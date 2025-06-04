بالتعاون مع "منتدى أسواق المال هونغ كونغ"، وبمشاركة مجموعة تداول السعودية وبورصة هونغ كونغ، نظمت "إي دبليو بارتنرز" ewpartners مأدبة غداء جمعت أكثر من 100 شخصية بارزة من قطاعات الحكومة والاستثمار وريادة الأعمال في المملكة وهونغ كونغ والصين.

مأدبة غداء جمعت أكثر من 100 شخصية بارزة من قطاعات الحكومة والاستثمار وريادة الأعمال في المملكة وهونغ كونغ والصين. مكتب الشركة الجديد افتُتح رسميًا في هونغ كونغ، ورئيس منطقة هونغ كونغ الإدارية جون لي كا-تشيو يسلّط الضوء على الدور الاستراتيجي للمدينة بوصفها حلقة وصل بين آسيا والشرق الأوسط تعزز الابتكار والنمو.

الرياض، المملكة العربية السعودية – تسارع النمو الصناعي في المملكة العربية السعودية بفضل رؤية المملكة لعام 2030، الأمر الذي أسهم في توطيد أواصر التعاون الدولي، لا سيما مع آسيا. وشهدت أسواق رأس المال بين المملكة العربية السعودية وهونغ كونغ والصين حيوية غير مسبوقة، مستقطبةً صفقات بارزة، مثل الاكتتاب العام لشركة "أمبيركس للتكنولوجيا المعاصرة" (كاتل) CATL بقيمة 5.3 مليار دولار أمريكي، وطرح أسهم لشركة "بي واي دي" BYD بقيمة 43.5 مليار دولار هونغ كونغ، بمشاركة كبيرة من مستثمرين في الشرق الأوسط. كذلك، بدأ تداول صندوق "بريميا بنك الصين (هونغ كونغ)" Premia BOCHK للصكوك الحكومية السعودية في بورصة هونغ كونغ، في خطوة مهمة أُعلن عنها خلال الدورة الثانية من منتدى أسواق المال هونغ كونغ الذي انعقد أواخر مايو الماضي.

خلال فعاليات المنتدى، أقيمت مأدبة غداء استضافها كلٌّ من المنتدى وشركة "إي دبليو بارتنرز" ومجموعة تداول السعودية وبورصة هونغ كونغ، وشكلت إنجازًا مهمًا في تعزيز علاقات أسواق رأس المال بين آسيا والشرق الأوسط. حضر الحفل أكثر من 100 من كبار الموفدين من الجهات الحكومية والمؤسسات الاستثمارية ورواد الأعمال من المملكة العربية السعودية وهونغ كونغ. كذلك شكل افتتاح مكتب "إي دبليو بارتنرز" الجديد في هونغ كونغ أبرز ما اشتمل عليه الحفل، حيث أكد رئيس منطقة هونغ كونغ الإدارية جون لي كا-تشيو أهمية الدور الاستراتيجي للمدينة بوصفها حلقة وصل بين آسيا والشرق الأوسط تسهم في إثراء الابتكار ودفع عجلات النمو.

وقدّم الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية جون لي كا-تشيو، بمناسبة افتتاح مكتب الشركة في هونغ كونغ، رسالة أكد فيها أهمية تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الدول، لدفع عجلات الابتكار والنمو والازدهار، ما يعكس التزام هونغ كونغ بالعمل بصفتها حلقة وصل تربط بين آسيا والشرق الأوسط.

من جانبه، أكد محمد بن سليمان الرميح، الرئيس التنفيذي لتداول السعودية، أن أسواق رأس المال السعودية "تشهد نموًا قويًا"، مشيرًا إلى الاكتتابات العامة القياسية والزيادة في الاستثمارات، التي قال إنها "تعزز مكانتنا سوقًا عالمية رائدة". وأضاف: "يُعد التعاون بين السعودية وهونغ كونغ مفتاحًا لهذا النجاح، الذي يتجلى في تحوّل شركة "سهم كابيتال"، بدعم من "إي دبليو بارتنرز"، إلى واحدة من أسرع شركات التكنولوجيا المالية نموًا في المملكة".

بدوره، ألقى الدكتور برنارد تشان، القائم بأعمال وزير التجارة والتنمية الاقتصادية في هونغ كونغ، الضوء على مكانة هونغ كونغ الفريدة مركزًا عالميًا للأعمال، مشيرًا إلى أنها تتيح مزيجًا فريدًا من المزايا العالمية والصينية. وقال: "تقدم هونغ كونغ مزايا لا مثيل لها للشركات في جميع أنحاء العالم، بما فيها تلك القادمة من الشرق الأوسط، وذلك بفضل سيادة القانون، وحرية تدفق رأس المال، والنظام الضريبي التنافسي، والبنية التحتية رفيعة المستوى".

كذلك قال كليف تشاو، شريك الإدارة في "إي دبليو بارتنرز"، إن شركته نجحت، منذ انطلاقها في المملكة العربية السعودية عام 2017، في التجسير بين رأس المال والخبرة في كل من آسيا والشرق الأوسط، عبر أكثر من 20 مشروعًا. وأضاف: "من المنتظر أن يسهم مكتبنا في هونغ كونغ بتوطيد أواصر التعاون الإقليمي ودفع مساعي الابتكار والنمو، بما ينسجم مع دور هونغ كونغ بصفتها حلقة وصل محورية، ونحن متحمسون للمساهمة في النجاح المستمر لجهود التعاون بين آسيا والشرق الأوسط".

وأقامت "إي دبليو بارتنرز"، بخبرة تمتد لثماني سنوات، علاقات شراكة استراتيجية مع شركات تقنية رائدة في هونغ كونغ، بينها "علي بابا كلاود" Alibaba Cloud (رمزها في بورصة هونغ كونغ: 9988)، و"جيه آند تي إكسبرس" J&T Express (رمزها في بورصة هونغ كونغ: 1519)، و"ليشاينز" Leshines، ذراع التوريد التابعة لشركة "لينوفو" Lenovo (رمزها في بورصة هونغ كونغ: 0992). وتدعم علاقات الشراكة هذه رؤية السعودية 2030، ما يُمكّن الشركات من الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لهونغ كونغ والتقنيات المتطورة لدى شركاتها، لخلق فرص اقتصادية جديدة بالشراكة مع المملكة. وتناولت هذه المعلومات بالتوضيح ورقةُ بيضاء قدمتها شركة "إي دبليو بارتنرز" خلال حفل الغداء وحملت العنوان: "من آسيا إلى شبه الجزيرة العربية: مسارات الاستثمار الاستراتيجي في دول مجلس التعاون الخليجي".

ويُسلط هذا الحدث الضوء على فصل جديد لتعميق العلاقات بين آسيا والشرق الأوسط، مع بروز هونغ كونغ مركزًا رئيسًا للاستثمار والابتكار، ومكانة شركة "إي دبليو بارتنرز" بوصفها لاعبًا محوريًا في هذا التحول.

نبذة عن "إي دبليو بارتنرز" ewpartners

"إي دبليو بارتنرز" (سابقًا "إي دبليو تي بي أرابيا كابيتال") هي شركة استثمار دولية متخصصة في الاستثمارات عبر الحدود بين آسيا والشرق الأوسط. بدعم من صناديق الثروة السيادية والمستثمرين من آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، تعمل الشركة في المملكة العربية السعودية منذ عام 2017 وكانت أول شركة استثمارية تطلق منصة عبر الحدود بين المملكة والصين.

يقع المقر الرئيس لشركة "إي دبليو بارتنرز" في الرياض، وتركز على بناء القيمة العابرة للحدود من خلال إقامة علاقات شراكة استراتيجية مع شركات استثنائية. ويمكن لخبرة فريقنا في صياغة أطر سياسية مواتية مبتكرة أن تدعم الحكومات في تعزيز التحول الاقتصادي والتنويع المدفوع بالابتكار والتكنولوجيا.

نحن ملتزمون بالاستثمار في الشركات الناجحة في جميع أنحاء منطقتي آسيا والشرق الأوسط، ودعمها وتنميتها، مع التركيز على القطاعات والمجالات الرئيسية مثل البنية التحتية والحلول الرقمية، والتصنيع المتقدم والتحول في مجال الطاقة، والخدمات اللوجستية وتمكين المستهلك.

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