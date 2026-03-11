تواصل شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني جهودها في دعم وتمكين المرأة وتعزيز حضورها في مختلف مستوياتها الوظيفية، من خلال استراتيجية مؤسسية متكاملة للتنوع والإنصاف والشمول تقوم على ثلاث ركائز رئيسية تشمل القيادة الشاملة، والممارسات المؤسسية المتنوعة، وبناء ثقافة عمل أكثر شمولًا.

ويأتي ذلك في إطار توجه يعكس تنامي اهتمام المؤسسات العالمية بتعزيز التنوع والشمول في بيئات العمل، وسعي الشركة إلى تحويل تمكين المرأة إلى منظومة عمل قائمة على سياسات وبرامج عملية قابلة للقياس تعزز مشاركتها في القيادة وصنع القرار داخل المؤسسة.

التمكين القيادي

وتعتمد بوبا العربية ضمن ركيزة القيادة الشاملة على مجموعة من البرامج التطويرية التي تهدف إلى إعداد القيادات النسائية وتعزيز حضور المرأة في مواقع اتخاذ القرار، من خلال برامج تطوير القيادات، والتوجيه والإرشاد المهني، إضافة إلى دمج المرأة ضمن خطط التعاقب الوظيفي.

وأسهمت هذه المبادرات في تحقيق نتائج ملموسة، حيث تشغل أكثر من 50 امرأة مناصب قيادية داخل الشركة، فيما تضم عضوية مجلس الإدارة ست سيدات يشاركن في رسم التوجهات الاستراتيجية. كما سجلت الشركة أعلى نسبة ترقية للنساء في تاريخها بواقع 41% من إجمالي الترقيات، بينما شاركت 48% من الموظفات في برامج تطوير القيادات.

وخلال السنوات الثلاث الماضية، استفادت أكثر من 500 موظفة من برامج التدريب والتوجيه المهني، فيما تمثل النساء 32% من المرشحين ضمن خطط التعاقب الوظيفي، وهو ما يعكس توجهًا مؤسسيًا واضحًا نحو تعزيز الاستدامة القيادية داخل الشركة. وتسهم هذه البرامج في بناء قاعدة أوسع من القيادات النسائية داخل الشركة وتعزيز حضور المرأة في المناصب القيادية.

بيئة عمل داعمة

وفي إطار ركيزة الممارسات المتنوعة، تبنت بوبا العربية مجموعة من السياسات والبرامج التي تهدف إلى توفير بيئة عمل داعمة للمرأة في مختلف مراحل حياتها المهنية، شملت سياسات تمكينية، وبرامج للصحة والرفاه، ومرافق عمل شاملة.

ومن بين هذه المبادرات توفير حضانات للأطفال داخل بيئة العمل، وغرف مخصصة للرضاعة، إضافة إلى مرافق للياقة البدنية، إلى جانب تطبيق 10 سياسات ومزايا تمكينية تدعم المرأة عبر مختلف مراحل مسيرتها المهنية.

كما نجحت الشركة في الحفاظ على فجوة الأجور بين الجنسين عند أقل من 5%، وهو ما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في تحقيق العدالة الوظيفية، فيما تمثل النساء 50% من إجمالي التعيينات الجديدة داخل الشركة، مع تحقيق نسبة احتفاظ بالموظفات بلغت 93%.

وتنسجم هذه الجهود مع مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وتمكينها في مختلف القطاعات الاقتصادية.

ثقافة شمولية

وتعمل بوبا العربية ضمن ركيزة الثقافة الشمولية على تعزيز بيئة عمل قائمة على التنوع والاندماج المؤسسي من خلال مبادرات متعددة تشمل نشر مقالات شهرية حول التنوع، ومبادرات سرد القصص المهنية الملهمة، والاحتفاء بالتنوع داخل بيئة العمل، إضافة إلى برنامج "سفراء التنوع العالمي".

تبلغ نسبة تمثيل النساء داخل الشركة 43% من إجمالي القوى العاملة، فيما سجل مؤشر رضا الموظفات عن العمل في بوبا العربية 84 نقطة. كما شارك آلاف الموظفين في المبادرات والأنشطة المرتبطة بالتنوع والاندماج المؤسسي التي تنظمها الشركة على مدار العام، بما يعزز ثقافة المشاركة والتفاعل المؤسسي داخل بيئة العمل.

وقد توجت هذه الجهود بحصول بوبا العربية على جائزة CIPD الشرق الأوسط 2025 عن فئة أكثر برامج التنوع والإنصاف والشمول تأثيرًا.

وفي هذا السياق، قال طارق العمودي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في بوبا العربية:

"نؤمن في بوبا العربية بأن الاستثمار في الكفاءات النسائية يعزز التنوع في الأفكار، ويسهم في بناء بيئة عمل أكثر ابتكارًا واستدامة وقدرة على تحقيق التميز."

وأضاف العمودي: "نواصل العمل على تطوير برامجنا ومبادراتنا المؤسسية بما يضمن توفير فرص متكافئة للنمو والتطور المهني، وتمكين المرأة من الإسهام الفاعل في صناعة القرار وقيادة مستقبل قطاع الرعاية الصحية، بما يعزز قدرة المؤسسات على تحقيق النمو والتنافسية."

نمو مستدام

وتؤكد بوبا العربية أن تمكين المرأة سيظل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجيتها المؤسسية، حيث تعمل الشركة على توسيع نطاق مبادرات التنوع والشمول بما يعزز مشاركة المرأة في القيادة والابتكار، ويدعم بناء بيئة عمل أكثر توازنًا وشمولًا.

ويعكس هذا التوجه إدراكًا متزايدًا لأهمية الاستثمار في الكفاءات النسائية باعتبارها ركيزة أساسية للنمو المؤسسي وتعزيز الاستدامة في بيئات العمل. كما تسعى الشركة من خلال هذه المبادرات إلى دعم بيئة عمل تمكينية تعزز استقطاب الكفاءات النسائية وتطوير القيادات وبناء ثقافة مؤسسية قائمة على التنوع والشمول.

