عمان - وقعت "منصة طلال أبوغزاله العالمية للتدريب الرقمي"، إحدى مؤسسات "طلال أبوغزاله العالمية"، مذكرة تفاهم مشترك مع معهد سياتل الدولي للتدريب الأهلي – E-Tatwirالمتواجد في دولة الكويت للتعاون في مجال التدريب الرقمي.

ووقع المذكرة سعادة الدكتور طلال أبوغزاله، رئيس ومؤسس "طلال أبوغزاله العالمية"، والسيد جمال بن عيد المطيري رئيس مجلس إدارة معهد سياتل الدولي.

وتهدف المذكرة إلى تبادل الدورات التدريبية المتنوعة المسجلة والمصورة بين المنصتين، لخدمة العديد من الفئات في الوطن العربي منها طلاب الجامعات، والخريجين وموظفي القطاعين الحكومي والخاص ورواد الأعمال.

وأكد الدكتور طلال أبوغزاله على أهمية تحول التعلم التقليدي إلى التعلم الرقمي، خاصة وأن العالم متجه نحو التحول الرقمي بعد مواجهة جائحة كورونا والظروف الاقتصادية الصعبة.

وبين الدكتور أبوغزاله أن منصة "أبوغزاله للتدريب الرقمي" تسعى من خلال وسائل التدريب الإلكترونية الحديثة إلى زيادة مستويات التدريب المهنية والتأهيل لجميع المهتمين في تطوير ذاتهم للمنافسة في سوق العمل، من خلال البرامج التدريبية المتخصصة في تطوير المتدربين مهنياً وعملياً وتعزيز قدراتهم وخبراتهم العملية في مختلف المجالات.

وأضاف الدكتور أبوغزاله أن المنصة ستعرض مجموعة متنوعة من الدورات المتخصصة على الإنترنت مقسمة لمستويات ومراحل مختلفة، مضيفاً أنها منصة تفاعلية مدعمة بالوسائط المتعددة، بالإضافة إلى أن كل دورة سيتم إعدادها على المنصة من قبل أفضل الخبراء والمدربين المعتمدين وباستخدام أحدث الأدوات التفاعلية وطرق التعليم الإلكتروني المبتكرة لتعزيز كل جانب من جوانب التجربة التدريبية.

من جانبه، قال السيد جمال بن عيد المطيري، "إن العالم متجه نحو التحول الرقمي بشكل متسارع في مختلف المجالات والقطاعات ومن بينها مجالات التدريب خاصة في عالم الأعمال الذي أصبح في حاجة ماسة إلى التطوير المستمر".

وأكد المطيري أن المذكرة ستسهم في تحقيق نقلة نوعية للتدريب الحديث والتطوير على مستوى الوطن العربي، حيث أنها تعد الأولى من نوعها التي تعمل على إحداث تغييرات نوعية في استراتيجيات التدريب والتعلم المدمج الحديث.

وأضاف المطيري "إن المبادرة تشكل رؤية جديدة ومستدامة؛ حيث تعتمد على استراتيجية متفردة لتنمية مهارات كل من يبحث عن عمل وكل من يرغب بتطوير ذاته لمستقبل واعد له بشتى المجالات وفق أحدث معايير الجودة في التدريب والتعلم على أيدي أفضل المدربين على مستوى الوطن العربي".

وتقدم منصة طلال أبوغزاله العالمية للتدريب الرقمي (TAG-Digital Training) برامج تعاقدية مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات التدريبية لكل مؤسسة معينة في ضوء الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها والتحديات التي تواجهها، ويتم تصميم هذه البرامج بعد إجراء تقييمات كاملة لاحتياجات التدريب أو وفقاً لاحتياجات العميل المحددة.

يشار إلى أن منصة E-Tatwir هي منصة إلكترونية متخصصة في التدريب المهني وتطوير الذات وفق أفضل معايير الجودة في التعلم، تم إطلاقها من قبل معهد سياتل الدولي للتدريب الأهلي، حيث تضم العديد من الدورات الرقمية باللغتين العربية والإنجليزية، وتتناول مجالات متنوعة لتنمية الموارد البشرية، فيما يعمل معهد سياتل الدولي منذ أكثر من 25 عاما في مجال التدريب المهني في الكويت، وهو معتمد وممثل لعدة جهات دولية منها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي في الكويت، والمعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار CISI-UK وعدة جامعات حول العالم.

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