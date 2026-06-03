وفقاً لبيانات السوق لعامي 2025 و2026 الصادرة عن «جالت آند تاجارت" و"كوليرز جورجيا"، سجلت مدينة "باتومي" حجم معاملات تجاوز 1.3 مليار دولار، بنمو سنوي بلغ 15%.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت "إيفوست"، الشركة الناشئة المتخصصة في التقنيات العقارية ضمن منظومة Hub71 وتتخذ من أبوظبي مقراً لها، اتفاقية حصرية مع "ماردي هولدينج"، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في جورجيا. وتشمل الشراكة تسويق وبيع مشروعَي الشركة الرئيسيين على المستوى الدولي في مدينة "باتومي" الواقعة على ساحل البحر الأسود، وهما "ماردي هيلز" و"ماردي أكوابارك".

وبموجب الاتفاقية، ستعمل "إيفوست" شريكاً حصرياً للمبيعات والتسويق الدولي لصالح "ماردي هولدينج"، حيث ستتولى إدارة توليد الطلب، وتفعيل شبكة الوسطاء العقاريين، وتأهيل العملاء المحتملين عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتشمل هذه الاتفاقية الحصرية جميع الأسواق العالمية باستثناء دبي والمملكة العربية السعودية والبحرين وتركيا وسلوفينيا، حيث ستواصل "إيفوست" تقديم حلولها الخاصة في مجال تحليل البيانات وتأهيل العملاء المحتملين.

وقال كوه أونوزاوا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجلس إدارة "إيفوست للذكاء الاصطناعي": "تمثل الشراكة مع "ماردي هولدينج" خطوة مهمة في توسع أعمال "إيفوست" في جورجيا ومنطقة القوقاز بوجه عام. وباعتبارها شركة رائدة في السوق، تمنحنا "ماردي" موطئ قدم قوي في سوق نمو جديد يرتبط بشكل وثيق بأبوظبي والمنظومة الاقتصادية لمنطقة الخليج. ويتمثل هدفنا في بناء أكثر منصات العقارات تطوراً في القطاع، لربط جميع الأطراف المعنية بالسوق، حيث يعمل الذكاء الاصطناعي على إحداث تحول جذري في طريقة عمل القطاع العقاري، ونعتزم أن نكون في صميم هذا التحول".

وتشكل هذه الاتفاقية دخولاً استراتيجياً لشركة "إيفوست" إلى السوق الجورجية، التي تواصل ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز وجهات الاستثمار العقاري الدولية في المنطقة. ووفقاً لبيانات السوق لعامي 2025 و2026 الصادرة عن "جالت آند تاجارت" و"كوليرز جورجيا"، فقد سجلت مدينة باتومي حجم معاملات تجاوز 1.3 مليار دولار، مع نمو سنوي بنسبة 15% وارتفاع في أسعار الوحدات السكنية الجديدة بنسبة 13.5% خلال عام واحد فقط.

وأصبح الطلب الدولي أحد أبرز محركات هذا النمو، حيث يشكل المشترون من خارج جورجيا نحو 77% من إجمالي المشترين. كما استثمر مستثمرون من دولة الإمارات وحدها ما يقارب 5.5 مليار دولار في السوق، في حين تتراوح عوائد الإيجارات قصيرة الأجل في مدينة باتومي بين 7% و16% سنوياً.

ومن جانبه، قال كريستيان جي. باسترانا، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في "إيفوست": "تعزز هذه الاتفاقية التزامنا بالكفاءة وقابلية التوسع والتحكم الكامل في عملية بيع العقارات. وتُعد المنطقة سوقاً استراتيجية للغاية بالنسبة لنا، وتتيح لنا هذه الشراكة تقديم قيمة فريدة تتمثل في حل متكامل يجمع بين الجانب العاطفي والأتمتة والسهولة التشغيلية، بالتعاون مع أحد أبرز اللاعبين في السوق".

بدوره، قال إيراكلي تورمانيدزه، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة "ماردي هولدينج": "أصبحت "باتومي" اليوم، سوقاً عقارية ناضجة لا تحتاج إلى إثبات مقوماتها الاستثمارية. فحجم المعاملات، وتدفق رؤوس الأموال الدولية، ومستوى المشاريع التي يتم تطويرها، جميعها تعكس المكانة التي وصلت إليها المدينة على خريطة الاستثمار العقاري العالمية. وقد واصلت "ماردي هولدينغ" الاستثمار في باتومي لسنوات انطلاقاً من إيمانها المبكر بالإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها المدينة. ويسعدنا أن نرى اهتمام المستثمرين الدوليين يتزايد بهذا السوق الواعد، ونتطلع إلى الترحيب بكل من يرغب في المشاركة في مرحلة النمو المقبلة".

وتمثل هذه الشراكة محطة جديدة في مسيرة التوسع الدولي لـ"إيفوست" انطلاقاً من أبوظبي عبر منظومة Hub71، المنصة العالمية للتكنولوجيا والابتكار في أبوظبي. وتعمل الشركة حالياً في عدد من الأسواق العالمية الرئيسية، بما في ذلك أوروبا ودولة الإمارات والولايات المتحدة، حيث تقدم للمطورين العقاريين حلولاً مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز تفاعل المشترين، ورفع كفاءة تأهيل العملاء المحتملين، وتحسين أداء المبيعات العقارية الدولية.

نبذة عن إيفوست للذكاء الاصطناعي

"إيفوست" شركة تكنولوجية ناشئة مقرها أبوظبي ومدعومة من منظومة Hub71، أسسها خبراء دوليون من قطاعي العقارات والتكنولوجيا. وطورت الشركة أول نظام للذكاء الاصطناعي العاطفي مصمم خصيصاً للمبيعات العقارية. ومنذ تأسيسها، تبنت الشركة رؤية واضحة تتمثل في إضفاء الطابع الإنساني على عمليات التسويق العقاري وتحسينها، من خلال ربط المشترين بالمطورين عبر تجارب فائقة التخصيص. وتمكن تقنياتها من إنشاء ملفات تعريف عاطفية وسلوكية للمستخدمين، ما يوفر تجربة عملاء متميزة ويسهم بشكل ملحوظ في رفع معدلات تحويل المبيعات. وتعمل "إيفوست" حالياً في أوروبا ودولة الإمارات والولايات المتحدة بالتعاون مع عدد من أبرز المطورين العقاريين، مع خطط للتوسع في أسواق دولية جديدة خلال عام 2026.

نبذة عن ماردي هولدينج

تُعد "ماردي هولدينج" إحدى أبرز مجموعات التطوير العقاري في جورجيا، وتتخذ من البلاد مقراً لها، وتمتلك محفظة متنوعة من المشاريع السكنية والسياحية والضيافة، تتركز بشكل رئيسي في مدينة باتومي. وتشتهر الشركة بقدرتها على الجمع بين أسلوب حياة عصري وعوائد استثمارية مجزية، حيث تُصمم مشاريعها كأصول ضيافة متكاملة تسهم في تحقيق طلب مستدام على الإيجارات قصيرة الأجل على مدار العام، خلال مواسم الذروة وخارجها، ما يوفر عوائد مستقرة للمستثمرين الدوليين.

للاستفسارات الإعلامية

إيفوست للذكاء الاصطناعي:

خوان كارلوس إف. غاليندو

البريد الإلكتروني: jcfgalindo@evoost.ai

ماردي هولدينج:

سالومي كانديلاكي

البريد الإلكتروني: salome.kandelaki@mardi.ge

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