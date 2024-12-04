الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلنت شركة إيرباص عن تعيين المهندس عيد القحطاني رئيساً للمقر الإقليمي الجديد للشركة في الرياض، في خطوة تؤكد التزامها طويل الأمد تجاه المملكة العربية السعودية والمنطقة.

ويمثل المقر الإقليمي لإيرباص العربية توسعاً لأعمال الشركة في مجالات الطيران التجاري والدفاع والفضاء والطائرات المروحية داخل المملكة وخارجها. ونجحت إيرباص منذ سبعينيات القرن الماضي في ترسيخ حضورها في المملكة، حيث تساهم بشملٍ كبير في قطاعي الطيران وصناعة الطيران. إذ يضم فريق إيرباص في المملكة حالياً أكثر من 350 موظفاً و30 جنسية، علماً أنّ ما يزيد على 30% منهم هم مواطنون سعوديون.

وسيركز القحطاني في منصبه الجديد على تعزيز الشراكات مع الحكومات والجهات المعنية، إلى جانب قيادة الأعمال الجديدة للشركة في المنطقة. ويتمتع القحطاني بخبرة تتجاوز 20 عاماً في مجالات القيادة، شغل خلالها منصب رئيس قسم العمليات لدى إيرباص للطائرات المروحية في العاصمة السعودية الرياض، مكرساً خبراته الواسعة في القطاع لإدارة منصبه الجديد.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فاوتر فان فيرش، رئيس مجموعة إيرباص الدولية: "يشرفنا أن يقود عيد القحطاني عملياتنا في المملكة العربية السعودية بصفته رئيساً للمقر الإقليمي الجديد في الرياض. يمتلك القحطاني رؤية عميقة لأهداف المملكة الطموحة، ويعي تماماً أهمية تطوير المواهب المحلية. كما أن سجله المتميز في قيادة المشاريع الناجحة يجعله الخيار المثالي لهذا المنصب."

من جانبه، قال القحطاني: "يشرّفني قيادة أعمال شركة إيرباص من مقرنا الجديد في الرياض، أتطلع إلى تعزيز وجودنا في المملكة التي تعتبر سوقاً استراتيجياً مهماً لنا، هدفنا هو دعم رؤية المملكة طويلة الأمد، بالتزامن مع جهودنا الرامية إلى إلهام الجيل الجديد من القادة السعوديين في قطاع صناعة الطيران".

ووقعت إيرباص في يناير 2024 اتفاقية مشاركة صناعية مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية لدعم نمو المنظومة الصناعية، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني. وشملت الاتفاقية توطين ونقل التقنية والمعرفة إلى الشركات المحلية، وذلك من خلال شركة "سامي إيرباص"، المشروع المشترك بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية وإيرباص، والتي تمثل القوة الدافعة الرئيسية لتعزيز التوطين الصناعي في المملكة.

المركز الإخباري



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