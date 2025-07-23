أعلنت شركة "إيفا للفنادق والمنتجعات"، المطور الرئيسي لمشروع "الطي هيلز" السكني العصري في إمارة الشارقة، عن الانتهاء من أعمال تسوية الأراضي في المشروع، في خطوة نحو بدء مرحلة جديدة تتضمن أعمال البنية التحتية تمهيداً لانطلاق عمليات البناء.

ويمثل الانتهاء من أعمال تسوية الأراضي والشروع في أعمال البناء خطوة مهمة ضمن جدول تنفيذ المشروع الذي تم إطلاقه في يناير من العام الجاري، ويعكس التزام الشركة بتسليم مشاريعها في الوقت المحدد وتقديم مجتمعات سكنية متكاملة تنسجم مع رؤية الشارقة في تطوير بيئة عصرية تلبي تطلعات الأسرة الحديثة وتعزز مكانة الإمارة كوجهة متميزة للاستثمار العقاري في المنطقة.

ويمتد مشروع "الطي هيلز" على مساحة تزيد على 6 ملايين قدم مربعة، ويضم أكثر من 1100 وحدة سكنية من الفلل و "التاون هاوس" بتصاميم ومساحات متنوعة، تتراوح من 3 إلى 6 غرف نوم، وتضم مرافق فاخرة مثل المسابح الخاصة والمساحات الخضراء، موزعة على ثلاث مراحل تطويرية.

وقال خالد إسبيته، رئيس مجلس إدارة شركة "إيفا" للفنادق والمنتجعات: "يعتبر مشروع الطي هيلز، أحد أبرز مشاريعنا الاستراتيجية في السوق العقاري لدولة الإمارات، ويُعد إنجاز أعمال تسوية الأراضي خلال فترة زمنية قياسية دليلاً على الكفاءة العالية لفريق العمل والشركاء ".

وأشار إسبيته، إلى الإقبال اللافت من جانب المستثمرين والأفراد على حجز الوحدات السكنية منذ الإعلان مطلع العام الجاري، ما يعكس الطلب المتزايد على السوق العقاري في إمارة الشارقة والتي باتت اليوم وجهة مفضلة للعيش والاستثمار، ورائدة بفضل بنيتها التحتية المتطورة وبيئتها الداعمة للأعمال والمجتمعات السكنية المستدامة.

ويُعد هذا الإنجاز خطوة إضافية في مسيرة شركة "إيفا" للفنادق والمنتجعات لترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الشركات المطورة في المنطقة، مؤكدة التزامها بتقديم مشاريع سكنية راقية تلبي تطلعات المستثمرين وتوفر فرصاً استثمارية واعدة في إمارة الشارقة.

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