أبوظبي: أصبحت شركة "إي بي آي"، التابعة لمجموعة ايدج والرائدة بمجال الهندسة الدقيقة في قطاعات الطيران والنفط والغاز والدفاع في دولة الإمارات، أول شركة في الدولة تحصل على اعتماد" ISO/IEC 17025:2017 " البارز لمختبر المعايرة الخاص بها من خلال مركز الإمارات العالمي للاعتماد. ويعزز هذا الإنجاز مكانة "إي بي آي" كشركة وطنية رائدة في مجال الجودة والدقة، ويضمن أن مختبر المعايرة التابع لها يلبي أعلى المعايير العالمية للكفاءة التقنية والنزاهة والموثوقية.

وقد تسلّم الاعتماد مايكل ديشايز، الرئيس التنفيذي لشركة "إي بي آي"، من السيدة خولة محمد الزرعوني - رئيس قسم اعتماد مختبرات المعايرة في مركز الإمارات العالمي للاعتماد، بحضور د. أحمد الخوري، نائب الرئيس الأول للاستراتيجية والتميز في مجموعة ايدج، وحسام حبوش، مدير تطوير الأعمال في شركة "إي بي آي"؛ وسعيد سالم الكعبي، مدير العلاقات الحكومية والخدمات العامة في "إي بي آي"؛ ومحمد وقاص، مدير الصحة والسلامة والبيئة والجودة في شركة "إي بي آي"، وذلك على هامش فعاليات منتدى "اصنع في الإمارات" الذي يعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض من 19 إلى 22 مايو.

وتعليقًا على هذا الإنجاز، قال مايكل ديشايز، الرئيس التنفيذي لشركة "إي بي آي": "يؤكد هذا الاعتماد التزام شركتنا بالحفاظ على أعلى معايير الدقة والموثوقية، لضمان حصول عملائنا على نتائج مقبولة عالمياً. كما يؤكد استثمار شركة "إي بي آي "في التقنيات المتقدمة والكوادر المؤهلة، بما يتماشى مع رسالة الشركة في تحقيق التميز في جميع العمليات".

يُذكر أن مركز الإمارات العالمي للاعتماد هو هيئة اعتماد معترف بها دولياً وتعمل تحت مظلة المجلس التنفيذي لإمارة دبي، حيث يُقدم المركز خدمات الاعتماد لمختلف جهات تقييم المطابقة العاملة داخل وخارج الدولة، بما في ذلك مختبرات الفحص والمعايرة والمختبرات الطبية و جهات التفتيش ومنح وإصدار الشهادات لأنظمة الإدارة والمنتجات و والأفراد بالإضافة لاعتماد خدمات الجهات المانحة للرعاية الطبية، مع الالتزام بأعلى المعايير العالمية من خلال تحقيق كافة الاعترافات الدولية اللازمة.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التجارة ودعم المهام، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني.

حول "إي بي آي"

تُصنع مكونات هندسية معقدة عالية الجودة لقطاعات الدفاع والطيران والنفط والغاز. تعتبر الشركة العمود الفقري الهندسي لصناعة الطيران والدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة وداعمًا حيويًا لقطاع النفط والغاز. ينصب عمل الشركة على بناء بنية تحتية دقيقة للتصنيع في الإمارات، ولخدمة العملاء الإقليميين والعالميين الرائدين في السوق - بما في ذلك بعض من أشهر شركات الطيران والدفاع في العالم، مثل شركات إيرباص وبوينغ .

كما تلتزم شركة "إي بي آي" بتسخير التقنيات المتقدمة والآلات، بما في ذلك التحكم الرقمي بواسطة الكمبيوتر (CNC) لتقديم حلول هندسية متطورة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة epiuae.ae.

-انتهى-

#بياناتشركات