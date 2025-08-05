الاستثمار الأجنبي المباشر يُعزز الطلب على المساحات المكتبية عالية الجودة والمصممة لتلبية الاحتياجات المستقبلية.

70,500 شركة جديدة انضمت إلى غرفة تجارة دبي في 2024 ، ما يدعم الطلب المتزايد على المساحات المكتبية الراقية مثل "إيتون سكوير".

شركة جديدة انضمت إلى غرفة تجارة دبي في ، ما يدعم الطلب المتزايد على المساحات المكتبية الراقية مثل "إيتون سكوير". المشروع يقدّم مفهوماً جديداً للمكاتب، حيث يجمع بين أسلوب الحياة المتوازن والصحي، والهندسة المعمارية، والتقنيات الذكية، بالاستناد إلى سبعة مبادئ أساسية للصحة الشاملة.

[دبي - الإمارات العربية المتحدة] - أعلنت إلينغتون العقارية، شركة التطوير العقاري الرائدة في دبي، والمتميزة بتصاميمها المبتكرة، عن إطلاق "إيتون سكوير"، أول مشاريعها التجارية على الإطلاق. ويقع هذا المشروع في مدينة محمد بن راشد، ويمثّل خطوة جديدة وجريئة في مسيرة الشركة، حيث ترتقي بالتزامها بالتصميم المدروس والحياة المرتكزة على الإنسان، ليشمل قطاع العقارات التجارية.

وبالتوازي مع تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للأعمال من خلال العديد من المبادرات الوطنية الطموحة، مثل "أجندة دبي الاقتصادية D33"، يسهم تزايد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في رفع حجم الطلب على المساحات المكتبية المتطورة وعالية الجودة. وفي العام الماضي 2024، سجلت غرفة تجارة دبي أكبر زيادة سنوية في عضويتها، وذلك من خلال انضمام 70,500 شركة جديدة، أي بارتفاع قدره 4.6% على أساس سنوي. ومن بين القطاعات التي حققت نمواً ملحوظاً: البناء (33%)، والعقارات وخدمات الأعمال (8.4%)، والنقل والاتصالات (8.3%)، والخدمات المالية (8.3%)[1]. ويأتي "إيتون سكوير" استجابة لهذا الطلب المتصاعد على بيئات العمل المرنة التي تُراعي معايير الصحة الشاملة للموظفين وتُشجّع على الابتكار.

ومن المقرر إنجاز المشروع الجديد في النصف الثاني من العام 2028، حيث سيبرز في محيطه كبرج تجاري عصري يضم 11 طابقاً مكتبياً بتصاميم فريدة، إلى جانب وحدات راقية لأنشطة التجزئة. وتم تصميم كل طابق ليتم إشغاله من قبل مستأجر واحد، ما يوفّر الخصوصية الحصرية للأعمال، مع توفير إطلالات بانورامية على أفق دبي والبحيرة المركزية، كمعايير تضمن توفير بيئة عمل ملهمة ومتميزة.

وقال جوزيف توماس، الشريك المؤسس لشركة إلينغتون العقارية: "لقد حرصنا من خلال "إيتون سكوير" على توسيع آفاق ما يمكن أن تقدّمه العقارات التجارية في دبي. إن هذا المشروع يجسّد التزامنا الدائم بالتميّز في التصميم، وركزنا هذه المرة على نقل هذه المعايير إلى بيئة العمل. ومع تطوّر دبي كمركز عالمي للأعمال، تبرز الحاجة إلى المساحات المكتبية القادرة على تعزيز الصحة الشاملة والإبداع والتواصل، وهذا ما يقدّمه "إيتون سكوير" بجدارة عالية على وجه التحديد".

وانسجاماً مع نهج إلينغتون المرتكز على الإنسان، يقدّم "إيتون سكوير" مجموعة واسعة من المرافق الداخلية والخارجية المصممة لدعم أسلوب الحياة والعمل العصري، مثل توفير مركز حديث لأنشطة اللياقة البدنية، ومساحة مخصصة لممارسة رياضة اليوغا، وغرف للساونا وتبديل الملابس، إلى جانب تصميم صالة تنفيذية وصالة عمل جماعية مزوّدة بتقنيات العرض. ويتضمّن المشروع أيضاً مركزاً لرعاية الأطفال لتوفير الدعم للآباء والأمهات العاملين، وغرف اتصال خاصة ومناطق هادئة لزيادة التركيز. ويضم المشروع أيضاً ممشىً يضم عدداً من المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية، ومنطقة مخصصة لألعاب الأطفال، بالإضافة لمساحات لممارسة تنس الطاولة والشطرنج.

ويركّز المشروع كذلك على سهولة الوصول والتنقل المستدام، من خلال توفير مواقف للسيارات ومحطات لشحن المركبات الكهربائية، ومساحات مخصصة للدراجات الهوائية. ويوظّف أيضاً تقنيات المباني الذكية المتقدمة، مثل المصاعد التي يمكن برمجتها حسب الوجهة، وتكنولوجيا التعرف على الوجوه، والتواصل قريب المدى، وأجهزة قراءة رموز الاستجابة السريعة في مناطق الاستقبال، بالإضافة إلى تقنيات التحليل المرئي لحساب عدد الأشخاص وتحليل السلوك وتتبع الأجسام.

وبفضل موقعه الاستراتيجي في مدينة محمد بن راشد، يوفّر "إيتون سكوير" عنواناً تجارياً متميزاً، كما يُقدم بيئة متقدمة تجمع بين التميز المعماري، ومعايير الصحة الشاملة للموظفين، والخصائص الوظيفية، والابتكار التكنولوجي، لتُقدم من خلاله مفهوماً مبتكراً لبيئة العمل المعاصرة.

لمحة حول إلينغتون العقارية:

إلينغتون العقارية هي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري القائم على التصميم في دبي، وتقدم عقارات ومجتمعات جذابة تناسب أنماط الحياة الفاخرة. وتركز الشركة في نهجها على العملاء، وتوفر مساكن تمتاز ببراعة فنية استثنائية وهندسة معمارية فريدة. وتتنوع محفظ الشركة لتشمل مجتمعات في جميع أنحاء دبي، مثل وسط مدينة دبي، والخليج التجاري، ودبي هيلز، ونخلة جميرا، ومدينة محمد بن راشد، وجزر دبي وغيرها، بالإضافة إلى رأس الخيمة، بما فيها جزر المرجان وجزيرة الحياة. وتعتمد إلينغتون العقارية على التصميم المدروس مع الفن ونمط الحياة الفاخر لابتكار ملاذات مميزة توفر تجارب حياة مخصصة.

لمزيدٍ من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.ellingtonproperties.ae.

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