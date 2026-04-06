أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، كشفت "ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي"، مدينة الألعاب المائية الرائدة في المنطقة، اليوم عن افتتاح توسعتها رسمياً أمام الزوار، والتي تضم مجموعة جديدة تشمل 11 منزلقاً وتجربة مائية ترتقي بمستوى المغامرات المائية إلى آفاق جديدة.

وتمثل هذه التوسعة المرحلة التالية من مشروع "المدينة المفقودة" المستوحى من قصة "أسطورة اللؤلؤة المفقودة" الخاصة بالمدينة المائية، حيث تدعو الإضافات الجديدة الضيوف إلى اكتشاف عالم من التجارب الحافلة بالنشاط والحيوية، إلى جانب خيارات عائلية متميزة. وتشمل التوسعة ثماني منزلقات مائية جديدة، ومنصتي قفز، بالإضافة إلى مسبح عصري ومميز.

وتقدم الإضافات الجديدة مزيجاً متنوعاً من التجارب التي تُلبي احتياجات مختلف الزوار، بدايةً من الارتفاعات القياسية وصولاً إلى مسارات السباق السريعة. ومع إطلاق هذه التجارب، يرتفع إجمالي عدد الألعاب والتجارب والمرافق الترفيهية التي تحتضنها مدينة ياس ووتروورلد جزيرة ياس، إلى أكثر من 70 تجربة، الامر الذي يعزز حضورها كإحدى أبرز مدن الألعاب المائية في المنطقة.

وقال ريان الحداد، المدير العام لياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي: "يمثل افتتاح هذه التوسعة الجديدة محطة مهمة في مسيرتنا نحو إعادة صياغة مفهوم المغامرات المائية على مستوى المنطقة. ويجسد ذلك التزامنا المتواصل بالارتقاء بتجربة الضيوف عبر الابتكار وتقديم تجارب ترفيهية غامرة. ونتطلع إلى استقبال الضيوف لاكتشاف هذه الإضافات الجديدة والاستمتاع بلحظات لا تُنسى بصحبة العائلات والأصدقاء".

ومن بين الألعاب الجديدة "مطامير دروب"، أطول برج منزلق مائي في الإمارات والذي ينطلق باندفاعة قوية من ارتفاع يتجاوز 40 مترًا، ليختبر خلاله الضيوف لحظات السقوط الحر قبل الانزلاق عبر مسار يمتد لمسافة 233 متراً من المنعطفات. كما يمكن لعشاق المغامرات المائية اختبار "ساحل مطامير"، وهي منزلقة فريدة تنطلق بالمشاركين عبر اندفاعات سريعة ولحظات مشوقة تحاكي انعدام الجاذبية.

ويمكن لمحبي التجارب القوية اختبار "مطامير لووب"، المنزلقة الفريدة التي تأخذ المشاركين في تجربة سقوط عالية السرعة عبر الانحدارات السريعة. فيما تقدم "مطامير لايتس" تجربة لافتة تجمع بين الانحدارات السريعة وتأثيرات الإضاءة الغامرة. أما الضيوف الذين يفضلون روح المنافسة الودية، فتوفر "مطامير سبلاش" مسار سباق انزلاقي مزدوج ينطلق فيه المشاركون جنبًا إلى جنب حتى خط النهاية.

وإلى جانب المنزلقات المائية الحافلة بالتشويق والمغامرة، تضيف الألعاب الجديدة خيارات إضافية مميزة للاستجمام والانتعاش. ويوفّر "مسبح السراب" مساحة واسعة مخصّصة للاسترخاء في أجواء مثالية للعائلات، فيما يدعو مسبح القفز "العفدة" عشّاق التحدي من الضيوف إلى القفز من منصة مرتفعة نحو المياه المنعشة في الأسفل.

وتشكل هذه الإضافات مجتمعة فصل جديد ومميز في مسيرة ياس ووتروورلد جزيرة ياس، حيث تتكامل عناصر السرد القصصي والابتكار وروح المغامرة لتقديم تجارب راسخة في الذاكرة للضيوف من مختلف الفئات العمرية.

ومنذ افتتاحها في عام 2013، حصدت "ياس ووتروورلد" أكثر من 65 جائزة مرموقة في قطاع الترفيه، كما حصدت للعام الثالث على التوالي لقب "أفضل مدينة ألعاب مائية في الشرق الأوسط" من قبل جوائز السفر العالمية لعام 2025.

ومع افتتاح التوسعة الجديدة، التي بدأت تستقبل للضيوف الآن، ترتقي "ياس ووتروورلد" بتجاربها المائية إلى مستوى أكثر تنوع، مع إضافات تسجل معايير قياسية وتفتح آفاقاً جديدة من التجارب المتكاملة.

للمزيد من المعلومات ولشراء التذاكر، يرجى زيارة: YasWaterworldYasIsland.com.

لمحة حول ميرال:

ميرال، الرائدة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، تسهم في نمو قطاع الترفيه والاستجمام وتعزيز التنوع الاقتصادي في الإمارة. وتقوم ميرال بتصميم وإنشاء وتشغيل وإدارة وجهات وتجارب فريدة تستقطب الزوار من جميع أنحاء العالم لتقديم ذكريات لا تُنسى، وتسريع تحقيق رؤية أبوظبي السياحية وتعزيز نموها.

كما تتولى ميرال مسؤولية تطوير وإدارة جزيرة ياس والإشراف على استراتيجية إدارة الوجهات السياحية في جزيرة السعديات. تشمل محفظة ميرال مجموعة من الأصول العالمية المستوى في قطاعات الترفيه والثقافة والرياضة والفنادق والمطاعم والتجزئة والاستجمام، لتقدم ذكريات مميزة لا تُنسى للمقيمين والزوار ، وتشمل هذه الوجهات؛ عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، وياس ووتروورلد جزيرة ياس أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي، وكلايم أبوظبي، وتيم لاب فينومينا أبوظبي، وياس مارينا، وياس باي ووترفرونت التي تحتضن الاتحاد أرينا، أكبر آرينا داخلية متعددة الأغراض في دولة الإمارات العربية المتحدة، وغيرها الكثير. وتعمل ميرال حالياً على تطوير العديد من المشاريع المستقبلية في جزيرة ياس ومختلف أنحاء أبوظبي، ومن ضمنها متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، ومنطقة هاري بوتر الغامرة في عالم وارنر براذرز أبوظبي، وتوسعة ياس ووتروورلد أبوظبي، بالإضافة إلى مشروع عالم ومنتجع ديزني الترفيهي في جزيرة ياس في أبوظبي.

وتضم ميرال تحت مظلتها ميرال دستينيشنز، التي تُروّج للعديد من الوجهات السياحية المميزة، وميرال إكسبيرينسز، المتخصصة بتشغيل مجموعة متنوعة من التجارب ومرافق الجذب الغامرة عالمية المستوى والحائزة على جوائز مرموقة، وياس لإدارة الأصول، التي تتولى تشغيل وإدارة محفظة من الوجهات المتميزة في جزيرة ياس، كالمطاعم والمقاهي، والمراسي والفنادق.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.miral.ae

نبذة حول ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي:

تعد ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي، التي تديرها "ميرال إكسبيرينسيز"، مدينة الألعاب المائية الإماراتية المستوحاة من تراث الغوص على اللؤلؤ، مغامرات مشوّقة في أجواء عائلية لا تنسى، من خلال مجموعة واسعة من الألعاب والمنزلقات المائية والتجارب الترفيهية المميزة.

مع افتتاح المرحلة الثانية من التوسعة الجديدة في أبريل 2026 أصبحت ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي، تحتضن أكثر من 70 تجربة ترفيهية تشمل الألعاب والمنزلقات والمعالم المشوّقة، إلى جانب مجموعة متنوعة من الفعاليات والعروض الموسمية. وتوفر هذه الإضافات للضيوف فرصة متجددة للاستمتاع وصناعة ذكريات مميّزة في كل زيارة.

ومنذ شهر يونيو 2025، شهدت مدينة الألعاب المائية مشروع تطوير متعدد ، ليشكل إضافة نوعية تعزز من مكانة "ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي" كوجهة ترفيهية عالمية. وتشمل التوسعة أكثر من 30 لعبة ومنزلقة وتجربة مائية جديدة، من بينها تجارب تطرح للمرة الأولى في المنطقة، وأطول منزلقة مائية في دولة الإمارات، إلى جانب تجربة طعام جديدة كليًا. كما تقدّم هذه المرحلة قصة "المدينة المفقودة" بوصفها امتداداً إبداعياً لأسطورة "اللؤلؤة المفقودة" التي تقوم عليها المدينة الأصلية.

ومنذ افتتاحها عام 2013، حصدت ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي، أكثر من 65 جائزة من مؤسسات مرموقة في قطاع الترفيه. ومؤخرًا، نالت ثالث لقب "أفضل مدينة ألعاب مائية في الشرق الأوسط" لعامي 2023، و2024 و2025 على التوالي، ضمن جوائز السفر العالمية، بالإضافة إلى فوزها بلقب "أفضل مدينة ألعاب مائية" على مستوى العالم ضمن الفئة نفسها.

وتعد "ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي"، إحدى أبرز معالم الترفيه في دولة الإمارات، وواحدة من الوجهات البارزة في جزيرة ياس، حيث تجمع بين الطابع المحلي الغني والمغامرات المائية المشوّقة لتقدّم للضيوف تجربة متكاملة وفريدة من نوعها.

للمزيد من المعلومات حول " ياس ووتروورلد جزيرة ياس، أبوظبي"، يُرجى زيارة: www.yaswaterworld.com

للتواصل الإعلامي:

ميرال دستينيشنز

ربيع ريمان

مدير علاقات عامة

rriman@miral.ae

-انتهى-

#بياناتشركات