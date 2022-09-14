مارك باريتي: سيخلق مركز الابتكار نقلة نوعية نحو تحقيق ممارسات وتقنيات أكثر استدامة

وليد شتا: المقر الذي تم تجديده سيصبح نموذجًا يمكن الاقتداء به في تشييد مباني ذات تصميم ذكي يحقق الاستدامة

شاريز لي: جزء من فلسفتنا المستمرة لتحقيق الرفاهية بناء شركة بمسؤوليات مشتركة بيننا و بين قادتنا و موظفينا

سبستيان رييز: نمتلك استراتيجية متكاملة لمواصلة الاستثمار في مجموعة NEAL باعتبارها واحدة من أكبر المناطق لشركة شنايدر إلكتريك

القاهرة، مصر: أعلنت شركة شنايدر إلكتريك عن الافتتاح الرسمي لمقرها الإقليمي الذي تم تجديده اليوم الأربعاء، في القاهرة الجديدة ، والذي يخدم مصر وشمال شرق إفريقيا والمشرق، وذلك بحضور السيد مارك باريتي، السفير الفرنسي لدى جمهورية مصر العربية، وشاريز لي ، رئيس الموارد البشرية بشنايدر إلكتريك.

وقد جاء الافتتاح بعد تسعة أشهر على فوزه بالجائزة الذهبية لنظام "LEED V4" كأفضل تصميم ذكي يحقق الاستدامة (الريادة في الطاقة والتصميم البيئي)، V4 التصميم الداخلي والبناء: نظام تصنيف المساحات الداخلية التجارية، أحد أهم الجوائز المرموقة والتي تصدر عن "مجلس المباني الخضراء الأمريكي" USGBC.

وقد قام السيد مارك باريتي بجولة داخل مبني المقر ومركز الابتكار، يرافقه كبار مسئولي شنايدر إلكتريك، بما في ذلك شاريز لي، نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بشنايدر إلكتريك، المهندس وليد شتا رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وسبستيان رييز الرئيس الإقليمي لشركة شنايدر إلكتريك مصر وشمال شرق أفريقيا والمشرق العربي.

وقد أعرب سعادة السفير مارك باريتي عن سعادته بافتتاح المقر لشركة شنايدر إلكتريك لشمال شرق افريقيا والمشرق العربي في القاهرة الجديدة، خاصة وأنه مجهز بكل الامكانيات والتقنيات التي تليق بأحد أكبر الشركات الفرنسية الرائدة، وقال: "متأكد من أن مركز الابتكار الجديد سيحدث نقلة نوعية نحو تحقيق المزيد من استخدام تقنيات مستدامة تهدف إلى تعزيز الجهود العالمية لتحقيق الكثير من أهداف التنمية المستدامة محليًا وإقليميًا ودوليًا".

ويُعد مركز الابتكار داخل مقر الشركة واحدًا من أهم مراكز الابتكار، وهو عبارة عن صالة عرض كبيرة يتم داخلها اختبار المنتجات والحلول التكنولوجية الخاصة بشركة شنايدر إلكتريك، ويمكن من خلالها تقديم تجربة واقعية لعالم الطاقة الجديد المدعوم من ابتكارات شنايدر إلكتريك، وهو ما يؤدي في نهاية الأمر تمكين وتسهيل مهمة شنايدر إلكتريك في جعل الطاقة أكثر أمانًا وموثوقية وكفاءة واستدامة واتصالًا.

في حين أوضح المهندس وليد شتا رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا مدي الأهمية التي يحققها مبني مقر الشركة باعتباره نموذجًا يمكن الاقتداء به في بناء أي مبني يرغب أصحابه في الحصول على تصميم ذكي يحقق الاستدامة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن مركز الابتكار بما يملكه من تقنيات تكنولوجية قادر علي منح العميل تجربة حقيقة لعالم الطاقة الجديد المدعوم بحلول شنايدر إلكتريك، ما يعني أن مقر الشركة سيكون نموذجًا رائدًا قادرًا على تسهيل مهمة شنايدر إلكتريك في تحقيق استراتيجيتها نحو أهداف الاستدامة. وقد أضاف المهندس وليد شتا " انا فخور ان اعلن ان المقر الذي تم تجديده هو نموذج ناجح في تسهيل مهمتنا لتحقيق اهداف الاستدامة".

وكان مقر شنايدر إلكتريك بالقاهرة الجديدة قد حصل على الجائزة الذهبية لنظام "LEED V4" في يناير الماضي، حيث يعد أول المباني التي تحصل على تلك الشهادة في الشرق الأوسط وافريقيا لأول مرة منذ إطلاق معايير شهادة نظام "LEED V4" منذ تأسيسها عام 1998، ونظام "LEED" تعبر اختصارًا عن الحروف الأولى من ‘Leadership in Energy and Environmental Design’، أي "الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة"، هو نظام تصنيف للمباني الخضراء الأكثر استخداماً في العالم.

وقالت شاريز لي، نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في شنايدر إلكتريك، بأن بناء المقر تم وفقًا لمعايير المباني الخضراء الصحية، ذات الكفاءة العالية والفاعلية من حيث التكلفة، وذلك لأنه يضمن مناخًا أفضل أداءً من أجل سلامة الموظفين ورفاهيتهم، وأضافت: "أن جزء من فلسفتنا المستمرة في الرفاهية تتمثل في بناء شركة ذات مسؤوليات مشتركة بيننا وبين قادتنا وموظفينا، على أن يشمل النظرة الشاملة للرفاهية الجسدية والعقلية والعاطفية والاجتماعية، وذلك لتوليد أفضل أداء، وخلق بيئة عمل آمنة وموثوقة وجذابة.

"مع استمرار عملياتنا المكثفة وتماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية وجهودنا المستمرة نحو الاستدامة، نخطط لمواصلة الاستثمار في منطقة مصر وشمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، خاصة وأنه تعد واحدة من أكبر مناطق شنايدر إلكتريك من حيث التواجد وعدد الموظفين والمترددين علية من العملاء".. هكذا عبر سيباستيان رييز الرئيس الإقليمي لشركة شنايدر إلكتريك مصر وشمال شرق أفريقيا والمشرق العربي، عن رأيه في افتتاح مقر الشركة، قائلًا: "إن الكشف عن المقر الذي تم تجديده يمثل أحد أهم الخطوات لهذا العام، فمع كل الحلول الممكنة للتأكيد على أننا شركة ذات تأثير قادر علي إحداث فرق ورفع مستوى التزامات الاستدامة المستمرة لعام 2025"، وأضاف: "لهذا السبب صنفت شركة Corporate Knights شنايدر إلكتريك على أنها الشركة الأكثر استدامة في العالم في تصنيفها العالمي 100 في عام 2021"

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