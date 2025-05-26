محمد المشرخ: المنصة ترسخ مكانة الإمارة كمركز إقليمي لعمليات الدمج والاستحواذ في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة

أحمد إبراهيم: نتطلع إلى النتائج بعيدة المدى التي ستحققها هذه المنصة في دعم البيئة الاستثمارية وتعزيز فرص النمو

"المنصة" قيمة نوعية مضافة متعددة الأبعاد للمستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في الشارقة

تسهم المنصة في تعزيز ديناميكية السوق، وتوفير بدائل مرنة للتوسع، أو الانسحاب، أو إعادة التموضع

المنصة متاحة للمستثمرين حول العالم

3.5 تريليون دولار حجم السوق العالمي لعمليات الدمج والاستحواذ

92.3 مليار دولار قيمة صفقات الدمج والاستحواذ في أسواق المنطقة في 2024

تسهم المنصة في تعزيز استقرار قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة

تدعم توجيه الاستثمارات نحو القطاعات النوعية ذات الأولوية

يؤكد إطلاق المنصة ما تتميز به الإمارة من بيئة استثمارية متكاملة

منهجية سلسة وموثوقة لإجراء وإغلاق الصفقات

الشارقة، أعلن مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) عن إطلاق "بوابة الشارقة للاستحواذ"، أول منصة حكومية رقمية على مستوى المنطقة، تتيح للشركات والمستثمرين إتمام عمليات الدمج والاستحواذ في الشارقة في مناخ من الثقة والشفافية، بهدف تسريع النمو وتعزيز المرونة والاستقرار وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية إلى أسواق الإمارة، وذلك بالشراكة مع شركة "ترانس وورلد"، إحدى أبرز الشركات العالمية في تقديم خدمات الاستشارات في هذا القطاع.

وتقدم "المنصة" قيمة نوعية مضافة متعددة الأبعاد للمستثمرين الذين يمكنهم الوصول إلى الشركات المتواجدة في الشارقة من كافة أسواق العالم، وللشركات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال والأسواق المحلية على حد سواء. إذ تعد تحولاً استراتيجياً في منهجية بناء الجسور بين رؤوس الأموال والفرص الواعدة، وتعزيز ديناميكية السوق، وتوفير بدائل مرنة للتوسع، أو الانسحاب، أو إعادة التموضع، بما يعزز من استقرار الأعمال وتنوعها، كما تدعم مساعي التكامل الاقتصادي، وترسخ مكانة الشارقة مركزاً إقليمياً مؤثراً على خارطة الاقتصاد العالمي.

ثمرة التعاون بين القطاعين العام والخاص

وجاء إطلاق هذه المنصة ثمرةً لاتفاقية تعاون بين "استثمر في الشارقة" و "ترانس وورلد"، وقعها سعادة محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر "استثمر في الشارقة" والسيد أحمد إبراهيم المدير التنفيذي لشركة "ترانس وورلد" في دول مجلس التعاون الخليجي، بحضور سعادة أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، حيث تجسد الاتفاقية المساعي المستمرة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يرتقى بفعالية المنظومة الاستثمارية في الإمارة.

مسارات جديدة للمستثمرين نحو سوق بقيمة 3.5 تريليون دولار

وتفتح المنصة نافذة استراتيجية جديدة للمستثمرين، تتيح لهم الوصول إلى فرص نوعية في أسواق الإمارة بشكل عام والسوق المتوسطة بشكل خاص، وهي الشريحة الأكثر ديناميكية وربحية في قطاع الأعمال اليوم، كما تمنحهم أدوات ومسارات استثمارية جديدة تتيح لهم الاستفادة من معدلات النمو والعوائد المالية العالية في سوق الدمج والاستحواذ العالمي والذي بلغ نحو 3.5 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 15% مقارنة بالعام السابق 2023، وذلك بحسب تقرير شركة Bain & Company).

وعلى المستوى الإقليمي، يواكب إطلاق المنصة النمو الملحوظ في سوق الدمج والاستحواذ والتخارج، حيث سجلت الأسواق الإقليمية 701 صفقة استحواذ واندماج بقيمة إجمالية بلغت 92.3 مليار دولار في 2024(وفقاً لتقرير EY MENA M&A لعام 2024)، ويظهر هذا التنامي أهمية وجود منصة محلية ذات طابع عالمي، تسهل وترعى هذه العمليات ضمن بيئة موثوقة وقانونية ومنظمة.

بيئة نمو أوسع للشركات الصغيرة والمتوسطة

أما بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، فتشكل هذه "المنصة" فرصة استراتيجية للاندماج في بيئة نمو أوسع، عبر شراكات وتحالفات تمكنها من النمو والتطور، أو الخروج الآمن، أو إعادة التموضع، وبذلك تسهم المنصة في تعزيز استقرار قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل أكثر من 94% من الشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة،بينما تسجل الشارقة نمواً ملحوظاً في معدلات تأسيس واستدامة الشركات حيث بلغ إجمالي الرخص الصادرة والمجددة في الإمارة، خلال العام الماضي 2024، 71.32 ألف رخصة صادرة ومجددة، وبنسبة نمو بلغت 7%.

أثر اقتصادي كلي ومستدام

وعلى مستوى الأثر الاقتصادي الكلي، تشكل منصة الدمج والاستحواذ أداة محورية لتحفيز الابتكار وإعادة الهيكلة الاقتصادية بطريقة أكثر مرونة وفعالية، فهي تسهم في إعادة توجيه الموارد إلى مشاريع وشركات ذات قيمة مضافة، كما تمكن صناع القرار من توجيه الاستثمارات نحو القطاعات النوعية ذات الأولوية، ما يعزز التنويع الاقتصادي ويقلل من الاعتماد على القطاعات التقليدية. ويؤكد إطلاق المنصة من الشارقة، ما تتميز به الإمارة من بيئة استثمارية متكاملة ورؤية الاقتصادية طويلة المدى، فالإمارة تحتضن اقتصاداً متنوعاً قائماً على المعرفة، وتدعم باستمرار قطاعات حيوية مثل الصناعة والتقنية والرعاية الصحية، إلى جانب موقعها الجغرافي الاستراتيجي، ما يعزز من جاذبيتها كنقطة انطلاق إقليمية لعمليات الدمج والاستحواذ وإتمام صفقات السوق ذات البعد الاستراتيجي.

المشرخ: المنصة تضع الشارقة في موقع الريادة لصناعة فرص النمو المستقبلي

وقال سعادة محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لـ "استثمر في الشارقة": "تمثل هذه المنصة خطوة استراتيجية ضمن جهود (استثمر في الشارقة) لترسيخ مكانة الإمارة كمركز إقليمي موثوق لعمليات الدمج والاستحواذ في أسواق الشركات الصغيرة والمتوسطة، فهذا القطاع يُعد من أكثر القطاعات الاستثمارية الواعدة، ويحمل فرصاً كبيرة للنمو والتوسع، مدعوماً بمقومات الشارقة الاقتصادية والتشريعية التي تجعل منها بيئة مثالية لعقد الصفقات وإطلاق التوسعات النوعية".

وأضاف المشرخ: "من خلال شراكتنا مع "ترانس وورلد"، نفتح نافذة جديدة للمستثمرين المحليين والدوليين، تجمع بين الخبرة العالمية، والرؤية التنموية المحلية، والتكنولوجيا، لتقديم تجربة سلسة وآمنة وفعّالة، فهذه المنصة لا تواكب فقط التحولات في بيئة الأعمال، بل تضع الشارقة في موقع الريادة لصناعة فرص النمو المستقبلي على مستوى المنطقة".

ومن جهته، قال أحمد إبراهيم، المدير التنفيذي لترانس وورلد في دول مجلس التعاون الخليجي: "إطلاق بوابة الشارقة للاستحواذ مع 'استثمر في الشارقة' خطوة استراتيجية تعكس التزامنا بتمكين المستثمرين وتعزيز مكانة الشارقة كمركز إقليمي للنمو الذكي. ونحن فخورون بهذه الشراكة التي تمثل نموذجًا للتعاون الهادف إلى بناء منظومة استثمارية متكاملة ومستدامة.

نتطلع إلى النتائج بعيدة المدى التي ستحققها هذه المنصة في دعم البيئة الاستثمارية وتعزيز فرص النمو، حيث نؤمن بأن الرقمنة والشراكات الذكية هي محركات المرحلة المقبلة من التطوير الاقتصادي. " أضاف إبراهيم.

منهجية مبسطة وفعالة لإجراء الصفقات

وتعتمد المنصة على نهج مبسط وفعال، يبدأ من التسجيل الرقمي، وصولاً إلى جلسات استشارية فردية، وخدمات دعم ما بعد البيع، مع الحفاظ على سرية البيانات من خلال اتفاقيات عدم الإفصاح (NDA)، الفحص النافي للجهالة، وهو عملية بحث وتحقيق وتدقيق مفصلة يقوم بها المستثمر أو المشتري أو الجهة الممولة قبل اتخاذ القرار استثماري أو شراء الشركة أو توقيع اتفاق شراكة، كما وتوفر المنصة قناة موثوقة تتيح لأصحاب الأعمال في الشارقة الانسحاب عبر طرح شركاتهم للاستحواذ.

خبرة عالمية وحلول محلية

وتُعد "ترانس وورلد" واحدة من أبرز الشركات في قطاع الدمج والاستحواذ العالمي، حيث نفذت أكثر من 2500 صفقة خلال عام 2024، وتمتلك أكثر من 250 مكتباً في 27 دولة، وتضم أكثر من 1000 مستشار متخصص، كما تم تصنيفها من بين أفضل 100 شركة استشارية عالمية للدمج والاستحواذ وفقًا لتصنيف Axial.

وتتولى الشركة قيادة جهود بناء النظام التشغيلي للمنصة، وتقديم ورش عمل تدريبية للشركات المحلية في الإمارة حول جاهزية الدمج والاستحواذ، إضافة إلى إطلاق برنامج دولي للتوفيق بين المستثمرين والشركات في الشارقة، وتنظيم جولات تعريفية قطاعية تستهدف الأسواق الدولية ذات الإمكانات العالية.

منصة بمواصفات عالمية وفرص محدثة باستمرار

وسيتم إدراج الفرص الاستثمارية المختارة في الشارقة على موقع "استثمر في الشارقة" في "بوابة الشارقة للاستحواذ"، مع تحديثها بانتظام، وإتاحة التسجيل لأصحاب الشركات الباحثين عن التوسع أو التخارج، وللمستثمرين المهتمين بدخول السوق الإماراتي بصفقات استراتيجية.

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