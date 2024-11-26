دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت كلاوديرا، الشركة العالمية المتخصصة في منصات البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي، عن شراكة استراتيجية مع "إي آند إنتربرايز"، ركيزة التحول الرقمي التابعة لمجموعة التكنولوجيا العالمية «إي آند». وتهدف هذه الشراكة إلى تسريع التحول الرقمي في المنطقة من خلال تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات لدعم الابتكار وتعزيز نمو الأعمال في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وتركز مذكرة التفاهم بين الطرفين، التي تم توقيعها خلال فعاليات معرض "جيتكس جلوبال 2024" على تطوير حلول مبتكرة تلبي احتياجات القطاعات الإقليمية، من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الإنتاجية.

وفي تعليق له على هذه الشراكة قال كريم عازار، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا في كلاوديرا: "لا تقتصر شراكتنا مع شركة إي آند إنتربرايز على التعاون التكنولوجي فقط، بل تشمل تمكين المؤسسات في جميع أنحاء الشرق الأوسط من الاستفادة الكاملة من الإمكانات ا لتي توفرها بياناتها، كما أننا نساعد، من خلال الجمع بين قدراتنا في إدارة البيانات والخبرة الواسعة لدى "إي آند إنتربرايز"، الشركات على المضي قدماً في التحول الرقمي وتزويدها بالأدوات اللازمة للازدهار في مستقبل قائم على البيانات. حيث تهدف هذه الشراكة إلى إنشاء مؤسسات أكثر ذكاءً ومرونة قادرة على اتخاذ قرارات مستنيرة بشكل أسرع لتعزيز الابتكار والنمو المستدام. “

ومن جانبه قال المتحدث باسم شركة إي آندإنتربرايز:” نحن في إي آند إنتربرايز نتطلع إلى الإمكانيات التي توفرها البيانات والذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل الأعمال. ويأتي تعاوننا مع كلاوديرا انطلاقاً من رؤية مشتركة لتوفير حلول متطورة وقابلة للتوسع إلى المنطقة، مما يساعد الشركات على تحويل البيانات المعقدة إلى رؤى قابلة للتنفيذ. كما نعمل على حل التحديات الراهنة وتمكين النمو والابتكار على المدى الطويل من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في قطاعات مثل الاتصالات والرعاية الصحية والتمويل. ونعمل معاً على إنشاء نظام بيئي رقمي يتيح للشركات تسريع تحولها والحفاظ على مرونتها في سوق دائم التطور. “

أبرز جوانب الشراكة:

تهدف الشراكة إلى دعم قطاعات حيوية مثل الاتصالات والرعاية الصحية والمالية والحكومة، من خلال توفير أدوات تحليل البيانات واتخاذ القرارات الآمنة والقابلة للتوسع لتعزيز الإنتاجية وتبسيط العمليات. تركّز الشراكة على ثلاث مجالات رئيسية:

حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي: تطوير حلول مخصصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتلبية احتياجات الشركات وتحسين الإنتاجية والكفاءة التشغيلية في مختلف القطاعات. تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي: الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة في مجالات مثل إنشاء المحتوى، والتعرف على الصوت، والتحليلات المستقبلية لتعزيز الابتكار. إدارة شاملة للبيانات: ستوفر الشراكة استراتيجيات قوية لحوكمة البيانات واستشارات الذكاء الاصطناعي واستثمار البيانات من خلال دمج حلول إدارة البيانات السحابية الهجينة والمتعددة من كلاوديرا مع خبرة إي آند إنتربرايز في الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.

مع انطلاق هذا التعاون الواعد، يؤكد الطرفان على التزامهما باستكشاف فرص جديدة للتعاون والابتكار، مما يمهد الطريق لتقديم حلول متطورة تلبي احتياجات الشركات المتطورة في الشرق الأوسط.

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