دناتا: نستثمر في معدات الدعم الأرضي لخفض انبعاثات الكربون بنسبة 50% بحلول عام 2030

أكثر من 130 مطاراً ستكون محايدة للكربون بالكامل بحلول عام 2030

دبي، الإمارات العربية المتحدة، تستثمر المطارات في المنطقة مئات الملايين من الدولارات لتعزيز بنيتها التحتية ومرافقها الحديثة التي تُعد من بين الأفضل في العالم، لا سيما في مجال اقتناء معدات الدعم الأرضي الكهربائية ضمن أجندتها للاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية.

تُعد معدات الدعم الأرضي الكهربائية من أبرز القطاعات التي تسهم في تعزيز أداء المطارات وزيادة ربحيتها، ورفع جاهزيتها للتعامل مع النمو الكبير المتوقع في أعداد المسافرين خلال السنوات القليلة المقبلة.

وفي هذا الإطار، سيسهم معرض المطارات، الذي ستُعقد دورته الرابعة والعشرون من 6 إلى 8 مايو في مركز دبي التجاري العالمي، في جمع أحدث تقنيات المناولة الأرضية تحت سقف واحد لخدمة المطارات العالمية الساعية لتعزيز خدماتها وربحيتها، والالتزام بالمعايير العالمية المعترف بها لتقليل بصمتها الكربونية.

ويُقام الحدث تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة. ومن المقرر أن يشارك أكثر من 130 عارضاً دولياً من 22 دولة، لعرض أحدث التطورات التكنولوجية في خدمات المناولة الأرضية.

ويتضمن المعرض العديد من الأجنحة، منها جناح مخصص لعرض أحدث معدات وخدمات المناولة الأرضية بدعم من دناتا، وجناحان مخصصان لتقنيات وتصميمات المطارات. بالإضافة إلى ذلك، ستُعقد مؤتمرات وورش عمل متخصصة، بما في ذلك المنتدى العالمي لقادة المطارات ومؤتمر أمن المطارات في الشرق الأوسط، ومؤتمر المرأة في الطيران في الشرق الأوسط.

الاستثمار في التقنيات المتطورة

قال جعفر داوود، نائب الرئيس الأول لعمليات المطارات في دولة الإمارات لدى دناتا، إحدى الشركات العارضة الرائدة في معرض المطارات: "نفخر بعرض بعض من أحدث معدات الدعم الأرضي لدينا في معرض المطارات لهذا العام. يعكس استمرارنا في الاستثمار في المركبات المتطورة التزامنا بتحسين كل من الكفاءة التشغيلية والأداء البيئي عبر عملياتنا العالمية. تركز استراتيجيتنا لأسطول المركبات على التخلص التدريجي من محركات الديزل والتحول إلى المعدات الكهربائية أو الهجينة أو العاملة بالهيدروجين، حيثما تسمح بنية المطارات التحتية بذلك. كما أننا نعمل عن كثب مع موردي الوقود البديل، وقد قمنا مؤخراً بتحويل كامل أسطولنا غير الكهربائي في دبي للعمل على وقود الديزل الحيوي. تدعم هذه الجهود التزامنا بخفض بصمتنا الكربونية بنسبة 50% بحلول عام 2030، كجزء من استراتيجيتنا التشغيلية الممتدة لثماني سنوات."

في العام الماضي خلال معرض المطارات، أبرمت دناتا عقود إطار عالمية لمدة خمس سنوات لتوريد معدات الدعم الأرضي (GSE) بقيمة تقديرية تجاوزت 210 ملايين دولار أمريكي. ستسهم المركبات المتطورة في تعزيز الكفاءة والسلامة والاستدامة عبر شبكة دناتا العالمية لخدمات المناولة الأرضية التي تشمل أكثر من 90 مطاراً في 16 دولة. تتضمن العقود استثماراً مخططاً يزيد على 100 مليون دولار أمريكي في معدات الدعم الأرضي لأسطول دناتا في دبي، مدفوعاً بالطلب القوي المستمر والنمو المتوقع مستقبلاً.

وتشغل دناتا حالياً أسطولاً مكوناً من 2,500 قطعة من معدات الدعم الأرضي المتحركة في مطاري دبي الدولي وآل مكتوم - دبي ورلد سنترال مقدمة خدمات عالية الجودة وآمنة لأكثر من 190 شركة طيران.

قال آدم فايل، المدير التنفيذي للتجارة وحسابات المطارات في شركة فاندرلانده، إحدى الشركات العارضة: "لقد قدمت فاندرلانده مفهوم الأمتعة 4.0 لعمليات الأمتعة المستقبلية عالية الأتمتة والمستدامة والقابلة للتوقع. يوسع هذا الحل قدرات الأنظمة التقليدية، مقدماً عمليات أمتعة ذكية وعالية الأتمتة تعتمد بالكامل على البيانات من البداية إلى النهاية."

وستستغل الشركة مشاركتها في معرض المطارات لتسليط الضوء على أحدث تطوراتها التكنولوجية، وفوائد العمليات الشاملة للأمتعة والركاب في سياق تركز فيه الأتمتة والرقمنة والاستدامة في صميم الاهتمام. بعد أكثر من 30 عاماً من النشاط في منطقة الشرق الأوسط، ستعرض فاندرلانده حلول المركبات الذاتية من خلال مركبة "فليت باغ"، إلى جانب منتجات أخرى.

وقال افتخار أحمد، المدير العام للمبيعات (الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي) في شركة "إتيرنيتي تكنولوجيز"، تشارك لتعزيز حضورها في قطاع معدات الدعم الأرضي من خلال عرض حلولها المتقدمة للبطاريات، ولتوضيح كيف تعزز حلول الطاقة الكفاءة والاستدامة والموثوقية في العمليات الأرضية الجوية. وستعرض الشركة مجموعة "كواسار مواتيف باور" المصنعة في دولة الإمارات، والتي تتضمن تقنية أنابيب الكربون النانوية لتحقيق أداء محسن، وفقاً لممثل الشركة.

ويُعد المعرض فرصة لتعزيز ربحية المطارات وزيادة جاهزيتها حيث قالت مي إسماعيل، مديرة الفعاليات في شركة RX Global، التي تنظم أكثر من 350 فعالية دولية في 25 دولة، بما في ذلك معرض المطارات: "إن السعي لتحقيق أوقات دوران أسرع، وتحسين معايير السلامة، والامتثال للوائح البيئية، أدى إلى اعتماد حلول مبتكرة وفعالة من حيث التكلفة لمعدات المناولة الأرضية."

وأضافت: "يستثمر مشغلو المطارات في المركبات التي تعمل بالبطاريات لتقليل الانبعاثات والحد من بصمتهم الكربونية. لقد أحدثت معدات المناولة الأرضية الكهربائية ثورة في طريقة تنفيذ العمليات الأرضية من خلال توفير تكنولوجيا أنظف وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة. ومع التقدم في التكنولوجيا الكهربائية وانخفاض تكاليف البطاريات، من المتوقع أن تعتمد المطارات على المعدات الكهربائية على نطاق واسع، مما يشير إلى نمو كبير لهذا السوق."

ويقول الخبراء إن معدات المناولة الأرضية الكهربائية أكثر كفاءة في استهلاك الوقود مقارنة بالمعدات التي تعمل بالديزل، كما تسهم في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة. وتساعد أنظمة إدارة المعدات الكهربائية القائمة على السحابة الإلكترونية المطارات في تتبع وإدارة عمليات معدات الدعم الأرضي الخاصة بها.

في عام 2022، دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) إلى التحول نحو استخدام معدات كهربائية محسنة لتعزيز الكفاءة من حيث التكلفة والسلامة. وفي يونيو 2024، أطلقت دناتا مبادرة لتسريع اعتماد المعدات المحسنة، من خلال برنامج التقدير المعزز الذي يكرم شركات المناولة الأرضية الرائدة في تحديث أساطيلها.

وقد التزمت أكثر من 130 مطاراً حول العالم بإزالة الكربون بالكامل من انبعاثاتها بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن ينمو سوق خدمات المناولة الأرضية الكهربائية من 38,592 وحدة في عام 2024 إلى 44,761 وحدة بحلول عام 2029. كما يُتوقع أن يصل حجم السوق العالمي لهذه الصناعة إلى 17.44 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032.

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