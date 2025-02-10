دبي: أعلنت "إي آند الإمارات"، ركيزة قطاع الاتصالات التابعة لمجموعة التكنولوجيا العالمية "إي آند"، عن إطلاق حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة المدعومة من "أليريا" (Aleria) والمخصّصة للشركات في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وتسعى "إي آند الإمارات"، من خلال دمج هذه المنصة للذكاء الاصطناعي ضمن عروضها، إلى تمكّين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين عملية اتخاذ القرار وخفض التكاليف.

ومع تعزيز إمكانات "إي آند الإمارات" وتوسع نطاق مجموعة حلول الذكاء الاصطناعي التي تقدمها من حيث تطوير قدرات القوة العاملة والتحليلات الاستشرافية، بات بإمكان الشركات اليوم الاستفادة من قدرة (Aleria) على تبسيط عمليات الموارد البشرية، وتعزيز إدارة الموارد وتحسين عملية اتخاذ القرار في مختلف الأقسام. فقد صُممت هذه الحلول لمعالجة التحديات الكبرى التي تواجه الشركات وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي.

وقال عصام محمود، النائب الأول للرئيس للشركات الصغيرة والمتوسطة في "إي آند الإمارات": «نلتزم في "إي آند الإمارات" بتزويد الشركات بالحلول التي تمكّنها من الوصول إلى فرص جديدة وتسريع نموها. وإذ تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة أساس التقدم الاقتصادي في الدولة والمحرك الرئيسي للنمو المستند إلى الابتكار، فإن تزويدها بالأدوات الذكية مثل حلول الذكاء الاصطناعي المدعومة من (Aleria)، يساعدها على تنمية الأعمال وتعزيز الإنتاجية، واكتشاف مسارات جديدة للنجاح. ففي عالمنا سريع التغير تعتبر التكنولوجيا الجسر الذي يربط الطموح بالإنجاز، ما يمكّن الشركات من البقاء في المقدمة ويعزز قدرتها على التكيف وتحقيق الازدهار.»

من جهته، قال إريك لياندري، الرئيس التنفيذي لشركة "Aleria": «تفخر (Aleria) بتواجدها في دولة الإمارات، وبخدمة دولة الإمارات عبر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتطورة التي نمتلكها. يعد التزامنا بتمكين الشركات ودعمها أمراً ثابتاً، وذلك من خلال توفير حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تعزز الكفاءة ومستويات النمو مع ضمان سيادة البيانات. فمن خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا، نساعد الشركات على الاستفادة من التحديات وتمكينهم من الازدهار ضمن مشهد الأعمال سريع التطور. ويشرفنا تقديم مثل هذه الحلول السيادية لكافة الشركات في جميع أنحاء الدولة.»

وستوفر "إي آند الإمارات" حلول الذكاء الاصطناعي للشركات من مختلف الأحجام مع نسخة (Aleria Lite) التي تتضمن ميزات أساسية مثل استيعاب البيانات بسعة 10 جيجابايت، وإمكانية البحث عبر الإنترنت، وتوليد الصور الأساسية. في حين توفر نسخة (Aleria Pro) إمكانات أكبر مع سعة بيانات تبلغ 50 جيجابايت، ومساحات عمل مؤتمتة، وتحليلات متقدمة، وتعاون فوري، وأدوات مخصصة للموارد البشرية والشؤون القانونية والمالية. وتتوفر كلا النسختين للاستخدام بسهولة ولا يتطلبان أي تدريب متخصص.

وتهدف "إي آند الإمارات"، عبر إطلاقها لحلول الذكاء الاصطناعي هذه، إلى تأكيد التزامها بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء الدولة وتزويدها بأدوات متطورة تعزز الإنتاجية والنمو. وقد تم دمج حلول الذكاء الاصطناعي هذه في العروض الأساسية التي تقدمها الشركة، بما في ذلك الخدمات المدارة والحلول الأمنية وخدمة العملاء، ما يضمن للشركات تحسين عملياتها والوصول إلى فرص جديدة. كما تواصل "إي آند الإمارات" توفير حلول الذكاء الاصطناعي بما يخدم كل قطاع على حدة، بما في ذلك قطاع الرعاية الصحية والضيافة والتجزئة وغيرها، ما يمكّن الشركات في مختلف القطاعات من الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة والابتكار.

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