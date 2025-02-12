توسّع يسهم في زيادة إجمالي عدد الشاشات الرقمية التابعة لشركة "إيليفيجن" إلى 1,875 شاشة موزّعة في كافة أنحاء دولة الإمارات، بما يعزّز مكانتها كشركة رائدة في سوق الإعلام الرقمي الخارجي

"إيليفيجن" تعزّز مكانتها كعلامة إماراتية محلية تملك رؤية طموحة تتماشى مع طموحات دولة الإمارات المرتبطة بالابتكار

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أبرمت "إيليفيجن"، الشركة الرائدة في مجال الإعلام الرقمي الخارجي في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم اتفاقية مع حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم، حيث تسهم هذه الشراكة في تعزيز الدور الريادي الذي تلعبه شركة "إيليفيجن" في الارتقاء بالقطاع الإعلامي في إمارة دبي، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة الطموحة لترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للإبداع تحقيقاً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وتطمح "إيليفيجن" من خلال هذا التعاون الرائد إلى بلوغ آفاق جديدة على صعيد التميز في مجال الإعلام الرقمي الخارجي من خلال تعزيز التفاعل والتواصل الفعّال مع الجمهور وسرد قصص العلامات التجارية، في إحدى أبرز وجهات الإبداع في العالم. ويُعد حي دبي للتصميم وجهة عالمية بارزة للإبداع في مجالات التصميم والأزياء والهندسة المعمارية والفنون، بما يُتيح للعلامات التجارية منصّة مبتكرة ذات أثر ملحوظ للتواصل مع قاعدة أكبر من المبدعين والمؤثرين.

وفي إطار هذه الشراكة، ستطلق "إيليفيجن" شبكة رقمية متطورة في حي دبي للتصميم، تشمل 35 شاشة داخل المصاعد وسبعة شاشات رقمية خارجية كبيرة. وستوفر هذه الشبكة منصة إعلانية فريدة تتيح للجهات الراغبة بالإعلان فرصة التواصل مع مجتمع إبداعي متعدّد الثقافات والوصول إلى أكثر من 1,000 عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية يعمل فيها 19 ألف مبدع فضلاً عن زوّار هذه الوجهة.

تعزيز الابتكار في مجال التواصل الحضري

يُعدّ توسيع شبكة "إيليفيجن" ضمن حي دبي للتصميم خطوة بارزة نحو تعزيز التواصل والتفاعل داخل المجتمع الإبداعي، عبر توفير شبكة رقمية متكاملة تدعم السرد القصصي والتعاون والتفاعل بين العملاء والزوّار والعلامات التجارية. وستعرض الشاشات الرقمية مجموعة مختارة من المحتوى، بما في ذلك الفنون والتصميم والأزياء، مما يتيح وسيلة ومساحة للتعبير الإبداعي وضمان بقاء أفراد المجتمع على اطلاع تامّ بآخر التطورات.

وفي معرض تعليقه على هذا الإعلان، أشار نيال سلام، الرئيس التنفيذي لشركة "إيليفيجن"، إلى أنّ هذه الشراكة تعدّ إنجازاً بارزاً في مسيرة "إلييفيجن" الطموحة لمواصلة توسيع نطاق أعمالها في أبرز الوجهات في دبي. وقال: "نطمح من خلال توسيع شبكتنا الرقمية المتطورة في حي دبي للتصميم لا إلى تعزيز التواصل والتفاعل داخل المجتمع الإبداعي فحسب، بل أيضاً للإسهام في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال دعم الابتكار وتعزيز نمو الأعمال وتزويد العلامات التجارية بفرص جديدة للتواصل مع قاعدة واسعة من الجمهور ذي الأثر الكبير."

تعزيز التفاعل الرقمي ضم الاقتصاد الإبداعي

تقدّم شركة "إيليفيجن" في حي دبي للتصميم منصّة إعلامية رقمية متطورة، تهدف إلى تلبية احتياجات المجتمع الإبداعي في هذه الوجهة المتميزة. ويتيح التكامل بين الشاشات الرقمية عالية الدقة وإدارة المحتوى بشكل فوري فرصة السرد القصصي التفاعلي، بما يعزّز المشاركة المجتمعية الفعّالة ويرتقي بتجارب المقيمين والزوّار على حد سواء.

وبالإضافة إلى تعزيز التفاعل المجتمعي، تُعتبر شاشات "إيليفيجن" الرقمية المتطورة منصّة إستراتيجية قيّمة للإعلانات المتميزة. ويُمكن للعلامات التجارية الفاخرة وشركات التصميم وشركات التكنولوجيا المبتكرة والمؤسسات الثقافية تعزيز نطاق أعمالها وإسهامها في اقتصاد دبي الإبداعي، بما يمكّنها من الوصول إلى شرائح مستهدفة من الجمهور ذي القيمة العالية بأسلوب مرئي غامر وتفاعلي بامتياز.

تطور الإعلانات الرقمية الخارجية ونمو السوق

يسهم هذا التعاون في زيادة إجمالي عدد الشاشات الرقمية التابعة لشركة "إيليفيجن" إلى 1,875 شاشة موزّعة في مختلف أنحاء دولة الإمارات. ومن شأن ذلك أن يسهم في تعزيز مكانتها كشركة رائدة في سوق الإعلام الرقمي الخارجي وترسيخ دورها كعلامة قائمة في دولة الإمارات تُحفز على الابتكار وتسهم بفعالية في الارتقاء بالمشهد الإعلامي في المناطق الحضرية. وفي أعقاب توسعها الناجح داخل سوق المملكة المتحدة في عام 2024، تُواصل "إيليفيجن" توسيع نطاق أعمالها الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، بما يعزز مكانتها كشركة تلعب دوراً محورياً في قطاع الإعلام الرقمي الخارجي في العالم.

وفي إطار التزامها الراسخ بالابتكار ودعم التحوّل الرقمي، تعتزم "إيليفيجن" إطلاق تقنيات تلبي احتياجات العملاء بالتحديد باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحليلات تستند إلى بيانات الجمهور، بالإضافة إلى طرق وأساليب إعلانية تفاعلية ترتقي بالإعلان الحضري. وتُواصل الشركة تركيزها على توسيع نطاق أعمالها الرقمية في أبرز الوجهات في دبي، بما يُتيح للعلامات التجارية والشركات فرصاً جديدة وذات أثر ملحوظ للتفاعل مع جمهورها الموجود ضمن مواقع إستراتيجية.

تواصل "إيليفيجن" الارتقاء بإمكانات الإعلام الرقمي الخارجي، عبر تبني أحدث التقنيات في مجال الإعلانات المبرمجة والاستفادة من الرؤى المستندة إلى البيانات واعتماد نهج مبتكر يركز على التفاعل الذكي واستهداف الجمهور بدقة عالية. تزوّد "إيليفيجن" العلامات التجارية والشركات بحلول متطورة تسهم في جذب جمهور أكبر وتحقيق أثر ملحوظ وضمان أعلى عائد على الاستثمار في دبي وأسواقها المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.

نبذة عن "إيليفيجن":

هي شركة إعلامية متخصصة في الإعلانات الرقمية الخارجية، تقدم شبكات لوحات رقمية متميزة ذات محتوى عصري وعالي الجودة، يعتمد على التكنولوجيا والابتكار، تتيح إيليفيجن للمجمعات السكنية، وشركات تسيير العقارات التفاعل مع جمهورهم عبر محتوى ديناميكي ومباشر يُعرض على شبكة واسعة من الشاشات الرقمية.

تضم شبكة إيليفيجن 2028 شاشة رقمية في أكثر من 620 موقعاً متميزاً في الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، مما يوفر للمعلنين القدرة على التواصل والتفاعل مع جمهورهو المستهدف، وزيادة الوعي لتحقيق نتائج قابلة للقياس.

وتستمر إيليفيجن منذ ثلاثة عشر عاماً في الابتكار، وإعادة تعريف مشهد الإعلانات الرقمية الخارجية من خلال تحليلات البيانات، والإمكانيات البرمجية، والتزامها بتقديم قيمة حقيقية لشركات تسيير العقارات والمعلنين.

نبذة عن حي دبي للتصميم

يشكل حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم بيئة أعمال متكاملة متخصصة بالقطاعات الإبداعية بما في ذلك التصميم والفنون والعمارة والأزياء.

تأسس الحي لترسيخ مكانة دبي وجهةً عالميةً بارزة لمختلف قطاعات التصميم والإبداع حيث استقطب منذ تأسيسه كبرى الشركات العالمية وأبرز الشركات الناشئة وأفضل المواهب من جميع أنحاء العالم، حيث يوفر الحي البيئة الداعمة للأعمال والبنية التحتية المتقدمة والموقع الاستراتيجي التي تساعد الشركات والمواهب على الابتكار والنمو والازدهار، وبما يسهم في تعزيز اقتصاد دبي ويؤكد موقع الإمارة العالمي في مجالات الثقافة والفنون والتصميم، ويعزز مكانتها كمدينة مبدعة في التصميم ضمن شبكة اليونيسكو للمدن العالمية المبدعة في التصميم.

ويعد حي دبي للتصميم وجهة نابضة بالحياة حيث يضم مجموعة متنوعة من المتاجر صالات العرض لأبرز العلامات التجارية. كما يحتضن العديد من المصممين المحليين ومن مختلف أنحاء المنطقة، بما في ذلك مجموعة من كبرى شركات الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي واستوديوهات التصوير الفوتوغرافي.

وبفضل مكانته المميزة لدعم المواهب المحلية والعالمية، يقدم حي دبي للتصميم أجندة سنوية حافلة بالفعاليات وشراكات استراتيجية مع منصات بارزة مثل أسبوع دبي للتصميم و Sole DXB. كما يقيم الحي الفعاليات التخصصية والنشاطات الدورية وورش العمل وبرامج تعليمية موجهة لجميع الأعمار.

ويضم حي دبي للتصميم حاضنة الأعمال in5 للتصميم التابعة لمجوعة تيكوم التي توفر منصة متكاملة لتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة تسهم في تطوير الأفكار المبتكرة وتحويلها إلى واقع ملموس وتوفير البيئة الملائمة للشركات الناشئة للنمو والازدهار. ويضم الحي أيضاً معهد دبي للتصميم والابتكار DIDI، الجامعة الوحيدة في المنطقة المخصصة كلياً للتصميم والابتكار، والتي تُقدّم منهاجًا تم إعداده بالتعاون مع مؤسسات مرموقة تشمل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، ومدرسة بارسونز الجديدة للتصميم.

يضم الحي أيضًا "ذا بلوك" وهي وجهة ترفيهية في الهواء الطلق تقع على ضفاف القناة المائية وتقدّم مجموعة متنوعة من المساحات الخارجية والترفيهية بما في ذلك ملعبين لكرة السلة وكرة الطائرة، ومنتزهًا للتزلج، وصالة رياضية خارجية، وجدارًا للتسلق.

-انتهى-

#بياناتشركات