أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت "إي بوينت زيرو"، الذراع المختصة في جهود إزالة انبعاثات الكربون التابعة لمجموعة "2 بوينت زيرو"، مذكرة تفاهم مع "انترناشيونال ريسورسيس هولدينغ"، المنصة الرائدة والمختصة في كامل سلسلة القيمة لقطاع التعدين بدءاً من المناجم وصولاً إلى الأسواق والتابعة لمجموعة "2 بوينت زيرو"، بهدف التعاون وتوحيد الجهود لإزالة الانبعاثات الكربونية بالكامل من عمليات "انترناشيونال ريسورسيس هولدينغ" التعدينية على مستوى العالم.

وتم توقيع الاتفاقية بتاريخ 22 مايو 2025، ضمن فعاليات منتدى "اصنع في الإمارات"، ووقّعها كل محمد هشام، رئيس الاستثمار في مجموعة "2 بوينت زيرو"، وعلي الراشدي، الرئيس التنفيذي لشركة "انترناشيونال ريسورسيس هولدينغ"، بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسيد بصر شعيب، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة، ومعالي مريم المهيري، الرئيس التنفيذي لمجموعة "2 بوينت زيرو".

وتركّز المرحلة الأولى من مذكرة التفاهم على شركة "مناجم موپاني للنحاس"، والتي استحوذت "انترناشيونال ريسورسيس هولدينغ" على حصة قدرها 51% منها في مارس 2024، ضمن صفقة رسّخت التزام الشركة بالنمو طويل الأمد والتنمية المستدامة في قطاع التعدين والمعادن.

وتأتي هذه الخطوة أيضاً بعد الصفقة الاستراتيجية التي أبرمتها "إي بوينت زيرو" بتاريخ 19 مايو مع شركة "إينركاب" التابعة لأبيكس للطاقة، لشراء نظام تخزين للطاقة بسعة 1 جيجاواط/ساعة، وتعد هذه الصفقة من الأكبر على مستوى العالم في هذا المجال، ما يوفّر لـ "إي بوينت زيرو" وصولاً فورياً لتكنولوجيا متطورة للتخزين باستخدام المكثفات الفائقة غير الكيميائية، ويعزز قدرتها على نشر أنظمة طاقة ذكية على نطاق واسع في مواقع عمليات التعدين والتصنيع.

وبهذه المناسبة، قالت معالي مريم المهيري، الرئيس التنفيذي لمجموعة "2 بوينت زيرو": "إن مهمة إزالة انبعاثات الكربون من القطاعات التقليدية لا تتطلب التمويل فحسب، بل تستلزم رؤية مشتركة، وتنفيذاً فعّالاً، وتوجهاً واضحاً نحو المستقبل. ويشكل هذا التعاون خير مثال على أهمية شبكة القيمة الديناميكية في تعزيز التكامل بين الشركات التابعة لمحفظتنا والاستفادة من إمكاناتها المتنوعة لإحداث تحوّل حقيقي. ومن خلال توحيد جهودنا في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والموارد، فإننا لا نُسرّع رحلة إزالة انبعاثات الكربون من قطاع التعدين فحسب، بل نُسهم أيضاً في بناء منظومات صناعية أكثر ذكاءً واستدامة للمستقبل."

وبموجب مذكرة التفاهم، سيشكل الطرفان فريق عمل مشتركاً لتحديد وتقييم وتنفيذ إجراءات إزالة الكربون في عمليات "انترناشيونال ريسورسيس هولدينغ" في زامبيا، بدءاً من شركة "مناجم موپاني للنحاس". وسيتضمن ذلك تقييماً شاملاً لخط الأساس للانبعاثات الكربونية يغطي جميع مراحل سلسلة القيمة بما في ذلك التعدين، والصهر، والخدمات اللوجستية، والخدمات المساندة، لوضع خارطة طريق تضم عدة مراحل وتنتهي بتحقيق عمليات خالية من الانبعاثات.

من جانبه، قال علي الراشدي، الرئيس التنفيذي لشركة "انترناشيونال ريسورسيس هولدينغ": "تشكل زامبيا محوراً استراتيجياً لعملياتنا، وتعد شركة موپاني حجر الأساس لتعزيز مساعينا لبناء منصة تعدين حديثة وتنافسية في أفريقيا. ومن خلال هذه الشراكة، نؤكد التزامنا بدمج الاستدامة وإزالة انبعاثات الكربون في عملياتنا منذ البداية، لإرساء معيار جديد في تطوير الموارد الطبيعية."

ويرتكز هذا التعاون على "شبكة القيمة الديناميكية" التابعة لمجموعة "2 بوينت زيرو"، وهي منظومة متكاملة تربط بين قدرات الشركات التابعة في محفظة المجموعة، والتي تُسهم في بناء القيمة وتحقيق التكامل عبر القطاعات. ومن خلال ربط عمليات "انترناشيونال ريسورسيس هولدينغ" في قطاع المعادن بقدرات "إي بوينت زيرو" في مجال الطاقة المتجددة، والبُنى التحتية المتقدمة لتخزين الطاقة، وتحليلات الذكاء الاصطناعي، ستصبح شبكة القيمة الديناميكية أداة فعالة لتسريع مهمة هذه الشراكة بإزالة انبعاثات الكربون، وتعزيز كفاءة الأداء، وبالتالي تحقيق نتائج قابلة للتوسّع في زامبيا وغيرها من الأسواق الدولية.

ولا تقتصر استراتيجية إزالة انبعاثات الكربون على خفض استهلاك الطاقة، بل ستشمل تحسين كفاءة العمليات عبر التحول إلى الاعتماد على الطاقة الكهربائية في الأساطيل والمعدات، والحد من النفايات والانبعاثات في عمليات الإنتاج، إلى جانب استخدام أدوات قائمة على الذكاء الاصطناعي لإدارة الموارد والحصول على تنبؤات وتحليلات مدروسة ومراقبة الانبعاثات في الوقت الفعلي.

كما تشمل المرحلة الأولى من التنفيذ دمج مصادر الطاقة المتجددة في المواقع، وتحسين التكامل مع الشبكة الوطنية، واعتماد بنى تحتية ذكية قادرة على التكيّف مع تغيّرات الطلب وفي الوقت نفسه تقليل الأثر البيئي. ويجري حالياً دراسة نماذج تطبق مبادئ الاقتصاد الدائري لإعادة استخدام المياه، وتقليل النفايات، وضمان التوريد من مصادر مستدامة.

وتأتي هذه الجهود دعماً لرؤية زامبيا التنموية بعيدة المدى، وسعياً لإرساء معايير جديدة للتعدين المسؤول في المنطقة.

نبذة عن 2 بوينت زيرو

2 بوينت زيرو هي شركة تابعة للشركة العالمية القابضة، تأسست عام 2023 لتكون منصة استثمارية رائدة تركز على بناء محفظة استثمارية عالمية تتسم بالمرونة والتنوع، وذلك من خلال الاستثمار الاستراتيجي في التقنيات الناشئة والشركات المستدامة.

وتجمع 2 بوينت زيرو تحت مظلتها مجموعة متكاملة من الشركات التابعة الرائدة في دولة الإمارات، بما في ذلك شيميرا للاستثمار ولونيت كابيتال وبلتون وساجاس وإي بوينت زيرو وشركة انترناشيونال ريسورسيس هولدينغ، لتشكل بذلك كياناً متكاملاً يلعب دوراً رائداً في قطاعات حيوية، مثل الخدمات المالية والسلع الاستهلاكية والموارد المعدنية والتكنولوجيا والطاقة. وتتميز شبكات تعزيز وبناء القيمة في الشركة بمرونتها وقدرتها على التكيف مع مختلف القطاعات، مما يتيح ربط وتكامل القدرات المتاحة ضمن محفظتها الاستثمارية لاكتشاف فرص نمو جديدة، وتوفير قيمة ملموسة للمستثمرين، مع تمكين المجتمعات وتعزيز النظم المستدامة ودفع عجلة التقدم التكنولوجي.

التواصل الإعلامي: twopointzero@edelmansmithfield.com

www.2PointZero.com

نبذة عن انترناشيونال ريسورسيس هولدينغ

تُعد انترناشيونال ريسورسيس هولدينغ الذراع المتخصصة في قطاع التعدين لمنصة "2 بوينت زيرو"، وتتخذ من أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة مقراً لها. وتُشكّل مجموعة ديناميكية ومتنوعة تركز على تطوير سلسلة القيمة الكاملة لقطاع المعادن، عبر المراحل الأولية (الاستخراج)، والمتوسطة (المعالجة)، والنهائية (التصنيع)، مع تعزيز القيمة المضافة محلياً في أفريقيا وخارجها. وتعمل الشركة على بناء منظومات متكاملة عبر إبرام شراكات استراتيجية مع حكومات وطنية عدة.

تركّز انترناشيونال ريسورسيس هولدينغ على معادن التحول في قطاع الطاقة، بما في ذلك النحاس، والكوبالت، والنيكل، والمنغنيز والجرافيت، إلى جانب المعادن الأرضية النادرة، ومعادن القصدير والتنتالوم، والتنغستن.

وتضم الشركة فريقاً فنّياً متكاملاً من المتخصصين، يشمل جيولوجيين، ومهندسي تعدين، وخبراء في الفيزياء الجيولوجية، والميتالورجيا، وتحليل التمويل، بخبرات تغطي أكثر من 26 نوعاً من المعادن والسلع الأساسية.

www.irh.ae

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