القاهرة، أعلنت اليوم شركة إي اف چي للحلول التمويلية، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال التأجير التمويلي والتخصيم في مصر، عن توقيع أول اتفاقية تأجير تمويلي متخصصة في مصر للبنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية مع شركة إنفنيتي، الشركة الرائدة في مجال الطاقة المتجددة وتقديم حلول شحن السيارات الكهربائية في مصر، والتي تمتلك وتدير أكبر شبكة لمحطات شحن السيارات الكهربائية في مصر وأفريقيا.

تمثل هذه الاتفاقية علامة فارقة في مسيرة تحول مصر نحو حلول التنقل الصديقة للبيئة، حيث تقدم نموذجًا تمويليًا يتيح لمشغلي نقاط الشحن (CPOs) التوسع في نشر محطات شحن السيارات الكهربائية عن طريق حلول تمويلية مبتكرة. وبموجب هذا الاتفاق، ستوفر إي اف چي للحلول التمويلية مجموعة من الحلول التمويلية الهيكلية لتوسيع شبكة شحن السيارات الكهربائية التابعة لشركة إنفنيتي، للتغلب على العقبات الرئيسية التي تواجه انتشار هذه التكنولوجيا، من خلال تقليل المتطلبات الخاصة برأس المال المبدئي، ونشر البنية التحتية للشحن في جميع أنحاء الجمهورية بكل سهولة وسرعة وفعالية.

ومن خلال جهودها المتواصلة في هذا المجال، تواصل إنفنيتي وضع معايير استثنائية للبنية التحتية الاعتمادية لشحن السيارات الكهربائية، حيث تدير الشركة أوسع شبكة من نوعها لشحن السيارات الكهربائية وأسرعها نمواً في مصر. وسيعمل هذا التعاون على تشجيع المزيد من المستهلكين على تبني حلول التنقل الكهربائي، من خلال توفير أوسع تغطية ممكنة من نقاط الشحن في أهم المشروعات العقارية التجارية والسكنية.

وفي هذا السياق، صرح المهندس ناير فؤاد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنفنيتي، قائلاً: "تشكل هذه الاتفاقية نقلة مهمة لتسريع تحول مصر للاعتماد على حلول التنقل الكهربائي. فمن خلال التعاون مع إي اف چي للحلول التمويلية، يمكننا مساعدة مشغلي نقاط الشحن على توسيع نطاق انتشار هذه النقاط، مع الالتزام بأعلى المعايير الفنية والتشغيلية، مما يسهل هذه العملية بفضل المرونة المالية. إنّ مهمتنا في إنفنيتي تتمثل في بناء قاعدة قوية لمنظومة شحن السيارات الكهربائية في مصر، وهذه الاتفاقية تمثل خطوة إضافية لبناء مستقبل التنقل الكهربائي الذي يتمتع بأعلى معايير الاعتمادية ومراعاة البعد البيئي، ليصبح وسيلة يمكن الاعتماد عليها في الحياة اليومية في جميع أنحاء البلاد".

ومن جانبه، أضاف طلال العياط، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي للحلول التمويلية، "يعبر هذا التعاون عن قدرة شركة إي اف چي للحلول التمويلية المستمرة على توفير حلول تمويلية تتناسب مع احتياجات العملاء، وتعزز نمو الشركات. من خلال دعم توسعة البنية التحتية للسيارات الكهربائية، لا نساهم فقط في نمو الأعمال، بل نساعد أيضًا في الحفاظ على البيئة وتطوير اقتصاد أكثر استدامة واستعدادًا للمستقبل. تواصل الشركة تعزيز سجلها الناجح في تقديم حلول التأجير التمويلي والتخصيم المخصصة، مما يدعم نمو الأعمال على المدى الطويل، ويعزز من مكانتها كشريك استراتيجي في القطاعات المؤثرة والمستقبلية في مصر".

عن مجموعة إي اف چي القابضة:

تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 7 دول عبر قارتين، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (بنك نكست)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.

وتعد شركة إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، وتمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنميه، الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المالية المتكاملة والمبتكرة في مصر، وبالأخص للمشروعات متناهية الصغر ورواد الأعمال، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين، وشركة إي اف چي فاينانس لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال بنك نكست، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات.

نفخر بالتواجد في: مصر | الإمارات العربية المتحدة | المملكة العربية السعودية | الكويت | البحرين | كينيا | نيجيريا

نبذة عن شركة إنفنيتي

تأسست إنفنيتي عام 2014 وتُعد الشركة المصرية الوحيدة المتخصصة بالكامل في توفير حلول الطاقة المتجددة في السوق المحلي. تقوم الشركة بتطوير حلول مبتكرة للطاقة النظيفة وإقامة مشروعات بكافة الأحجام وفي العديد من القطاعات. تعتمد إنفنيتي على العديد من المصادر المختلفة لتوليد الطاقة بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتحويل المخلفات لطاقة، كما تمكنت من تطوير حلول تكنولوجية أخرى مثل الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه وحلول شبكات محطات شحن السيارات الكهربائية (EV)، هذا بالإضافة لحلول تكنولوجية إضافية مثل حلول بطاريات تخزين الطاقة وشبكات نقل الطاقة.

وفي عام 2020، تعاونت إنفنيتي مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) في تأسيس شركة إنفنيتي باور والتي تُعد حاليًا أسرع شركات الطاقة المتجددة نموًا في أفريقيا والعالم والتي تتخصص بالكامل في توفير حلول الطاقة المتجددة، مع التركيز بشكل خاص على الحلول التكنولوجية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية. تتمتع الشركة بخبرات واسعة تمثل مزيجًا من خبرات الشركتين المؤسستين لها، واللتان تمتلكان سجلًا استثنائيًا من النجاحات والإنجازات في تطوير وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة، كما تمتلك إنفنيتي باور محفظة تشغيلية هائلة لمحطات ومشروعات الطاقة المتجددة في كل من مصر وجنوب أفريقيا والسنغال، حيث تستهدف إنفنيتي باور أن تصل القدرات التشغيلية لمشروعات الطاقة المتجددة الخاصة بها إلى 10 جيجاوات بحلول عام 2030.

أما عن حملة أسهم مجموعة إنفنيتي فهم مؤسسة التمويل الأفريقية (AFC) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).

إنفنيتي لشحن السيارات الكهربائية

قامت إنفنيتي، الشركة الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة وحلول شحن السيارات الكهربائية، بتأسيس إنفنيتي لشحن السيارات الكهربائية عام 2018، لتقديم حلول شحن السيارات الكهربائية. ومنذ تأسيسها، أصبحت إنفنيتي لشحن السيارات الكهربائية أكبر شبكات شحن السيارات الكهربائية وأسرعها نموًا في السوق المصري، حيث يتم تطويرها لتكون الشبكة الأكثر اعتمادية وانتشارًا في أفريقيا والشرق الأوسط. تقدم إنفنيتي لشحن السيارات الكهربائية باقة متكاملة من حلول الشحن المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العديد من القطاعات، بما في ذلك حلول الشحن الخاصة بالأغراض التجارية، والمشروعات العقارية، والتجزئة، وحلول الشحن المنزلي. تمتلك إنفنيتي شبكة واسعة من محطات شحن السيارات الكهربائية تضم 250 محطة وأكثر من850 نقطة شحن في 18 محافظة، حيث تعمل إنفنيتي على الوصول لتغطية شاملة لمحطاتها في جميع أنحاء البلاد اعتمادًا على التكنولوجيا الأوروبية الرائدة لشحن السيارات الكهربائية.

#بياناتشركات