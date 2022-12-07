صور- وقعت "طلال أبوغزاله العالمية"، مع الشبكة المدرسية في قضاء صور، ومع نقابة تكنولوجيا التربية في لبنان مذكرة تفاهم مشتركة لإنشاء محطة طلال أبوغزاله للمعرفة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات في مدينة صور في جنوب لبنان، لتكون مجهزة بالوسائل التكنولوجية الحديثة وتحت إشراف مركز طلال أبوغزاله للمعرفة.

وقع الاتفاقية عن المجموعة رئيس مجلس المديرين الأستاذ صلاح أبوعصبة، وعن الشبكة المدرسية مديرها العام الأب جان يونس، وعن نقابة تكنولوجيا التربية النقيب الدكتور ربيع بعلبكي.

وجاء توقيع المذكرة ترجمة لأهداف سعادة الدكتور طلال أبوغزاله وخطته لمحو الأمية الرقمية في لبنان، حيث تم افتتاح محطات للمعرفة خلال العام 2022 في عدد من المناطق اللبنانية، على أن تستكمل الخطة افتتاح المزيد من المحطات لتشمل باقي المناطق لنقل المعرفة الرقمية إلى جميع السكان.

يشار إلى أن "طلال أبوغزاله العالمية" وقعت عدة اتفاقيات مؤخرا مع وزارات وجامعات ومدارس إضافة إلى الجيش اللبناني لدعم خطة الحكومة في التحول الرقمي ومحو الأمية الرقمية، حيث بلغ عدد المحطات التي تم افتتاحها تسع محطات، ووفق الخطة ستتم مضاعفة الرقم قبل نهاية العام الحالي.

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