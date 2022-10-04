عمان: وقعت شركة طلال أبوغزاله العالمية للتحول الرقمي، إحدى مؤسسات "طلال أبوغزاله العالمية" اتفاقية مع شركة فالكونز سوفت للتعاون في خدمة الدول العربية في مجال التحول الرقمي.

تم توقيع الاتفاقية برعاية سعادة الدكتور طلال أبوغزاله رئيس ومؤسس "طلال أبوغزاله العالمية"، ووقعها الأستاذ رياض النوبة، المدير العام لشركة طلال أبوغزاله الدولية للتحول الرقمي، وعن شركة فالكونز رئيسها التنفيذي المهندس هيثم الرواجبة.

وتأتي الاتفاقية تأكيدا من الجانبين على أهمية التحوّل الرقمي في العمل المؤسسي وإيماناً بالدور الوطني والمهني الذي تقوم به المجموعة وشركة فالكونز.

وأعرب الدكتور طلال أبوغزاله عن اعتزازه بهذا التعاون الذي من شأنه أن يخدم الحكومات العربية، مضيفا: "أننا أمام عصر يتطلب الخروج عن المألوف وتسخير التحوّل الرقمي بذكاء لصالح البشر".

وبين الدكتور أبوغزاله أن التحول الرقمي ليس تجارة ولا حكومة إلكترونية بل هو خطة متكاملة، معرباً عن تفاؤله بسير المستقبل العربي نحو التحول الرقمي، من خلال خطط عمل متكاملة ومتناسقة.

من جانبه أشار المهندس الرواجبة إلى أهمية التحول الرقمي في الدول العربية، التي باتت في سباق فيما بينها لتنفيذ التحول الرقمي وسرعة إنجازه، خاصة وأن المستثمر اليوم يتجه إلى الدول ذات الإنجاز الأعلى في عملية التحول الرقمي.

واستعرض المهندس الرواجبة مزايا التحول الرقمي والتي تشمل توفير التكلفة والجهد وتحسين الكفاءات التشغيلية وتنظيمها، بالإضافة إلى تحسين الجودة وتبسيط الإجراءات، وتقليل الضغط على الخدمات الحكومية وخاصة الروتينية منها، وخلق فرص عمل جديدة إضافة إلى المساهمة في القضاء على الفساد.

ووفقا للاتفاقية سيتعاون الجانبان لمساعدة الدول العربية في التحوّل الرقمي بهدف الوصول إلى حكومات ودول ذكية، من خلال أتمتة إجراءاتها وعملياتها للارتقاء بسوية خدماتها المقدمة للمواطنين.

كما تهدف الاتفاقية إلى مأسسة هذه الجهود ومساعدة الدول العربية في مساراتها وسعيها باتجاه التحول الرقمي في جميع المجالات.

يشار إلى أن "طلال أبوغزاله العالمية" هي المجموعة العالمية للخدمات المهنية والتعليم والمنتجات التقنية، تعمل في أكثر من 100 مكتب حول العالم، ومن ضمن أعضائها "طلال أبوغزاله العالمية للتحول الرقمي"، التي تقدم حلول تحول رقمي وخدمات استشارية مبنية على خبرة أكثر من خمسة عقود في تقديم الخدمات والحلول الاحترافية في مختلف دول العالم.

أما شركة فالكونز سوفت فهي شركة أردنية لديها أكثر من 300 موظف أردني، كما لديها عدة فروع في الدول العربية وخاصة دول الخليج العربي، آخرها تم افتتاحها في سلطنة عمان، وهي تخدم ما يقارب 15 ألف عميل، يستخدمون أنظمتها المتخصصة في "تخطيط موارد المؤسسات ERP" وأنظمة نقاط البيع، والتحول الرقمي، حيث تسعى لتكون شركة رائدة في تنفيذ أنظمة التحول الرقمي للعديد من الدول العربية.

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