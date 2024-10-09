خدمة " Smart Homeالمنزل الذكي" تقدم عروضاً تفاعلية غامرة لمستقبل تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنزل والتي تتوقع احتياجات المستخدم تلقائياً وتتكيف معها

أبوظبي: تستعد "إي آند الإمارات" لعرض تجربتها الجديدة المتمثلة في خدمة "المنزل الذكي" Smart Home)) المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك خلال مشاركتها في معرض "جيتكس العالمي للتقنية" 2024 في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الجاري. وسيقدم قسم " المنزل الذكي Smart Home” " تجربة غامرة لاستكشاف وتصور مستقبل المعيشة مع تقنيات الذكاء الاصطناعي.

حيث يتوقع الذكاء الاصطناعي احتياجات المستخدم ويتكيف معها من خلال التعلم وفهم التفضيلات والعادات وقراءة المؤشرات الصحية للأشخاص، ومن ثم يقوم المنزل بتعديل بيئته ليوفر أجواءً مريحة ومخصّصة، مما يساعد في تبسيط المهام اليومية ويعزز السلامة والراحة داخل المنزل.

وقال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في "إي آند الإمارات": «يبحث المستهلك اليوم في التجارب المنزلية عن تقنيات ليس فقط للتحكم وإدارة المنزل، بل إلى تقنيات تنسجم تلقائيا مع متطلبات مستخدميها لتوفر لهم المزيد من الراحة والكفاءة. ويجسد مفهومنا الجديد للمنزل الذكي هذه الرؤية من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية بكل سلاسة، لإعادة تعريف أنماط الحياة المستقبلية. لذا فإننا متحمسون لعرض هذه التكنولوجيا الرائدة أمام زوارنا ومنحهم فرصة اختبارها في معرض "جيتكس 2024"».

سيخوض زوار جيتكس رحلة غامرة عبر تجربة المنزل الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي من "إي آند الإمارات"، من خلال خمس مناطق تفاعلية مزودة بأكثر من 80 جهازاً ذكياً بما في ذلك أجهزة الإنارة عبر الاستشعار والشاشات الذكية وأجهزة قراءة الموجات الدماغية. وسيكتشف الزوار كيف يخلق الذكاء الاصطناعي بيئات مخصصة للعمل، والاسترخاء، والترفيه، وحتى تجارب جديدة في المطبخ. سيفهم المنزل الذكي تلقائياً الحالة المزاجية، والظروف الصحية، والاختيارات الأخرى، ليقوم بتعديل الأجواء، والأصوات، وألوان الإضاءة وحتى العلاج بالروائح العطرية لتقديم تجربة فريدة داخل المنزل.

ويعد هذا المفهوم عن الحياة الذكية الأول من نوعه في المنطقة الذي يستخدم نمط الحياة التكيفي المدعم بالذكاء الاصطناعي لإضفاء طابع شخصي على الحياة المنزلية، من خلال استخدام أجهزة قابلة للارتداء متصلة بالإنترنت، والتعامل معها باستخدام تقنية الصوت أو الرسائل النصية أو حركة العين أو الإيماءات.

للاطلاع على أحدث تقنيات جناح "الحياة الذكية"، يمكنكم زيارة جناح "إي آند" في معرض جيتكس.

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