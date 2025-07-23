دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة الإمارات لتبريد المناطق (إيميكول)، المزود الرائد لخدمات تبريد المناطق في الإمارات، وهي مشروع مشترك بين "دبي للاستثمار"، الشركة الاستثمارية الرائدة المدرجة في سوق دبي المالي، وشركة "أكتيس"، الاستثمارية الرائدة في البنية التحتية المستدامة، عن حصولها على إعادة الاعتماد لخمس شهادات مواصفة "آيزو" معترف بها دولياً من قبل هيئة "بيرو فيريتاس".

وتشمل إعادة الاعتماد، شهادات آيزو 9001:2015 لنظام إدارة الجودة، وآيزو 14001:2015 لنظام الإدارة البيئية، وآيزو 45001:2018 لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية، وآيزو 46001:2019 لنظام إدارة كفاءة المياه، وآيزو 50001:2018 لنظام إدارة الطاقة، ما يعزز نهج إيميكول المتكامل لتبني أفضل الممارسات على مستوى أداء الأعمال وكفاءة الموارد.

وتعليقاً على الإعلان، قال الدكتور أديب مبدر، الرئيس التنفيذي لشركة "إيميكول": "يعكس الحصول على شهادات الأيزو لمجموعة من أنظمة الإدارة الحيوية، التزام إيميكول بالجودة والمعايير العالمية، كما يسلط الضوء على قدرتنا لناحية تطبيق أفضل الممارسات الدولية في عملياتنا. ويبرز سعينا الدائم نحو التميز والاستدامة وضمان صحة وسلامة موظفينا والكوكب. وتؤكد هذه الشهادات على دقة التخطيط وأهمية العمل الجماعي والدعم المستمر عبر كل قسم لتحقيق أعلى معايير الجودة التشغيلية. وتعبر هذه الأنظمة عن قيمنا الأساسية والمتمثلة في الجودة والمسؤولية والسلامة والكفاءة والابتكار. ويُظهر هذا الإنجاز التزامنا بتلبية المعايير العالمية، مع التأكيد على ثقافتنا الراسخة في التحسين المستمر والمساءلة المشتركة، والتي تدفعنا للتقدم والتطور على نحو دائم ومستمر."

ويؤكد نجاحنا في إتمام عمليات التدقيق، فعالية أنظمة الإدارة الشاملة والمتكاملة لشركة "إيميكول"، ما يعكس التزام الشركة الاستباقي في مجالات الاستدامة وتحسين كفاءة الموارد، والتمسك بأعلى معايير الصحة والسلامة في مكان العمل.

من جهته، قال جيمس ماجور، مدير عمليات الاستدامة في أكتيس:" تركز أكتيس أهدافها على إعداد وصقل قادة المستقبل في مجال الاستدامة، نظراً لإيماننا بأهمية هذا التوجه في تأسيس ثقافة عمل أكثر مرونة. ونهنئ شركة إيميكول على تحقيق هذا الإنجاز الاستثنائي، الذي يدل على التزامها المستمر بتحقيق التميز في مجال الاستدامة."

نجحت شركة إيميكول في إثبات تحسينات ملموسة على مستوى أنظمة كفاءة استخدام الطاقة والمياه، ما أهّلها للحصول على إعادة اعتماد شهادات آيزو 50001 وآيزو 46001. ففي عام 2024، سجلت الشركة كثافة في استهلاك الطاقة بلغت 0.8372 كيلوواط ساعة لكل طن تبريد في الساعة، وكثافة استهلاك مياه بلغت 0.008271 متر مكعب لكل طن تبريد في الساعة. وتعكس هذه الأرقام التزام إيميكول الواضح بتحقيق عمليات مستدامة والسعي المستمر نحو تحسين الأداء.

وتواصل إيميكول، ريادتها في دمج الابتكار والاستدامة عبر هذه الإنجازات، وذلك عبر المساهمة بنشاط في تعزيز مسار الاقتصاد المستدام لدولة الإمارات العربية المتحدة وتحقيق الأهداف البيئية الوطنية.

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حول شركة الإمارات لتبريد المناطق (إيميكول):

تعتبر الإمارات لتبريد المناطق (إيميكول) ذات المسؤولية المحدودة، شركة رائدة في تقديم حلول التبريد المستدامة والموفرة للطاقة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2003. يقع مقرها الرئيسي في مجمع دبي للاستثمار وتقدم إيميكول خدمات تبريد موثوقة وعالية الأداء لمحفظة واسعة من المشاريع السكنية والتجارية والصناعية مثل مجمع دبي للاستثمار ودبي موتور سيتي ومدينة دبي الرياضية ومركز دبي التجاري العالمي ومدينة إكسبو دبي وداماك هيلز وأبتاون مردف وتلال مردف وبلازو فيرساتشي وبرج D1 ومركز الأعمال في الفجيرة، وغيرها. وتعتبر إيميكول مشروع مشترك بين "دبي للاستثمار"، الشركة الاستثمارية الرائدة المدرجة في سوق دبي المالي، وشركة "أكتيس"، الاستثمارية الرائدة في البنية التحتية المستدامة. وتواصل استشراف مستقبل تبريد المناطق عبر الاستثمار في التقنيات المتقدمة والشراكات الاستراتيجية واعتماد نهج يركز على تلبية احتياجات العملاء.

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