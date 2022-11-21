تتعاون وكالة السفر مع سيبر للنمو في قطاع الحجوزات عبر الإنترنت

جدة ، المملكة العربية السعودية والمنامة ، البحرين: وقعت شركة إيلاف للسفر والسياحة ، وهي الشركة السفر الرائدة في المملكة العربية السعودية، وشركة سيبر (والمسجلة باسم SABR في بورصة ناسداك)، وهي شركة برمجيات وتكنولوجيا رائدة تديرصناعة السفر العالمية، إتفاقية حصرية لتعزيزعلاقة طويلة الأمد، لدفع نمو شركة السفر من خلال تطبيق التكنولوجيا المتقدمة.

وتم التوقيع على الاتفاقية في حفل حضره المدراء والمسؤولون التنفيذيون من الشركتين للاحتفال بعقد من التعاون الناجح. وستمكن هذه الإتفاقية شركة إيلاف للسفر من إمكانية الوصول إلى محفظة سيبر من التكنولوجيا المبتكرة في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك منصة سيبر الرائدة Sabre Red 360 وأحدث إمكانات الهاتف المحمول، وتحليل البيانات، والتخصيص والأتمتة.

وفي هذه المناسبة، قال الدكتور عادل عزت ، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيلاف: "نحن سعداء بتوطيد علاقتنا مع سيبر، والتي ستواصل دعم خططنا للنمو وتطبيق التكنولوجيا ". وأضاف: "نحن نعمل معًا لإعتماد أحدث الحلول والإمكانيات، وتطوير عروضنا لإثراء تجارب عملائنا - وخاصة عبر الإنترنت."

وباستخدام منصة SR360 ، ستتمكن شركة إيلاف للسفر من الوصول إلى سوق سيبر الإفتراضي الذي يضم أكثر من 420 شركة طيران، و 750,000 عقارا فندقيا ، ومئات من منظمي الرحلات، ومقدمي خدمات السكك الحديدية والسيارات والرحلات البحرية، مما يتيح لها بيع باقات سفر مخصصة من الموردين في جميع أنحاء العالم.

وقال السيد عبد الرزاق آير، نائب رئيس شبكة سيبر للسفرفي الشرق الأوسط: "نحن سعداء لإدراك شركة إيلاف للسفر والسياحة قيمة تقنيتنا وثقتها في تفاني فريق عملنا المحلي وخبراته. لدى إيلاف للسفر والسياحة مجموعة واسعة من الخدمات التي تلبي احتياجات قطاعات السفر عبر الإنترنت، وقطاع خدمات السفر للشركات، ونحن ملتزمون بتقديم المنتجات والحلول التي تلبي احتياجات عملائهم المتنوعة، ومساعدة الشركة على توسيع نطاق أعمالها لتلبية توقعات المسافرين السعوديين العالية، البارعين في مجال التكنولوجيا".

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