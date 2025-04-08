الدوحة – قطر: أعلنت شركة ابن سينا الطبية، إحدى الشركات التابعة لأعمال ش.م.ع.ق. والرائدة في توريد الأدوية والمستلزمات الطبية ومنتجات الرعاية الصحية في قطر، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة "بيجين"، وهي شركة عالمية متخصصة في علم الأورام. وقد حضر حفل التوقيع كل من السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة أعمال، والدكتور عصام فرج الله، المدير العام لشركة ابن سينا الطبية، والسيد محمد القپاني، المدير الإقليمي العام للشرق الأوسط و شمال إفريقيا في شركة "بيجين".

وبموجب هذه الاتفاقية، ستكون شركة ابن سينا الطبية الشريك المحلي والموزع لعلاجات الأورام المقدمة من "بيجين"، مما يسهم في تعزيز توفر العلاجات المبتكرة لمرضى السرطان في قطر. تعكس هذه الشراكة التزام ابن سينا الطبية بتوفير منتجات دوائية عالية الجودة للسوق المحلي، بما يعود بالفائدة على مقدمي الرعاية الصحية والمرضى على حد سواء.

وفي هذا السياق، صرّح السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة أعمال، قائلاً: "تعزز هذه الشراكة مكانة القطاع الطبي في قطر من خلال اتاحة الفرص لوصول المرضى إلى أحدث علاجات الأورام. إن المكانة القوية لشركة ابن سينا الطبية في السوق تجعلها شريكاً موثوقاً لكبرى شركات الأدوية العالمية مثل 'بيجين'. وأني أتطلع إلى رؤية الأثر الإيجابي لهذه الشراكة على قطاع الرعاية الصحية في قطر."

من جانبه، قال الدكتور عصام فرج الله، المدير العام لشركة ابن سينا الطبية" : تُعد الشراكة مع 'بيجين' خطوة مهمة نحو توسيع نطاق العلاجات المتقدمة لمرضى السرطان في قطر. هدفنا هو دعم المتخصصين في الرعاية الصحية من خلال تزويدهم بالأدوات التي يحتاجونها لتحسين جودة الرعاية المقدمة للمرضى. ومن خلال هذه الشراكات الاستراتيجية، نواصل تعزيز النظام الصحي وتوسيع خيارات العلاج للمرضى الذين يواجهون تحديات صحية معقدة."

تتماشى هذه الشراكة الاستراتيجية مع رسالة ابن سينا الطبية في تحسين رعاية المرضى من خلال توفير منتجات دوائية عالمية المستوى ودعم احتياجات قطاع الرعاية الصحية المتطورة في قطر.

بدوره، علّق السيد محمد القپاني،المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شركة "بيجين"، قائلاً:

"في 'بيجين'، نلتزم بتوسيع نطاق الوصول إلى علاجات السرطان المبتكرة والفعالة لعدد أكبر من المرضى حول العالم. تعكس شراكتنا مع ابن سينا الطبية هدفنا المشترك المتمثل في تحسين نتائج علاج مرضى السرطان في قطر. معًا، نعمل لضمان حصول المرضى ومقدمي الرعاية الصحية على العلاجات عالية الجودة التي يحتاجونها، في المكان والوقت المناسبين."

نبذة عن شركة ابن سينا الطبية:

تُعد ابن سينا الطبية مورّداً رائداً للمستلزمات الصيدلانية، ومستلزمات المستشفيات، والمنتجات الصحية للمستهلكين في قطر، وترتبط بعقود مع أكثر من 70 شركة مُصنّعة دولية رائدة في مجال الرعاية الصحية من أكثر من 20 دولة. تتضمن شركات التصنيع في مجال الرعاية الصحية أسترازينيكا، ونوفو نوردسك، سانوفي، وبي-برون، ونوكس، كما تدير شركة ابن سينا الطبية سلسلة صيدليات وثلاثة مراكز للعناية بالقدم.

نجحت الشركة في إقامة العديد من الشراكات الإستراتيجية مع الموردين، مما مكّن الشركة من تنويع عروض الخدمات الخاصة بها فيما يتعلق بالعقاقير العامة ذات العلامة التجارية والعقاقير التي تنتمي إلى فئة المتشابهات البيولوجية. تتضمن هذه الشراكات نوفارتس فارما وروش وغيرهما الكثير.

كما تواصل ابن سينا الطبية الابتكار والرفع من كفاءة تركيب الروبوت في مستودعاتها لتمكين التعامل مع الأدوية بسرعة ودقة.

نبذة عن شركة أعمال ش. م. ع. ق.

تعتبر شركة أعمال إحدى أكبر وأسرع مجموعات الأعمال نمواً وأكثرها تنوعاً في منطقة الخليج، وتم إدراجها في بورصة قطر منذ شهر ديسمبر عام 2007، وكما في 6 أبريل 2025، بلغت القيمة السوقية للشركة 5.23 مليار ريال قطري (1.44 مليار دولار أمريكي).

تتنوع عمليات أعمال على نطاق واسع وتضم 32 وحدة أعمال نشطة (شركات تابعة ومشروعات مشتركة) مع مراكز رائدة في السوق في قطاعات الصناعة، والتجزئة، والعقارات، وإدارة الخدمات، والمعدات الطبية والأدوية، وتوفر شركة أعمال للمستثمرين فرصة الاستثمار عالية الجودة والتوازن في النمو المتسارع للاقتصاد القطري وتطوره.

نبذة عن شركة بيجين العالمية:

بيجين (BeiGene)، التي تعتزم تغيير اسمها إلى "BeOne Medicines Ltd."، هي شركة عالمية متخصصة في علم الأورام، تعمل على اكتشاف وتطوير علاجات مبتكرة تكون أكثر تكلفة معقولة وسهولة في الوصول لمرضى السرطان حول العالم. ومن خلال محفظتها الواسعة، تُسرّع الشركة وتيرة تطوير مجموعة متنوعة من العلاجات الجديدة، وذلك عبر قدراتها الداخلية وشراكاتها الإستراتيجية. إن الشركة ملتزمة بتحسين إمكانية الوصول إلى الأدوية بشكل جذري، لصالح عدد أكبر بكثير من المرضى الذين هم في أمسّ الحاجة إليها. ويضم فريقها العالمي المتنامي أكثر من 11,000 موظف موزعين على ست قارات.

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