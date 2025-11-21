"إي إم دي" و"سيسكو" و"هيوماين" يستثمرون في مشروع مشترك كشركاء تكنولوجيا حصريين ، ما يعمّق تعاونهم الاستراتيجي الذي يمتد لسنوات، والذي تم الإعلان عنه في مايو الماضي خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية .

"إي إم دي" يخطط المشروع المشترك لنشر ما يصل إلى 1 غيغاواط من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، مع طموح مشترك لتوسيع القدرة إلى عدة غيغاواطات، باعتبار ذلك ركيزة أساسية في طموحات هيوماين.

من المتوقع أن يبدأ المشروع المشترك عملياته في عام 2026، مع عزم نشر المرحلة الأولى بقدرة 100 ميغاواط، معتمدة على مراكز بيانات "هيوماين" الحديثة، ومعالجات الرسوميات AMD Instinct™ MI450 Series ، وحلول البنية التحتية الحيوية من سيسكو .

دبي، الإمارات العربية المتحدة– أعلنت "إي إم دي" (AMD) و"سيسكو"، و"هيوماين"، وهي شركة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة تقدّم حلول ذكاء اصطناعي عالمية متكاملة، اليوم عن خطط لتأسيس مشروع مشترك يهدف إلى دعم تطوير مكانة المملكة العربية السعودية كمزوّد رائد لحلول ذكاء اصطناعي عالمية المستوى للعملاء الإقليميين والدوليين.

وستعمل الأطراف الثلاثة كمستثمرين مؤسسين في هذا المشروع المشترك، والذي من المتوقع أن يبدأ عملياته في عام 2026، مع خطط لدمج مراكز بيانات "هيوماين" المتطورة مع تكنولوجيا "إي إم دي" و"سيسكو"، لتوفير قدرات مراكز بيانات حديثة تتميّز بكفاءة في استهلاك الطاقة وانخفاض في النفقات الرأسمالية. وستكون "إي إم دي" و"سيسكو" شريكي التكنولوجيا الحصريين للمشروع المشترك، حيث ستساهمان بمحفظتهما من المنتجات والخدمات لتطوير ما يصل إلى 1 غيغاواط من البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.

كما أعلنت الشركات الثلاث عن المرحلة الأولى من المشروع، والمتمثلة في إنشاء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بقدرة 100 ميغاواط، تشمل مراكز بيانات هيوماين الحديثة، ومعالجات الرسوميات AMD Instinct™ MI450 Series، والبنية التحتية الحيوية الرائدة من" سيسكو".

تمكين اقتصاد المملكة العربية السعودية المدعوم بالذكاء الاصطناعي

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت "سيسكو" و"إي إم دي" عن مبادرة رائدة مع" هيوماين" للمساهمة في بناء أكثر بنى الذكاء الاصطناعي انفتاحاً وقابلية للتوسع ومرونة وكفاءة من حيث التكلفة في العالم. ويعزّز إعلان اليوم هذه الشراكة من خلال خطط لتأسيس مشروع مشترك يهدف إلى تسريع التحول وتوفير بنية تحتية فعّالة من حيث التكلفة لدعم حالات استخدام الذكاء الاصطناعي للعملاء.

وفي تعليقها على هذا التعاون، قالت الدكتورة ليزا سو، رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لشركة "إي إم دي": "يتطلب تقديم بنية تحتية عالمية عالية الأداء للذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، شراكات قوية وفعالة. ونحن نسعى من خلال التعاون مع هيوماين وسيسكو، إلى تقديم ريادتنا في تقنيات الحوسبة والشبكات لتوسيع القدرة التنافسية العالمية وقدرات منظومة الذكاء الاصطناعي في المملكة. وفي إطار هذا التعاون العميق، فإننا نؤسس أيضاً مركز تميز يتبع لـ "إي إم دي" في المملكة العربية السعودية لتعزيز التكامل والابتكار المحلي".

من جانبه، قال تشاك روبينز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "سيسكو": "تمثل شراكتنا الموسّعة مع هيوماين، إلى جانب "إي إم دي"، لحظة محورية في تسريع بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية. وسوف تساعد سيسكو المملكة في تحويل رؤيتها لاقتصاد متقدم رقمياً ومدعوم بالذكاء الاصطناعي إلى حقيقة واقعة من خلال توفير بنية تحتية حيوية آمنة وقابلة للتوسع لدعم مشروع هيوماين الذي يصل إلى 1 غيغاواط".

وأضاف طارق أمين، الرئيس التنفيذي لشركة "هيوماين": توفر شراكتنا مع "إي إم دي" وسيسكو تقنيات وخبرات عالمية المستوى لمهمتنا. وسوف نعمل معاً على دفع حدود قدرات حوسبة الذكاء الاصطناعي، وسنوفّر ما يصل إلى 1 غيغاواط من البنية التحتية عالية الأداء وذات التكلفة المعقولة داخل المملكة العربية السعودية، لدعم وتمكين المبتكرين في المملكة وفي مختلف أنحاء العالم.

جدير بالذكر أن هذه الشراكة تعكس طموح الأطراف الثلاثة لبناء اقتصاد ديناميكي قائم على الذكاء الاصطناعي. ويُظهر أحدث مؤشر من سيسكو للجاهزية للذكاء الاصطناعي أن 91% من المؤسسات في المملكة تخطط لنشر وكلاء ذكاء اصطناعي، إلا أن 29% فقط منها تمتلك حالياً قدرة قوية في مجال وحدات معالجة الرسوميات، ما يبرز الحاجة الملحّة لبنى تحتية متقدمة لمراكز البيانات.

وتشير النتائج التي خلص إليها المؤشر إلى الحاجة الضرورية لبنية تحتية للذكاء الاصطناعي قابلة للتوسع وعالية الأداء، وهي ما تعمل "إي إم دي" و"سيسكو" و"هيوماين" معاً على بنائها. ومن المتوقع أن يعزز هذا التعاون ركائز الاقتصاد الرقمي في المملكة، ويدعم الأهداف المتعلقة بتوطين الابتكار والمهارات والتقنيات، فضلاً عن أنه سيوفر قدرة الحوسبة المطلوبة لتشغيل الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.

نبذة حول "إي إم دي"

نجحت شركة "إي إم دي" (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: AMD) على مدار أكثر من 50 عاماً في قيادة دفة الابتكار بمجال تقنيات الحوسبة والجرافيك والتمثيل المرئي فائقة الأداء. ويعتمد مليارات الأشخاص، والشركات الرائدة المدرجة في قائمة "فورتشن 500"، ومؤسسات البحث العلمي المتطور حول العالم، على تقنيات "إي إم دي" يومياً لتحسين أساليب العيش والعمل والترفيه التي يستخدمونها. ويركز موظفو "إي إم دي" على تطوير منتجات ريادية مرنة وعالية الأداء ترتقي بالإمكانات المتاحة. لمزيد من المعلومات حول أهمية "إي إم دي" ودورها في تمكين الحاضر وإلهام الغد، يمكن زيارة موقعها الإلكتروني ومدونتها وحسابها الرسمي على لينكد إن وإكس.

بيان "إي إم دي" التحذيري

يحتوي هذا البيان الصحفي على تصريحات تطلعية تخص شركة "إي إم دي" Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) مثل التوقيت المتوقع وتأسيس المشروع المشترك، والخطط والتوقعات والاستراتيجيات المستقبلية ل"إي إم دي" أو للمشروع المشترك، والمنافع المتوقعة من التعاون بين الأطراف، والمنافع المتوقعة من إنشاء مركز التميز التابع لـ"إي إم دي" في المملكة العربية السعودية، وخصائص ووظائف وأداء وتوفر وتوقيت ومنافع منتجات "إي إم دي" المستقبلية. تُقدّم هذه التصريحات بموجب أحكام "الملاذ الآمن" في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995، وغالبًا ما يتم تحديد التصريحات التطلعية باستخدام كلمات مثل: قد، من المتوقع، يعتقد، يخطط، ينوي، يتوقع وغيرها من المصطلحات المشابهة. يُنبه المستثمرون إلى أن التصريحات التطلعية الواردة في هذا البيان تعتمد على معتقدات وافتراضات وتوقعات حالية، ولا تعبر إلا عن تاريخ إصدار هذا البيان، وتنطوي على مخاطر وعدم يقين قد يؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن التوقعات الحالية. تخضع هذه التصريحات لمجموعة من المخاطر والشكوك المعروفة وغير المعروفة، العديد منها يصعب التنبؤ به وعادة ما يكون خارج نطاق سيطرة "إي إم دي"، وقد يؤدي إلى اختلاف النتائج والأحداث المستقبلية اختلافًا جوهريًا عمّا هو معبر عنه أو متضمن في هذه التصريحات. وتشمل العوامل التي قد تسبب اختلاف النتائج الفعلية عن التوقعات الحالية تأثير الإجراءات والأنظمة الحكومية مثل لوائح التصدير والرسوم الجمركية وتدابير الحماية التجارية ومتطلبات الترخيص، والمنافسة في الأسواق التي تباع فيها منتجات "إي إم دي"، والطبيعة الدورية لصناعة أشباه الموصلات، وظروف السوق في الصناعات التي تستخدم منتجات "إي إم دي"، وقدرة "إي إم دي" على طرح منتجات في الوقت المناسب وبالميزات ومستويات الأداء المتوقعة، وفقدان عميل رئيسي، والضبابية الاقتصادية والسوقية، وأنماط المبيعات الموسمية والربع سنوية، وقدرة "إي إم دي" على حماية تقنياتها أو ملكيتها الفكرية، وتقلبات أسعار الصرف، وقدرة الشركات المصنعة الخارجية على تصنيع منتجات "إي إم دي" في الوقت المناسب وبكميات كافية وباستخدام تقنيات تنافسية، وتوفر المعدات والمواد والركائز والعمليات التصنيعية الأساسية، وقدرة "إي إم دي" على تحقيق معدلات إنتاج متوقعة، وقدرتها على تحقيق إيرادات من منتجات النظام على الرقاقة شبه المخصصة، والثغرات الأمنية المحتملة، والحوادث الأمنية المحتملة بما في ذلك انقطاعات تقنية المعلومات وفقدان البيانات وخروقات البيانات والهجمات السيبرانية، وعدم اليقين المتعلق بطلب وشحن منتجات "إي إم دي"، واعتماد "إي إم دي" على الملكية الفكرية من أطراف ثالثة لتصميم منتجات جديدة، واعتمادها على شركات خارجية لتصميم وتصنيع وتوريد اللوحات الأم والبرمجيات والذاكرة ومكونات أخرى، واعتمادها على دعم مايكروسوفت وبائعي البرمجيات الآخرين لتطوير برمجيات متوافقة مع منتجات "إي إم دي"، واعتمادها على موزعين وشركاء تصنيع مستقلين، وتأثير تعديل أو انقطاع العمليات الداخلية والأنظمة المعلوماتية لـ"إي إم دي"، وتوافق منتجات "إي إم دي" مع البرمجيات والأجهزة القياسية في الصناعة، والتكاليف المرتبطة بالمنتجات المعيبة، وكفاءة سلسلة التوريد لدى "إي إم دي"، وقدرتها على الاعتماد على وظائف سلسلة التوريد التابعة لأطراف ثالثة، وقدرتها على التحكم بفعالية في مبيعات منتجاتها في السوق الرمادية، وتأثير تغير المناخ على أعمالها، وقدرتها على تحقيق قيمة أصولها الضريبية المؤجلة، والالتزامات الضريبية المحتملة، والدعاوى القضائية الحالية والمستقبلية، وتأثير القوانين البيئية ولوائح المعادن من مناطق النزاع وغيرها من القوانين واللوائح، وتطور توقعات الحكومات والمستثمرين والعملاء وأصحاب المصلحة بشأن المسؤولية المؤسسية، والقضايا المتعلقة بالاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، والقيود المفروضة بموجب الاتفاقيات التي تحكم سندات "إي إم دي" وضمانات سندات Xilinx واتفاقية الائتمان الدوارة، وتأثير عمليات الاستحواذ والمشاريع المشتركة والاستثمارات الاستراتيجية على أعمال "إي إم دي" وقدرتها على دمج الشركات المستحوذ عليها بما في ذلك ZT Systems، وتأثير أي انخفاض في قيمة أصول الشركة المجمعة، والمخاطر السياسية والقانونية والاقتصادية والكوارث الطبيعية، والانخفاضات المستقبلية المحتملة في قيمة تراخيص التقنية، وقدرة "إي إم دي" على جذب والحفاظ على الموظفين الرئيسيين، وتقلبات سعر سهم "إي إم دي". ويُحث المستثمرون على مراجعة المخاطر والشكوك بالتفصيل في ملفات "إي إم دي" لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أحدث تقاريرها على النماذج 10-K و10-Q.

نبذة عن شركة سيسكو

سيسكو هي شركة رائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا التي تربط الأطراف ببعضها بشكلٍ آمن لجعل كل شيء ممكناً. إن هدفنا هو توفير مستقبل شامل للجميع من خلال مساعدة عملائنا على إعادة صياغة تطبيقاتهم، وتعزيز أسلوب العمل المختلط لديهم، وتأمين مؤسساتهم، وتحويل بنيتهم التحتية، وتحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بهم. اعرف المزيد عنا من خلال غرفة الأخبار وتابعنا على X على @Cisco.

سيسكو وشعار سيسكو هما علامتان تجاريتان أو علامتان تجاريتان مُسجلتان لشركة سيسكو و/أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة والدول الأخرى. يمكن العثور على قائمة العلامات التجارية الخاصة بشركة سيسكو على الرابط: https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html.

العلامات التجارية للأطراف الثالثة المذكورة هي ملك لأصحابها. إن استخدام كلمة "شريك" لا يعني وجود علاقة شراكة بين شركة سيسكو وأية شركة أخرى.

بيان سيسكو بخصوص التصريحات التطلعية

قد يُعتبر هذا البيان الصحفي متضمنًا لتصريحات تطلعية تخضع لأحكام "الملاذ الآمن" في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995. وتشمل هذه التصريحات، من بين أمور أخرى، بيانات تتعلق بالأداء التجاري المستقبلي لشركة سيسكو أو للمشروع المشترك، واستراتيجياتهما أو توقعاتهما، بما في ذلك التوقيت المتوقع وإتمام وفوائد المشروع المشترك. ويُنبه القرّاء إلى أن هذه التصريحات التطلعية ما هي إلا توقعات قد تختلف جوهريًا عن الأحداث أو النتائج المستقبلية الفعلية بسبب مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك قدرة سيسكو أو المشروع المشترك على تحقيق الفوائد المتوقعة من استثماراتهما، وظروف العمل والاقتصاد واتجاهات النمو، واشتداد المنافسة، والظروف الاقتصادية العالمية وحالة عدم اليقين في البيئة الجيوسياسية، وغيرها من عوامل المخاطر المدرجة في تقارير سيسكو الأخيرة على النموذجين 10-K و10-Q. وتعتمد أي تصريحات تطلعية في هذا البيان على معلومات محدودة متاحة حاليًا لـسيسكو وهي عرضة للتغيير، ولن تقوم سيسكو بالضرورة بتحديث هذه المعلومات.

نبذة حول "هيوماين"

"هيوماين" هي شركة عالمية متخصصة في الذكاء الاصطناعي وتابعة لصندوق الاستثمارات العامة (PIF)، تُقدم مجموعة متكاملة من قدرات الذكاء الاصطناعي عبر أربعة مجالات رئيسية، تشمل مراكز بيانات متطورة، وبنية تحتية فائقة الأداء ومنصات سحابية، ونماذج ذكاء اصطناعي متقدمة، بما في ذلك أكثر نماذج اللغة العربية متعددة الوسائط تطوراً على مستوى العالم، وحلول ذكاء اصطناعي تحويلية تجمع بين الفهم العميق لخصوصيات القطاعات المختلفة والتطبيق العملي الفعال.

يخدم نموذج "هيوماين" الشامل مؤسسات القطاعين العام والخاص على حد سواء، ويمكنها من تحقيق قيمة مضافة كبيرة في شتى المجالات. كما تهدف الشركة إلى دفع عجلة التحول الرقمي وتعزيز الإمكانات من خلال التكامل الذكي بين القدرات البشرية والذكاء الاصطناعي. ومن خلال محفظتها المتنامية من منتجات الذكاء الاصطناعي المُخصصة لقطاعات مُحددة، والتزامها الراسخ بقيادة مجال الملكية الفكرية واستقطاب أفضل الكفاءات عالمياً، تسعى "هيوماين" لتحقيق مكانة مرموقة على الصعيد الدولي والمساهمة في تحقيق التميز الوطني.

www.humain.ai

إخلاء مسؤولية حول التصريحات التطلعية

يحتوي هذا البيان الصحفي على تصريحات تطلعية تعتمد على التوقعات والافتراضات الحالية. قد تختلف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا بسبب حالة عدم اليقين. شركة هيوماين لا تتحمل أي التزام بتحديث هذه التصريحات.

www.humain.com

جهة الاتصال الإعلامية:

هانا نيميك، هيوماين

pr@humain.com

-انتهى-

#بياناتشركات