الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة اتصالات من إي آند عن توفير حلول مايكروسوفت للاتصال والتوجيه المباشر (Microsoft Direct Routing)، وذلك في إطار التزامها المستمر بتقديم حلول رائدة في الاتصال الصوتي للشركات التي تدعمها مايكروسوفت.

وتحرص اتصالات من إي آند على مواكبة التغير السريع في المشهد الرقمي عالميًّا؛ حيث تتطلب الشركات حلولًا أكثر سلاسة وتكاملًا، وفي ضل توفير حلول مايكروسوفت للتوجيه المباشر، أصبحت اتصالات من إي آند أكثر قدرةً على تلبية الاحتياجات المتغيرة باستمرار للشركات، وتوفير قدرات اتصالات أكثر كفاءة لهم.

وتوفِّر خدمات التوجيه المباشر من مايكروسوفت للشركات منصة اتصال موحَّدة تجمع بين خدمات الهاتف بشكل سلس مع منصة "مايكروسوفت تيمز" (Microsoft Teams)، بدعمٍ من البنية التحتية القوية وخبرة اتصالات من إي آند في مجال الاتصالات السحابية.

ويُتِيحُ التعاون بين اتصالات من إي آند ومايكروسوفت توفيرَ حلول للشركات للتكيُّف مع بيئة الأعمال الديناميكية، وأنظمة العمل الهجينة، وتعزيز التعاون، وزيادة الإنتاجية، ودفع عملية التحوُّل الرقمي.

وباستخدام نموذج الاتصال المستضاف، يمكن للعملاء استبدال إنفاقهم الرأسمالي على الاشتراك في أنظمة أجهزة الطرف الثالث، وتقليل وقت الانتشار الخاص بهم، والاستفادة من الموثوقية والأمان غير المسبوقين من طرف إلى طرف. وعبْر تعاونها مع مايكروسوفت، ترسِّخ اتصالات من إي آند ريادَتَها التقنية باعتبارها مزودًا رائداً لحلول الاتصالات السحابية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبهذه المناسبة، قال أوسكار غارسيا، نائب الرئيس الأول لتسويق الأعمال في اتصالات من إي آند: "يُعَدُّ تعاوننا مع مايكروسوفت وتوفير خدمات التوجيه المباشر، شهادةً على التزامنا الراسخ بتقديم حلول رقمية بأعلى مستويات من الجودة؛ فمن خلال دمج هذه التقنيات المبتكرة، نعزِّز التواصل بين الأعمال، ونساهم في التطور الرقمي الأوسع، مما يجسِّد رُوح الابتكار المستمرة لدينا".

وقالت إيفون شبيب، رئيسة حلول الشركاء العالميين في مايكروسوفت الإمارات: "تُسعدنا الشراكة مع اتصالات من إي آند لتقديم خدمات التوجيه المباشر للشركات. ويمثِّل هذا التعاون التزامَنا المشترك لتوفير حلول اتصال مبتكَرة وسلسة تدفع التحول الرقمي، وتمكِّن الشركات من النجاح والازدهار في مشهد الأعمال المتطور باستمرار".

ويؤكد تكامل خدمات اتصالات من إي آند مع خدمات التوجيه المباشر من مايكروسوفت حرصَها على ريادة التحول الرقمي للشركات، وهو بمثابة خطوة استراتيجية جديدة في قيادتها للقطاع الرقمي، في إطار سعيها الدائم لتقديم أفضل حلول الاتصال لعملائها، وتوفير الحلول التي تعزِّز النمو والتعاون والنجاح؛ من أجل الحفاظ على تصدُّرها لمشهد العصر الرقمي.

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