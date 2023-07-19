أعلنت شركة "إيمرسون" عن تعيين ماتياس شينزل رئيساً جديداً للشركة في الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي بدأت مسيرته في الشركة منذ 26 عاماً، وتولّى مؤخراً منصب نائب الرئيس لمنطقة ألمانيا والنمسا وسويسرا في أوروبا. وسيعمل شينزل مع فريقالإدارة القيادية العالمي لضمان النمو المستمر لأعمال الشركة في المنطقة.

وقال رويل فان دورين، رئيس المجموعة للمبيعات العالمية في إيمرسون: "يسعدنا تعيين شينزل رئيساً جديداً لشركتنا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ونحن على ثقة بأنه سيسخّر خبراته ومهاراته الرائدة والمميّزة في سبيل الارتقاء بخدمة عملائنا والإسهام في دفع أعمالنا في المنطقة نحو فرص وآفاق جديدة."

انضم شينزل إلى شركة "إيمرسون" في العام 1997، حيث تولى مناصب إدارية قيادية في الولايات المتحدة الأمريكية وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا. كما عمل كمدير مالي لوحدتي الأعمال "إيمرسون أوتوميشن سوليوشنز" في أوروبا و"صمامات العزل العالمية".

بدروره، قال ماتياس شينزل: "يسرني أن أحظى بهذه الفرصة المميزة لما تحمله منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من أهمية كإحدى أسرع الأسواق نمواً لأعمالنا، والمناطق التي رسّخت فيها إيمرسون حضورها ضمن مختلف التكتلات الصناعية. ونتطلع لتوظيف محفظتنا الواسعة في مجال الأتمتة وخدماتنا وإمكاناتنا التصنيعية الرائدة لتوفير فرص جديدة في المنطقة."

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نبذة عن إيمرسون:

تُعَد "إيمرسون"، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: EMR)، شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا والهندسة، حيث تقدم الحلول المبتكرة للعملاء حول العالم في القطاعات الرئيسية. ومن خلال وحدة أعمالها "إيمرسون أوتوميشن سوليوشنز" وحصة الأغلبية التي تملكها في (AspenTech)، تساعد إيمرسون المصنعين العاملين في مجالات الصناعات التحويلية والتجميعية والهجينة على زيادة الإنتاج وحماية الموظفين، والحد من الانبعاثات، وتحقيق أهداف الاستدامة. للمزيد من المعلومات: Emerson.com.

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