الرياض، المملكة العربية السعودية: تفخر ادفع باي (EdfaPay)، الشركة الرائدة في تقديم خدمات التقنية المالية، بالإعلان عن توسعها إلى السوق المغربية بعد الحصول على ترخيص رسمي للعمل في البلاد، حيث يتماشى هذا الإنجاز مع رؤية الشركة لتمكين القطاع المالي العالمي.

سيتيح الترخيص لادفع باي جلب حلولها المالية المبتكرة؛ بما فيها أجهزة نقاطع البيع (SoftPOS)، وبوابة الدفع الخاصة بها، إلى التجار والعملاء في جميع أنحاء المغرب. تأخذ ادفع باي على عاتقها تقديم حلول آمنة بكافة عالية لجعل المدفوعات أكثر سلاسة مستفيدة من خبراتها السابقة وتقنياتها المتطورة.

وبحديثه عن الخطوة اللافتة، قال المهندس غرم الله الغامدي، الرئيس التنفيذي لـ ادفع باي: "يشكل توسعنا في المغرب لحظة مهمة ونحن نواصل توسيع بصمتنا وجلب حلولنا المبتكرة إلى أسواق جديدة. نحن ملتزمون بتزويد الشركات والمستهلكين المغاربة بأعلى معايير التقنية المالية، مما يعزز تجربة معاملاتهم ويساهم في الاقتصاد المحلي".

تعمل ادفع باي في المملكة العربية السعودية وباكستان وأمريكا اللاتينية وتونس، ويمثل حصولها على ترخيص للعمل في المغرب شهادة على عملها الدؤوب للتوسع في خدماتها وتعزيز مكانتها كشركة تقنية مالية رائدة، حيث تتطلع إلى بناء شراكات قوية في السوق المغربية والمساهمة في النمو والاستقرار المالي.

ادفع باي (EdfaPay):

ادفع باي شركة تقنية مالية رائدة ينصب تركيزها على تحسين تجربة الدفع الإلكتروني والتفوق في مجال التقنية المالية عبر توفير حلول مبتكرة للتجار والمستهلكين على حد سواء وفي جميع أنحاء العالم.

تعمل الشركة في الوقت الحالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وباكستان، وتتطلع للتوسع إلى أوروبا في المستقبل القريب. فيما تشمل حلولها تطبيق نقاط البيع (SoftPOS)، وبوابة الدفع الإلكتروني.

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