةً بذلك خطوةً هامةً في التزامها المُستمر بتوسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية المُتميّزة في جميع أنحاء الدولة، ويتمتع المركز بموقع استراتيجي في قلب جزيرة السعديات، ليخدم بذلك العديد من شرائح المجتمع المختلفة.

يتميز المركز بطابع "عيادة برجيل على الشاطئ"، ضمن أجواء هادئة مُستوحاة من الطابع الساحلي، تُحاكي أجواء جزيرة السعديات، حيث يضمن هذا النهج الذي يركز على المريض أن يُقدّم المركز الطبي رعايةً متخصصةً وبيئةً هادئةً تُمكّن الأفراد والعائلات من إعطاء الأولوية لصحتهم ورفاهيتهم.

حضر الافتتاح الدكتور شمشير فاياليل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة، وعمران الخوري، عضو مجلس إدارة برجيل القابضة، وجون سونيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة برجيل القابضة، بالإضافة إلى العديد من أعضاء الإدارة العليا.

يُقدّم المركز مجموعةً شاملةً من الخدمات، بما في ذلك طب الأسرة، والطب الباطني، وطب الأطفال، وأمراض النساء والتوليد، والطب النفسي، والذي يسلط الضوء على نهج برجيل المُتقدّم في مجال الصحة النفسية، مُؤكّداً التزامه بتقديم رعايةٍ شاملةٍ تدعم الصحة البدنية والنفسية.

بالإضافة إلى أطبائه الاستشاريين، سيستقبل المركز أخصائيين زائرين من شبكة برجيل الأوسع، مما يضمن الوصول المُستمر إلى خبراتٍ طبيةٍ مُتنوّعة، أما بالنسبة للمرضى الذين يحتاجون إلى تدخلاتٍ أكثر تخصصاً، فسيُسهّل المركز إحالتهم إلى المنشأة الرئيسية للمجموعة، مدينة برجيل الطبية، لتلقي رعايةٍ مُتقدّمة.

​​ويحتوي المركز على أحدث تقنيات التشخيص، بما في ذلك التصوير بالأشعة السينية والموجات فوق الصوتية، مما يُتيح للمرضى تقييماتٍ تشخيصيةً سريعةً ودقيقةً، وتُعزز صيدلية المركز المتكاملة بالكامل قدرته على تقديم رعاية سلسة، مما يُمكّن المرضى من الوصول إلى التشخيصات والاستشارات والأدوية، كل ذلك في مكان واحد مريح.

يضم المركز ست غرف استشارات مجهزة بالكامل، وخمسة أقسام، وغرفة علاج مخصصة، بالإضافة إلى ذلك، تضمن خدمات مثل فحص الدم لإجراء التحاليل المخبرية والتصوير في الموقع حصول المرضى على تجربة رعاية مريحة وفعالة من البداية إلى النهاية.

وقال جون سونيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة برجيل القابضة، "يُمثل افتتاح عيادة برجيل على الشاطئ في جزيرة السعديات إنجازًا رئيسيًا في مهمتنا الرامية إلى توفير رعاية صحية عالمية المستوى لمجتمعاتنا، ونفخر بتقديم منشأة تجمع بين الرعاية المتخصصة والبيئة المُرحّبة، مما يُتيح للأفراد والعائلات التركيز على صحتهم ورفاهيتهم".

وصرحت الدكتورة سونيا مالك، استشارية طب الأسرة والمديرة الطبية لعيادة برجيل على الشاطئ في جزيرة السعديات: "نحن ملتزمون بتقديم رعاية صحية شاملة تلبي الاحتياجات المتنوعة لمجتمعنا، ونركز على ضمان حصول كل مريض على رعاية صحية شاملة تدعم صحته الجسدية والنفسية في بيئة تعزز الشفاء والاسترخاء".

يُعد إطلاق مركز برجيل على الشاطئ في جزيرة السعديات جزءًا من استراتيجية برجيل القابضة طويلة الأمد لتوسيع نطاق الرعاية الصحية، والتي تهدف إلى تعزيز الوصول إلى رعاية صحية أولية عالية الجودة مع تلبية مجموعة واسعة من احتياجات الرعاية الصحية في المجتمع.

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