الإمارات - أعلنت إيروس (Eros)، متاجر التجزئة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن توقيع اتفاقية مع شركة جونسون كونترولز (Johnson Controls)، تقوم بموجبها بتوزيع مكيفات يورك السكنية (York residential Air Conditioners (AC)) بشكل حصري في الدولة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل التوقعات بنمو سوق مكيفات الهواء بمعدل سنوي مركب يصل إلى 6.1 % بنهاية العام 2022. وبموجب بنود الاتفاقية، ستتمكن شركة إيروس من بيع أحدث مكيفات الهواء السكنية من يورك في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقديم خدمة ما بعد البيع، وبالتالي تعزيز حضور يورك في المنطقة.

وتتميز مكيفات يورك هاي وول (YORK High Wall) التي تتوفر بأحجام مختلفة، بتصميم أنيق يناسب مجموعة متنوعة من المساحات في المنزل أو المكتب. وتأتي أحدث أجهزة التكييف التي تتميز بكفاءتها العالية في توفير الطاقة، مع مجموعة واسعة من الميزات، كتدفق الهواء لمسافات طويلة، والتبريد التوربيني، وفلتر التنقية، وتقليل الرطوبة، بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى.

وتعليقاً على الإتفاقية، قال محمد بدري، مدير في شركة إيروس: "نحن سعداء بهذه الشراكة مع جونسون كونترولز، وبأن نكون الموزع الحصري للشركة في دولة الإمارات. وتعتبر يورك من العلامات التجارية العالمية، وتتميز بمجموعة واسعة من المنتجات. ونحن على يقين بأن هذه الشراكة ستعزز من محفظتنا المتنامية والمتنوعة".

وأضاف بدري: "تعتبر إيروس من العلامات التجارية الرائدة التي توفر أجهزة إلكترونية مبتكرة وعالية الجودة وموفرة للطاقة. ونتطلع من خلال الشراكة مع جونسون كونترولز إلى أن نكون قيمة مضافة إلى العلامة التجارية يورك، من خلال الأسواق الواسعة التي نتواجد بها، إلى جانب إمكاناتنا في خدمة قبل وبعد البيع".

من جانبه، قال أحمد عقل ، المدير العام لشركة جونسون كونترولز، الشرق الأوسط وإفريقيا: "يشهد القطاع نمواً كبيراً وزيادة في الطلب على أجهزة التكييف عالية الكفاءة في المنازل والمكاتب، وذلك بسبب الطقس الحار في بعض أشهر السنة.

وتعتبر إيروس علامة تجارية رائدة وموثوق به في دولة الإمارات، ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز حضورنا، وتوسيع نطاق إنتشار منتجاتنا في إلى السوق من خلال قنوات التوزيع الكبيرة لشركة إيروس".

#بياناتشركات

- انتهى -