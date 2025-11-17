موقع استراتيجي متميز على طريق الأمير تركي الأول، مجاور لـ "مجمع يو ووك" وجامعة الملك سعود، ما يوفر سهولة وصول لا مثيل لها في واحدة من أكثر مناطق الرياض حيوية

الرياض، المملكة العربية السعودية، كشفت شركة "ازدهار للتطوير العقاري" عن مشروع "ازدهار هيلز"، المجمع السكني المميز المخصص للتأجير فقط، والذي من شأنه أن يسهم في إرساء معايير جديدة للحياة الحضرية في قلب مدينة الرياض.

يمتد المخطط الرئيسي للمشروع على مساحة 155 ألف متر مربع من الأرض ويوفر 260 ألف متر مربع من المساحة المبنية، وهو مستوحى من العمارة السلمانية، حيث يجمع بين التراث والحداثة في بيئة آمنة ومغلقة تضم مرافق سكنية فاخرة أشبه بالمنتجعات. صُمم هذا المجمع السكني وفقاً لمبادئ تضع المشاة في المقام الأول، ويوفر مواقف مغطاة للسيارات ومسارات للمشاة تصطف على جانبيها الأشجار وحدائق واسعة تحيط بنادٍ اجتماعي مركزي يضم مسابح ترفيهية ومسابح لممارسة السباحة، وملاعب رياضية، ومقاهي، ومتاجر تجزئة، ما يوفر وجهة نابضة بالحياة تتميز بأسلوب الحياة العصري.

يقع مشروع "ازدهار هيلز" في موقع متميز في قلب مدينة الرياض، وتحديداً على طريق الأمير تركي الأول، بجوار "مجمع يو ووك" النابض بالحياة وحي جامعة الملك سعود، ما يضع السكان في قلب المنطقة الأكثر حيوية في الرياض. كما أن قربه من مشروع "ازدهار بارك"، مجمع المكاتب الأيقوني، الذي تقوم شركة "ازدهار" بتطويره حالياً، يجعله خياراً جاذباً للمديرين التنفيذيين الذين يبحثون عن الراحة والجودة ضمن بيئة سكنية حضرية متميزة.

وتعليقاً على المشروع، قال السيد عبد المحسن بن فواز الحكير، الرئيس التنفيذي لشركة ازدهار للتطوير العقاري: "يعد مشروع ’ازدهار هيلز‘ ليس مجرد مكان سكني، بل هو مجمع مصمم لإثراء الحياة اليومية. نسعى من خلال مزج التصميم المستوحى من طراز العمارة السلمانية مع موقع مركزي متميز ومرافق متكاملة لنمط الحياة العصري، إلى إرساء معايير جديدة للبيئات الآمنة والنابضة بالحياة حيث يمكن للعائلات والمهنيين والطلاب أن ينعموا بحياة كريمة، ما يمكنهم من تحقيق النمو والازدهار. وبإطلاق هذا المشروع، نحن لا نقدم مجرد منازل فحسب، بل نبني وجهة متكاملة بأسلوب حياة عصري تساهم في نمو الرياض كمدينة عالمية".

نبذة عن ازدهار للتطوير العقاري:

ازدهار للتطوير العقاري، وهي جزء من مجموعة فواز الحكير ، تعمل على إعادة تشكيل المشهد العقاري في المملكة العربية السعودية، ملتزمة بتحسين جودة الحياة في المدن. تركز الشركة على تطوير مشاريع عالية الجودة ومتميزة تساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال توفير مساحات مكتبية وتجارية وسكنية في المدن الرئيسية. تهدف ازدهار إلى تحقيق مساحة تأجيرية تتجاوز مليون متر مربع وتسليم 10,000 وحدة سكنية بحلول عام 2030، مع التركيز على النمو المستدام، والابتكار في التصميم، والتفوق في جميع مراحل التطوير.

