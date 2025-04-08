الدوحة، قطر: أعلنت "إيمرسون"، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا الصناعية والأتمتة، مؤخراً عن افتتاح المركز العالمي الجديد لحلول الغاز الطبيعي المسال في قطر، وذلك لدعم الابتكار والاستدامة وتنمية الكفاءات في هذا القطاع. ويجسد هذا المركز المتطور التزام "إيمرسون" برؤية قطر الوطنية 2030 ومساعي الدولة لتحقيق اقتصاد أكثر استدامة ونظافة.

كجزء من برنامج "توطين" التابع لشركة قطر للطاقة، سيعمل مركز "إيمرسون" العالمي الجديد لحلول الغاز الطبيعي المسال كمركز للابتكار وتطوير الكفاءات حيث يهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه القطاع، وتعزيز الاستدامة، ودعم التعاون من خلال شبكة "إيمرسون" العالمية من الخبراء. كما سيكون المركز معداً (كما سيعد المركز معداً) لتوسيع نطاق دعمه ليشمل قطاعات حيوية أخرى، مثل الإنتاج والاستكشاف البحري، ومعالجة الغاز، والتكرير، والبتروكيماويات.

ويتميز المركز الجديد بعدد من المنشآت المتطورة التي تعزز الابتكار والتدريب والتعاون، وتشمل:

جدار تعاون رقمي يعرض مخططات تفصيلية لسير العمليات، مما يساعد على تحديد التحديات في مختلف مراحل سلسلة القيمة في قطاع الغاز الطبيعي المسال.

تجربة تفاعلية لحلول "إيمرسون" المتخصصة في قطاع الغاز الطبيعي المسال، مما يتيح للمستخدمين الاطلاع على أحدث التقنيات ودورها في تحسين العمليات ومعالجة التحديات.

غرفة استشرافية للاطلاع على التقنيات المستقبلية وتعزيز التعاون مع الخبراء العالميين.

قاعات تدريب متخصصة تقدم برامج متقدمة لتطوير مهارات الكفاءات المحلية في تشغيل منشآت الغاز الطبيعي المسال.

وترسخ "إيمرسون" مكانتها الرائدة في قطاع الغاز الطبيعي المسال من خلال هذا المركز الجديد، الذي يعكس التزامها بتطوير التقنيات المتقدمة لدعم هذا المجال الحيوي، حيث تؤكد، من خلال هذا الاستثمار، دورها في تعزيز حلول الغاز الطبيعي المسال، في قطر وسائر أنحاء العالم.

وتعليقاً على افتتاح المركز الجديد، قال ماتياس شينزل، رئيس شركة "إيمرسون" في الشرق الأوسط وأفريقيا: "تفخر ’إيمرسون‘ بدمج أحدث التقنيات المتطورة مع أفضل الخبرات العالمية، إلى جانب فهمها العميق لخصوصية كل سوق، لتقديم حلول مبتكرة ومصممة وفق احتياجات كل منطقة. ويجسد المركز العالمي لحلول الغاز الطبيعي المسال في قطر التزام شركتنا بدعم أهداف "رؤية قطر الوطنية 2030" من خلال تحفيز النمو الاقتصادي عبر تعزيز الابتكار والاستدامة وتنمية الكفاءات البشرية".

وتوفر قطر نحو 20% من الإمدادات العالمية للغاز الطبيعي المسال، مما يجعلها واحدة من أكبر ثلاثة مصدرين على مستوى العالم. ودعمت "إيمرسون" تطوير مشروعات الغاز الطبيعي المسال الضخمة وتوسيعها في قطر، من خلال ما تقدمه من حلول متطورة تضمن عمليات آمنة وفعالة ومستدامة عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة، تشمل الأنظمة الحيوية للتحكم والسلامة، والصمامات المقاومة للبرودة الشديدة، وأنظمة الكشف عن الحرائق والغازات، وأدوات منع التآكل، وتقنيات رصد الانبعاثات، وحلول تحسين أداء الأصول.

وتم افتتاح مركز "إيمرسون" الجديد رسمياً بحضور ماتياس شينزل، رئيس شركة "إيمرسون" في الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب سعادة تيمي ديفيس، سفير الولايات المتحدة في قطر، والشيخ خالد بن عبد الله آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة الهندسة والمشاريع في قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، وعبد العزيز الأنصاري، مدير توطين سلاسل التوريد في قطر للطاقة، ووليد سمارة، نائب رئيس شركة "إيمرسون" في قطر والعراق والكويت والأردن. كما حضر الافتتاح نخبة من كبار التنفيذيين من شركة قطر للكيماويات، وشركة الدوحة للإنشاءات البترولية المحدودة، وشركة نفط الشمال، وإكسون موبيل، وسامسونج، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة في القطاع.

وقال وليد سمارة، في هذه المناسبة: "يجسد المركز العالمي لحلول الغاز الطبيعي المسال التزام ’إيمرسون‘ الراسخ بدفع عجلة الابتكار، حيث نجدد، من خلاله سعينا المتواصل لأن نكون شريكاً موثوقاً لعملائنا في القطاع، وخصوصاً خلال عملهم لتحقيق الريادة وتحول جذري في قطاع الطاقة. ونحن ندرك تماماً في ’إيمرسون‘ أن الاستثمار في تنمية الكفاءات والتقنيات المتقدمة هو عنصر أساسي على المستوى الوطني والإقليمي لأي دولة تتطلع إلى مستقبل مستدام ومزدهر، ونسعى لأن يكون لنا دور محوري في تحقيق هذا الهدف".

نبذة عن إيمرسون

تُعَد "إيمرسون"، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: EMR)، شركةً عالمية رائدة في توفير الأتمتة المتقدمة في مجال التكنولوجيا الصناعية. بفضل مجموعة فريدة من الأجهزة الذكية وأنظمة التحكم والبرمجيات الصناعية، تقدم إيمرسون حلولًا تساهم في أتمتة وتحسين أداء الأعمال. يقع المقر الرئيسي لشركة إيمرسون في سانت لويس بولاية ميسوري، حيث تجمع بين التكنولوجيا المبتكرة والتميز التشغيلي المثبت لتعزيز مستقبل الأتمتة. لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارةEmerson.com

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