دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة دوبيزل، المتخصصة في الإعلانات المبوبة الرقمية بمنطقة الشرق الأوسط، عن إبرام شراكة استراتيجية واستثمار في منصة “Tern”، المتخصصة في مكافآت مدفوعات الإيجار في دولة الإمارات، في خطوة تعكس تنامي الاهتمام بتطوير الحلول الرقمية المرتبطة بالقطاع العقاري وتعزيز تجربة المستأجرين.

وبموجب الاتفاقية، سيتم دمج خدمات منصة “Tern” بشكل حصري مع منصتي بيوت ودوبيزل، بما يتيح للمستأجرين سداد الإيجارات باستخدام بطاقات الائتمان والاستفادة من برامج مكافآت يمكن استبدالها بمجموعة من الخدمات والمنتجات المرتبطة بالسفر ونمط الحياة والتجزئة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه القطاع العقاري الإماراتي توسعاً متواصلاً في تبني الحلول التقنية والخدمات الرقمية، مع تزايد الطلب على أدوات مالية توفر مرونة أكبر للمستأجرين وتسهم في تحسين كفاءة إدارة العمليات العقارية.

كما تستهدف الشراكة دعم المُلّاك ومديري العقارات من خلال توفير آليات دفع رقمية أكثر سرعة وتنظيماً، بما يعزز كفاءة تحصيل الإيجارات ويُسهم في تحسين تجربة المستخدمين على امتداد دورة الإيجار.

وتأسست منصة “Tern” عام 2024، وبدأت عملياتها التشغيلية في مايو 2025، حيث تجاوزت قيمة مدفوعات الإيجار السنوية المنفذة عبر المنصة 150 مليون درهم، وفقاً لبيانات الشركة.

وقال حيدر خان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دوبيزل في الإمارات، إن الشراكة تأتي في إطار توجه المجموعة نحو توسيع نطاق الخدمات المقدمة للمستخدمين وتطوير حلول متكاملة تغطي مختلف مراحل الرحلة العقارية، مشيراً إلى أن دمج خدمات الدفع والمكافآت يمثل إضافة جديدة إلى المنظومة الرقمية التي تقدمها المجموعة في السوق الإماراتية.

من جانبه، أوضح سوريّا رافيناغيش، المسؤول عن استثمارات المجموعة عبر Dubizzle Group Ventures، أن الاستثمار ينسجم مع استراتيجية المجموعة الرامية إلى دعم الشركات الناشئة ذات النماذج القابلة للتوسع، لافتاً إلى أن توفير الوصول إلى قاعدة المستخدمين الواسعة للمجموعة يمكن أن يسهم في تسريع نمو الحلول التقنية المبتكرة المرتبطة بالقطاع العقاري.

ويعكس الاستثمار توجه الشركات العقارية والتقنية في الإمارات نحو توسيع نطاق الخدمات الرقمية المرتبطة بمرحلة ما بعد البحث عن العقار، بما يشمل حلول الدفع وإدارة الإيجارات والخدمات المساندة، في إطار المنافسة المتزايدة على تقديم تجربة أكثر تكاملاً للمستخدم النهائي

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