​​​​​​أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة وهيوستن، تكساس: أعلنت شركة "إيه آي كيو" AIQ، الرائدة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة لقطاع الطاقة ومقرّها أبوظبي، اليوم، عن توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية مع شركة "ويذرفورد إنترناشيونال" Weatherford International، المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز WFRD. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الكفاءة في إنتاج الطاقة، بالاستفادة من قدرات الأتمتة المتقدمة، والرؤى المستندة إلى البيانات، وقوّة تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ومن خلال هذه الشراكة، تسعى "إيه آي كيو" إلى دمج الحلول البرمجية والتقنية الرائدة التي تقدمها "ويذرفورد"، بما في ذلك باقة "مودرن إيدج" Modern Edge، ونموذج البيانات الموحد Unified Data Model، ومنصّة إطلاق التطبيقات WFRD Software Launchpad، مع الأنظمة المتقدّمة القائمة على الذكاء الاصطناعي لدى "إيه آي كيو". ومن خلال توحيد هذه الأدوات المتقدمة، ستتمكن الشركتان من تمكين الشركات التشغيلية من تحسين سير العمل في الإنتاج، وتقليل فترات التوقف، وتعزيز الكفاءة التشغيلية في منشآت الطاقة حول العالم.

وبمناسبة الإعلان عن الاتفاقية، قال ماجزان كينيسباي، المدير التنفيذي بالإنابة لشركة "إيه آي كيو": "تمثّل هذه الشراكة خطوة إضافية في مسيرتنا الهادفة إلى ترسيخ شراكات تسرّع من اعتماد أنظمة الذكاء الاصطناعي ذات الأثر الكبير عبر سلسلة القيمة في قطاع الطاقة. ومن خلال دمج أدواتنا المتقدمة المعزّزة بالذكاء الاصطناعي مع التكنولوجيا المتخصّصة التي تقدمها "ويذرفورد"، نسهم في تعزيز كفاءة هذا القطاع عبر تطوير تطبيقات مؤتمتة قابلة للتوسع. وبتعاوننا معاً، تُمكّن الشركات التشغيلية من تحسين سير العمل، وتقليل أوقات التوقف، وتحقيق تميز تشغيلي غير مسبوق."

من جانبه، قال غيريش ساليجرام، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "ويذرفورد": "يسعدنا التعاون مع "إيه آي كيو" لتقديم حلول مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة. وتتيح لنا هذه الشراكة الاستراتيجية طرح تقنيات متقدمة تمكّن عملاءنا من تعزيز كفاءتهم التشغيلية، وتوسيع نطاق الأتمتة، وتقليل التكاليف. ومن خلال دمج خبراتنا، نقود عملية تحديث سير العمل لدى االشركات التشغيلية ومساعدتهم على تحقيق نجاح أكبر في ميدان الطاقة الذي يتطور بسرعة ويتزايد اعتماده بصورة أكبر على البيانات."

أبرز ملامح الشراكة الإستراتيجية تشمل:

دمج "مودرن إيدج": عبر هذه الشراكة، سيتمّ دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي من "إيه آي كيو" وحلول "مودرن إيدج" من "ويذرفورد"، مما يتيح الشركات التشغيلية توسيع سير العمل لديهم بكفاءة مع ضمان تحقيق عوائد اقتصادية. وسيمنح هذا الدمج العملاء القدرة على تحديث العمليات في المواقع الطرفية، وتفعيل الإنتاج الذاتي، وتوسيع نطاق عملياتهم بمرونة، مع تحسين استخدام الموارد وتقليل التكاليف.

نموذج البيانات الموحّد: سيعمل نظام المنسّق العالمي Universal Normalizer من "ويذرفورد" بالتكامل مع قدرات "إيه آي كيو" على توحيد البيانات عبر أصول متعدّدة، ودمج التحليل التشغيلي والمالي في نموذج بيانات موحّد ومدعوم بواجهات برمجية مفتوحة API، مما يُعزّز اتخاذ قرارات ذكية ويبسّط العمليات في مختلف المنشآت.

منصة WFRD لإطلاق التطبيقات: تتيح هذه المنصّة للعملاء إمكانية الوصول إلى جميع احتياجاتهم البرمجية عبر منصّة صناعية شاملة تعتمد نموذج البرمجيات كخدمة (SaaS) ، مما يحدّ من التعقيدات المرتبطة بوجود إدارة أنظمة ومزوّدين متعدّدين، ويوفّر نقطة وصول موحّدة لجميع تطبيقات "ويذرفورد" وشركائها، مع الحفاظ على أمن البيانات واستقلالية الشبكة الخاصة بكل عميل .

وجدير بالذكر أن توحيد الجهود بين "إيه آي كيو" و"ويذرفورد" في قطاع الطاقة سيُمكّن من الوصول إلى مستويات كفاءة غير مسبوقة، ويُعزز الإنتاجية، ويحدّ من التكاليف التشغيلية. وتمثل هذه الشراكة خطوة متقدمة نحو توفير حلول رائدة تمكّن الشركات التشغيليةمن النجاح في قطاع يشهد تنافسية متزايدة واعتمادًا متسارعًا على البيانات.

نبذة عن "إيه آي كيو" AIQ

تُعد "إيه آي كيو" شركة رائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا، مقرّها أبوظبي، وهي ملتزمة بتسريع الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، للدفع نحو مستقبل أكثر استدامة. تسهم حلول "إيه آي كيو" في تحسين الأداء والكفاءة، وحماية الأفراد والأصول والعمليات، وتمكين العملاء من تحقيق أهدافهم في الاستدامة. وبصفتها داعمًا أساسيًا لتحقيق رؤية دولة الإمارات في أن تصبح رائدة عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2031، تلعب "إيه آي كيو" دورًا محوريًا في منظومة الذكاء الاصطناعي في أبوظبي ودولة الإمارات وقطاع الطاقة العالمي.

نبذة عن "ويذرفورد إنترناشيونال"

تقدّم "ويذرفورد" خدمات مبتكرة في قطاع الطاقة تمزج بين التقنيات الموثوقة والرقمنة المتقدّمة لتوفير حلول مستدامة تعزّز القيمة والعائد على الاستثمار. ويعمل خبراؤنا العالميون بالشراكة مع العملاء على تحسين استغلال الموارد وتحقيق أقصى استفادة من الأصول. ويختارنا المشغّلون لتقديم حلول استراتيجية تضيف الكفاءة والمرونة والمسؤولية إلى مختلف عمليات الطاقة. تزاول "ويذرفورد" أعمالها في نحو 75 دولة، ويعمل ضمن فرقها ما يقارب 19,000 موظف يمثلون أكثر من 110 جنسيات في 330 موقعًا تشغيليًا حول العالم.

-انتهى-

#بياناتشركات