أبوظبي: وقّعت شركة "إي آند إنتربرايز"، ركيزة التحول الرقمي التابعة لمجموعة التكنولوجيا العالمية "إي آند"، مذكرة تفاهم استراتيجية مع "إكسييد الصناعية"، إحدى أبرز المجموعات الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة والتابعة لشركة "الوطنية القابضة".

وتهدف هذه الشراكة إلى تنفيذ برنامج يمتد لعدة سنوات لتسريع وتيرة التحول الرقمي في مصانع "إكسييد الصناعية" المنتشرة في دولة الإمارات، وذلك من خلال وضع خارطة طريق شاملة للثورة الصناعية الرابعة، وهي خطة استراتيجية تدعم اعتماد المصانع لتقنيات ذكية ومتصلة تعزز الكفاءة والتنافسية، بشكل يعتمد على الذكاء الاصطناعي ومبادئ الاستدامة، الأمر الذي يسهم في تعزيز مرونة قطاع التصنيع في الدولة ومكانته عالمياً.

تشمل مذكرة التفاهم إجراء تقييمات لمستوى النضج الرقمي في خمسة مصانع تابعة لمجموعة "إكسييد"، وتطوير خارطة طريق مخصصة للتصنيع الذكي، إضافةً إلى تنفيذ حلول رقمية ذكية تشمل إنترنت الأشياء الصناعي والتوأم الرقمي (الذي يستخدم بيانات إنترنت الأشياء الصناعي لمحاكاة الأداء الفعلي والظروف التشغيلية للأصول المادية) والصيانة التنبؤية والأتمتة. كما تتضمن المذكرة استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل التنبؤ بالطلب والتركيز على الجودة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، إلى جانب دمج منصات مدفوعة بالمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لتقليل الأثر الكربوني.

وتعليقاً على الشراكة، قال مجد جلال كوسا، الرئيس التنفيذي التجاري بالإنابة لشركة "إي آند إنتربرايز": «تمثل هذه الشراكة نموذجاً للتوجه الذي نسعى من خلاله للتعاون مع المصنعين الذين يمتلكون رؤى وأفكار مبتكرة للمستقبل. فمن خلال الجمع بين ريادة مجموعة "إكسييد الصناعية" وخبراتنا الطويلة في التحول الرقمي، سنعمل معاً على تطوير حلول قابلة للتوسع تتماشى مع أهداف دولة الإمارات في مجالات الابتكار والاستدامة وتنويع الاقتصاد.»

من جهته، قال محمد الأمير، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إكسييد الصناعية": «تؤكد "إكسييد الصناعية" التزامها بتطوير قدراتنا التصنيعية لتلبية المتطلبات المستقبلية لقطاع التصنيع. وتتيح لنا هذه المذكرة مع "إي آند إنتربرايز" إعادة تصور عملياتنا من خلال عدسة الابتكار الرقمي، وهو ما يسهم بشكل مباشر في تحقيق الأهداف الوطنية التي حددتها مبادرة "اصنع في الإمارات".»

تُعد هذه الشراكة امتداداً لالتزام "إي آند إنتربرايز" بأهداف المناخ، إذ أطلقت المجموعة خطتها للعمل المناخي بعنوان "من الطموح إلى الإنجاز"، والتي تحدد مساراً واضحاً نحو الحياد الكربوني بحلول العام 2030. وتعد "إي آند" من أوائل الشركات في المنطقة التي نشرت نهجاً مفصلاً بهذا المستوى، وتعمل المجموعة حالياً على خفض الانبعاثات الكربونية من عملياتها ودعم شركائها مثل "إكسييد" في ترسيخ ممارسات الاستدامة عبر سلاسل القيمة.

وتندرج الاستدامة ضمن مسيرة التحول التي تنتهجها "إي آند"، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية والعالمية مثل المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي لدولة الإمارات بحلول العام 2050، ورؤية "نحن الإمارات 2031"، وأهداف التنمية المستدامة. ويتوقع أن تساهم الشراكة مع "إكسييد" في تعزيز مفهوم التصنيع المدفوع بالمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بما يرسخ نماذج صناعية مرنة وفعالة في استهلاك الموارد ومواكبة للتغيرات المناخية.

تدعم هذه الشراكة الطموحات الأوسع لدولة الإمارات في أن تصبح مركزاً عالمياً للتصنيع المتقدم، بما يتماشى مع استراتيجية الثورة الصناعية الرابعة وأهداف الحياد الكربوني. كما ستشكل نموذجاً يمكن أن تحتذي به منشآت صناعية أخرى في الدولة والمنطقة، مما يبرز دور التحول الرقمي في تعزيز الإنتاجية الصناعية وكفاءة الطاقة والتنافسية.

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