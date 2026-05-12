مؤتمر يوم اختبار البرمجيات يتضاعف 4 مرات، بما يعكس نضج مجتمع مهندسي جودة واختبار البرمجيات في مصر كركيزة لتعزيز التنافسية عالميًا

إطلاق أول دليل مصري لعمليات اختبارات قبول البرمجيات لتعزيز جودة مشروعات التحول الرقمي

أكثر من 17 ألف شهادة دولية تعزز توسع الكفاءات المصرية في اختبار البرمجيات عالميًا

القاهرة، مصر : أطلقت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر «يوم اختبار البرمجيات»، الذي ينظمه مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات (SECC)، بمركز إبداع مصر الرقمية «كريتيفا» الجيزة، بحضور المهندس/ أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي للهيئة، ونخبة من الخبراء والمتخصصين الدوليين في مجالات اختبار البرمجيات وضمان الجودة من كبرى المؤسسات والشركات العالمية.

وشهدت نسخة هذا العام مشاركة واسعة تضم نحو 42 متحدثًا دوليًا ومحليًا من كبار الخبراء والممارسين في مجالات اختبار البرمجيات وهندسة الجودة، من بينهم السيدة/ كلوديا دوسا زيغر، رئيسة المجلس الدولي لجودة البرمجيات (ISTQB)، إلى جانب نخبة من قادة وخبراء الصناعة ومهندسي البرمجيات والمتخصصين من كبرى الشركات والمؤسسات العالمية والمحلية.

وأكد المهندس/ أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، أن مؤتمر “يوم اختبار البرمجيات” شهد نموًا ملحوظًا منذ إطلاقه، حيث تضاعف حجمه بنحو أربع مرات، مدفوعًا بتزايد الإقبال من الأفراد والشركات والخبراء، بما يعكس تنامي الاهتمام بمجالات اختبار وجودة البرمجيات في مصر ونضجها، لترسخ كأحد المرتكزات الاستراتيجية التي تعزز تنافسية مصر عالميًا.

وأوضح الظاهر أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للخدمات الرقمية عالية القيمة، مدفوعة بقاعدة متنامية من الكفاءات التكنولوجية والمهارات المتخصصة والتي تمثل البنية التحتية للاقتصاد الرقمي، مشيرًا إلى أن قوة مصر في هذا المجال ترتكز على توافر كوادر تقنية ولغوية محترفة، فضلًا عن الموقع الجغرافى المتميز الذي يعزز قدرة الشركات على تقديم خدماتها للأسواق العالمية بكفاءة عالية انطلاقًا من مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر “يوم اختبار البرمجيات”، في حوار مفتوح (Fireside Chat) مع الدكتور هيثم حمزة، رئيس مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات (SECC).

وأشار إلى أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي أعاد تشكيل مفاهيم تطوير واختبار البرمجيات، حيث لم تعد الجودة مجرد مرحلة فنية في دورة التطوير، بل أصبحت عنصرًا استراتيجيًا يُبنى منذ المراحل الأولى لتصميم المنتجات والتطبيقات الرقمية، وهو ما يفرض أهمية متزايدة للاستثمار في بناء المهارات المتخصصة القادرة على مواكبة هذا التحول العالمي.

وأكد الظاهر أن تنامي الطلب العالمي على الخدمات الرقمية يعزز من أهمية تطوير القدرات المصرية في مجالات اختبار البرمجيات والهندسة والجودة، موضحًا أن مصر تمتلك اليوم مجتمعًا تكنولوجيًا متكاملًا يجمع بين المهارات الفنية وروح الابتكار والقدرة على تقديم خدمات تنافسية، وهو ما يدعم مكانتها كمركز إقليمي للمؤتمرات والفعاليات التكنولوجية التقنية المتخصصة.

ولفت إلى أن النجاحات التي تحققها مصر في جذب كبرى الشركات العالمية وتوسيع عملياتها داخل السوق المصري تعكس الثقة المتزايدة في الكفاءات المحلية، مشيرًا إلى توسع عدد من الشركات العالمية والإقليمية في إنشاء مراكز متخصصة للتطوير والابتكار والذكاء الاصطناعي اعتمادًا على المهارات المصرية، بما يعزز مكانة مصر كمركز لتصدير الخدمات الرقمية والتعهيد في مختلف القطاعات.

وأوضح أن الهيئة تواصل العمل على تنمية المهارات التكنولوجية المتقدمة ونشر ثقافة العمل الحر من خلال برامجها مثل برنامج ITIDA Gigs وكذا نشر ثقافة ريادة الأعمال من خلال المبادرات والبرامج المتخصصة.

واختتم الظاهر تصريحاته بالتأكيد على أن الاستثمار في المهارات الرقمية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية مصر في الاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة العالمي، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستركز على تعميق التخصصات التقنية وتعزيز اندماج مصر في سلاسل القيمة العالمية بمجالات التكنولوجيا والخدمات الرقمية.

واستعرض الدكتور/ هيثم حمزة، رئيس مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات (SECC) بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، جهود المركز في دعم صناعة البرمجيات المصرية وتعزيز تطبيق معايير الجودة العالمية، إلى جانب تطوير الكفاءات المتخصصة في مجالات اختبار البرمجيات وهندسة الجودة، بما يسهم في رفع تنافسية الشركات المصرية في الأسواق الدولية.

وأشار إلى أن النسخة الحالية من “يوم اختبار البرمجيات” تعكس النمو الكبير الذي يشهده مجتمع اختبار البرمجيات في مصر، موضحًا أن الفعالية انطلقت عام 2022 بمشاركة نحو 180 متخصصًا من 40 شركة، قبل أن تشهد نموًا في عام 2024 باستقطاب أكثر من 250 متخصصًا من 90 شركة، مع الاهتمام بدور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في اختبار البرمجيات.

وواصل المؤتمر نموه في نسخة 2025، ليجمع أكثر من 880 مشاركًا من 330 شركة، إلى جانب انضمامه إلى شبكة مؤتمرات المجلس الدولي لجودة البرمجيات العالمية، بما يعكس تزايد أهميته كمنصة إقليمية رائدة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث الاتجاهات في مجالات اختبار البرمجيات وجودتها، فضلًا عن اتساع مجتمع البرمجيات المصري وتطور منظومته بصورة ملحوظة.

وأشار إلى أن تنوع المسارات والجلسات خلال المؤتمر يضمن تغطية مختلف الجوانب التقنية والمهنية المتعلقة باختبار البرمجيات وجودة البرمجيات، بما يثري خبرات المشاركين ويعزز تبادل المعرفة بين الخبراء والشركات.

وأوضح أن المسابقة التي تقام على هامش الفعالية شهدت مشاركة 128 فريقًا، وهو ما يعكس حجم الإبداع والابتكار لدى الشباب المصري واهتمامهم المتزايد بمجالات اختبار البرمجيات والتكنولوجيا الحديثة.

وعلى هامش المؤتمر، قام مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات بالإعلان عن إطلاق النسخة الأولية من الدليل الاسترشادي لعمليات اختبارات قبول البرمجيات، لأول مرة في مصر وذلك بهدف وضع إطار موحد لاختبار الأنظمة والمشروعات البرمجية، ودعم جودة مشروعات التحول الرقمي في مصر، وبما يضمن وضوح المتطلبات ومعايير القبول، وتحسين جودة التنفيذ، وتسريع استلام المشروعات وإتمامها بكفاءة.

ويعتمد الدليل على أفضل الممارسات والمعايير العالمية مع مراعاة الاحتياجات ومختلف المتطلبات على مستوى القطاعات، ويتضمن أكثر من 60 عنصرًا إرشاديًا موزعة على 7 محاور رئيسية لضمان جودة واختبار البرمجيات، مع إمكانية تطبيقه بمرونة وفقًا لطبيعة كل مشروع.

وبناءً على إحصائيات مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات (SECC)، يشهد مجال الاعتماد المهني في اختبارات البرمجيات في مصر نموًا ملحوظًا في مصر حيث بلغ إجمالي شهادات ISTQB الصادرة للمهندسين المصريين 17,282 شهادة، حصل عليها نحو 11,365 مهندس برمجيات مصري كاعتماد دولي، بما يعكس توسع قاعدة الكفاءات المصرية الحاصلة على اعتماد وفق المعايير العالمية.

وفي مؤشر على التوجه المتسارع نحو المهارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، قام المركز باعتماد 388 متخصصًا في اختبارات البرمجيات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي (Gen-AI)، منذ إطلاق هذه الشهادة في مصر العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، يقدم المركز 12 اختبارا وشهادة من مجلس ISTQB، بما يعزز استدامة منظومة التأهيل المهني، ويدعم جاهزية الكفاءات المصرية للمنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وشهد المؤتمر كلمة رئيسية حول جودة البرمجيات بعنوان “حقيقة غير مريحة حول جودة البرمجيات” قدّمها السيد/ مايكل بيليتن، رئيس هندسة الجودة بشركة SOFICO ورئيس مجموعة العمل المتقدمة بالمجلس الدولي لجودة البرمجيات (ISTQB).

كما شهد جلسة نقاشية رئيسية بعنوان “الاختبار بسرعة التفكير: العائد والمخاطر وخارطة الطريق في اختبارات الذكاء الاصطناعي” بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والمتخصصين في هندسة الجودة واختبار البرمجيات.

وتناولت الجلسة تأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على مستقبل الاختبارات، والعائد المتوقع من تبني أدوات الاختبار الذكية، إلى جانب المخاطر وأفضل الممارسات في هذا المجال.

وتضمن المؤتمر أربعة مسارات متخصصة تناولت أحدث الاتجاهات العالمية في مجال اختبار البرمجيات، إلى جانب ورش عمل تطبيقية حول أدوات الاختبار الذكي، وأتمتة اختبارات الأداء والأمن السيبراني، واستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في تحليل وتصميم الاختبارات.

وركز المسار الأول “Continuous Testing & Quality Engineering” على مفاهيم الجودة المستمرة ودمج اختبارات البرمجيات ضمن بيئات التطوير والتشغيل المستمر (DevOps) وخطوط التكامل والتسليم المستمر (CI/CD). بالإضافة إلى استعراض أفضل الممارسات لتعزيز كفاءة التطوير وضمان جودة المنتجات الرقمية بشكل مستمر.

أما المسار الثاني “Agentic Testing & Orchestration” فقد ناقش استخدام الأنظمة الذكية والوكلاء المعتمدين على الذكاء الاصطناعي في أتمتة عمليات الاختبار وإدارتها، إلى جانب استعراض تطبيقات الأنظمة متعددة الوكلاء وتقنيات الذكاء الاصطناعي لعمليات التشغيل وإدارة الأنظمة (AIOps) في بناء منظومات اختبار أكثر كفاءة ومرونة.

وركز المسار الثالث “LLM-Driven Testing & Testing for AI” على توظيف النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) في تصميم الاختبارات وتحليل النتائج، فضلًا عن مناقشة آليات اختبار التطبيقات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وضمان موثوقيتها وأمانها وكفاءتها التشغيلية.

فيما استعرض المسار الرابع “Applied Generative AI in Testing” التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال اختبار البرمجيات، بما يشمل إدارة الاختبارات، وتحسين تصميم حالات الاختبار، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي لرفع الإنتاجية وتسريع عمليات التطوير وضمان الجودة.

وشارك في المؤتمر نخبة من المتخصصين العالميين في مجال اختبار وجودة البرمجيات من مؤسسات دولية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للحوار المتقدم في مجال هندسة الجودة واختبار البرمجيات.

ويُعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار «صياغة مستقبل اختبار البرمجيات في عصر الذكاء الاصطناعي»، حيث يسلط الضوء على الدور المتنامي لتقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة اختبار البرمجيات، وتعزيز جودة المنتجات الرقمية، وتسريع دورات التطوير، بما يسهم في دعم تنافسية صناعة البرمجيات المصرية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

ويُعد المؤتمر أحد الفعاليات المدرجة ضمن شبكة مؤتمرات المجلس الدولي لشهادات جودة البرمجيات (ISTQB)، بما يعكس المكانة المتنامية لمصر كمركز إقليمي لصناعة البرمجيات واختبارها، ويؤكد تطور منظومة الابتكار والمهارات الرقمية المتخصصة في هذا المجال.

كما يحظى المؤتمر برعاية عدد من كبرى الشركات العالمية المتخصصة، من بينها Microsoft وCapgemini وDXC Technology وCoca-Cola HBC.

