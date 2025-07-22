دبي: وقّعت مجموعة "إي آند" اتفاقية شراكة مع سلطة مدينة دبي الطبية، الجهة المنظّمة والمشرفة على نمو وتطور الأعمال في مدينة دبي الطبية، وذلك بهدف تعزيز جهود الجانبين في الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية من خلال البنية التحتية الرقمية المتطورة وحلول الصحة الرقمية.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال عصام محمود، نائب الرئيس الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة في "إي آند الإمارات": «لطالما كانت سلطة مدينة دبي الطبية محفزاً رئيسياً للابتكار في قطاع الرعاية الصحية في المنطقة، نفخر من خلال هذا التعاون أن نقدم أحدث الحلول الرقمية والبنية التحتية الذكية التي تساهم في تمكين الأطباء وتحسين تجربة المرضى، إضافةً إلى دعمها للرؤية الأوسع لدولة الإمارات لبناء منظومة رعاية صحية متطورة تعتمد على أحدث الحلول التكنولوجية.»

من جهته، قال جعفر بن جعفر، مدير الشراكات في سلطة مدينة دبي الطبية: «تعكس هذه الشراكة التزامنا المستمر بتعزيز الابتكار في قطاع الرعاية الصحية. كما ستتيح لنا توفير خدمات عالية الكفاءة بتكاليف مناسبة، تشمل الاتصالات المتقدمة والحلول الرقمية والتقنيات الذكية، بما يضمن تمكين شركاء أعمالنا من تحسين الكفاءة التشغيلية وتقديم رعاية أفضل للمرضى، وهو ما يسهم في دعم نمو قطاع الرعاية الصحية في دبي.»

تهدف هذه الشراكة إلى تقديم مجموعة خدمات "إي آند" المتكاملة للاتصال والحلول الرقمية المصممة خصيصاً لتتوافق مع احتياجات مرافق الرعاية الصحية داخل مدينة دبي الطبية، حيث ستوفر "إي آند" لمزودي الرعاية الصحية في المنطقة أحدث ابتكاراتها، بما في ذلك أنظمة السجلات الطبية الإلكترونية والاتصال فائق السرعة، فضلاً عن التقنيات المصممة خصيصاً لتحسين كفاءة العمليات وجودة الرعاية المقدمة للمرضى.

وبالإضافة إلى تقديم خدمات الاتصالات والتكنولوجيا المخصصة، ستتواجد "إي آند" في مدينة دبي الطبية لضمان توفير الدعم الفني والخدمات الميدانية للأطباء والمتخصصين في القطاع. وستتعاون سلطة مدينة دبي الطبية مع "إي آند" لتنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية ومصادر تعليمية مشتركة، لدعم التطبيق الفعّال للحلول المقدمة.

يعكس هذا التعاون التزام الطرفين المشترك ببناء منظومة رعاية صحية مستقبلية، تُسهم في ترسيخ مكانة دبي كمركز رائد للرعاية الصحية في المنطقة.

حول مجموعة "إي آند"

تعد "إي آند" مجموعة تكنولوجية عالمية رائدة ملتزمة بتطوير المستقبل الرقمي عبر الأسواق التي تعمل بها في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا. وحققت المجموعة أداءً مالياً قياسياً في العام 2024، حيث بلغت قيمة الإيرادات الموحدة 59.2 مليار درهم وبلغت قيمة صافي الأرباح الموحدة 10.8 مليار درهم، إلى جانب تصنيفها الائتماني الممتاز، مما يعكس قوة ميزانيتها العمومية وسجلها الحافل بالنجاح.

تأسست المجموعة في أبوظبي منذ أكثر من 48 عاماً، وتطورت من شركة رائدة في مجال الاتصالات إلى مجموعة متنوعة من التقنيات والاستثمار. ويمتد نطاق عملياتها الآن إلى 38 دولة، تقدم فيها مجموعة شاملة من الخدمات الرقمية المبتكرة التي تتنوع بين الاتصال المتقدم والترفيه والبث والخدمات المالية، وصولاً إلى الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن السيبراني ومنصات إنترنت الأشياء.

تمتلك المجموعة خمسة ركائز أعمال أساسية هي: "إي آند الإمارات"، و"إي آند إنترناشونال"، و"إي آند لايف"، و"إي آند إنتربرايز"، و"إي آند كابيتال"، وتلبي كل ركيزة من هذه الركائز احتياجات العملاء والأسواق المتنوعة. وتساهم هذه الركائز في تمكين "إي آند" من الريادة في مختلف القطاعات، من الاتصالات وأسلوب الحياة الرقمي إلى خدمات الشركات والاستثمارات الجريئة. وتعزز الاستثمارات الاستراتيجية المستمرة في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وشبكات الجيل الخامس والخدمات السحابية ريادتها في المشهد التكنولوجي العالمي، الأمر الذي يقود مستقبل الاتصال الذكي والابتكار.

وبفضل الابتكار والاستدامة والالتزام بالتمكين الرقمي، تسعى مجموعة "إي آند" إلى بناء مستقبلٍ أكثر ذكاءً واتصالاً للأفراد والشركات والمجتمعات.

للمزيد من المعلومات حول مجموعة "إي آند"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: eand.com

حول سلطة مدينة دبي الطبية:

سلطة مدينة دبي الطبية هي الجهة المنظمة والمشرفة على نمو وتطور الأعمال في مدينة دبي الطبية، المنطقة الحرة للرعاية والرفاهية الصحية في إمارة دبي، والتي تأسست في عام 2011، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وتهدف سلطة مدينة دبي الطبية إلى تطوير منظومة المدينة الطبية، والتي تتكامل فيها الرعاية والرفاهية الصحية مع أسلوب الحياة المجتمعي وإطاره التنظيمي. وتسعى السلطة إلى تمكين تأسيس الأعمال في الرعاية والرفاهية الصحية والتعليم والبحث العلمي، إلى جانب استضافة شركات الأدوية والمعدات الطبية ومزودي خدمات الدعم.

وتلتزم سلطة مدينة دبي الطبية باستقطاب المستثمرين المحليين والأجانب وتحفيز الابتكار وتحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة، وتعزيز مكانة دبي بصفتها وجهة عالمية رائدة للرعاية الصحية.

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