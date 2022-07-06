عمان – وقعت "طلال أبوغزاله العالمية" وجامعة سرت الليبية اتفاقية للتعاون في العديد من الخدمات التدريبية والعلمية والأكاديمية وخدمات التحول الرقمي. وقع الاتفاقيه سعادة الدكتور طلال أبوغزاله رئيس ومؤسس المجموعة، والأستاذ الدكتور سليمان مفتاح الشاطر رئيس الجامعة.

وقد أعرب الدكتور أبوغزاله عن اعتزازه بالتعاون مع الجامعة لنشر التعليم القائم على الثقافة الرقمية، مؤكدا أهمية دور الجامعات الليبية وجهودها في مواكبة التحولات العالمية في عصر التكنولوجيا والثورة الصناعية الرابعة، والاستجابة للتحديات التي تواجه الوطن العربي بشكل عام وليبيا بشكل خاص.

وأشار الأستاذ الدكتور سليمان مفتاح الشاطر إلى أهمية التعاون مع "أبوغزاله العالمية" في مختلف المجالات وخاصة البرامج التدريبية وتطبيق فحص الجودة وتطبيق معاير الحودة في التعليم ونشاطات اخرى متعددة، مبينا أنه سيتم العمل على تشكيل فريق عمل مشترك من الجانبين لمتابعة تنفيذ الاتفاقية، والمساهمة في تصميم برامج جديدة حسب احتياجات ومتطلبات الجهات المعنية.

من جانبه أشاد الدكتور احمد الدويك المستشار الثقافي الليبي بدور "طلال أبوغزاله العالمية" في دعم الجامعات العربية، وباهتمامها بالأبحاث العلمية، وتطوير التعلم في الجامعات. وقال إن الجامعات الليبية بحاجة إلى دعم الدكتور أبوغزاله للاستفادة من العديد من الخدمات التكنولوجية التي تقدمها "طلال أبوغزاله العالمية"، في وقت يشهد فيه العالم تطوراً تقنياً سريعاً خلال الثورة الصناعية الرابعة، مما سيؤثر بشكل كبير على مستقبل البحث العلمي والدراسات في جميع القطاعات.

واتفق الجانبان على التعاون في الخدمات التدريبية لتطوير التعليم في المجالات العلمية والأكاديمية ومجالات البحث العلمي، وتقديم خدمات التحول الرقمي بكافة اشكالها وإمكانية نقلها إلى الجامعات الليبية، وتبادل المنشورات والمطبوعات الدورية الصادرة عن كلا الجانبين وخاصة الصادر عن كلية طلال أبوغزاله الجامعية للابتكار وجامعة طلال أبوغزاله الدولية، بالإضافة إلى التعاون في مجال البحوث والنشر المشترك والتعاون في مجال البنية التحتية من خلال إنشاء شبكة وطنية للبحث والتعليم في ليبيا وربطها على الشبكة العربية والشبكة الأوروبية للبحث والتعليم.

كما اتفق الجانبان على التعاون في مجال تبادل الخبـرات المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات، والحلول الإلكترونية واستشارات التحول الرقمي وتطبيقاته، والتعاون في مجالات خدمات الملكية الفكرية المتعلقة بحماية العلامات التجارية وبراءات الاختراع.

جامعة سرت: هي جامعة حكومية تتبع وزارة التعليم والبحث العلمي الليبيه، ومقرها مدينة سرت الساحلية، أسست عام 1989، وتضم 14 كلية علمية تختلف في تخصصاتها ما بين كليات إنسانية، وتطبيقية، وطبية.

طلال أبوغزاله العالمية: هي مجموعة من المؤسسات المهنية العالمية لتقديم الخدمات المهنية وخدمات التعليم وبناء القدرات والمنتجات التقنية، من خلال أكثر من 100 مكتب حول العالم.

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