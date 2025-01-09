عقد استراتيجي لأعمال الهندسة والتوريد والبناء لمشروع تجديد المرحلة الثانية من محطة "تونغ شياو للطاقة" يشمل تركيب خطوط الأنابيب والأعمال الهندسية والإنشائية قرب الشاطئ والتجريف

ستتولى «إن إم دي سي إينيرجي» عمليات تصميم وإنشاء وتركيب خطوط نقل الغاز بطول 111 كم على أعماق تتراوح من 10 أمتار إلى 55 متراً بالشراكة مع شركة "إن إم دي سي دريدجينج اند مارين"

يعزز العقد استراتيجية "إن إم دي سي إينيرجي" للتوسع الجغرافي في أسواق ذات إمكانات عالية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: حصلت "إن إم دي سي إينيرجي"، الشركة المدرجة في سوق أبوظبي المالي تحت الرمز: NMDCENR، والمزود الرائد لخدمات الهندسة والتوريدات والبناء لعملاء الطاقة البحرية والبرية، المملوكة بغالبيتها لـ "مجموعة إن إم دي سي"، على عقد مهم من "شركة تايوان للطاقة" (Taipower)، لتركيب خطوط أنابيب نقل الغاز بحرياً والقيام بالأعمال الهندسية والإنشائية الشاطئية والتجريف لمشروع تجديد المرحلة الثانية من محطة "تونغ شياو للطاقة" في تايوان.

يشمل المشروع، الذي تبلغ تكلفته 1.136 مليار دولار، تصميم وبناء وتركيب خطوط أنابيب بحرية بطول 111 كم على أعماق تتراوح من 10 أمتار إلى 55 متراً، تمتد بين مدينتي تايتشونغ وتونغ شياو على الساحل الغربي لتايوان، بما في ذلك تنفيذ الأعمال الخاصة بتوصيل خط الأنابيب بين الشاطئ والمنطقة البحرية وأعمال التجريف لحوالي 6 ملايين متر مكعب. ويأتي فوز مجموعة إن إم دي سي بهذا المشروع، الذي ستتولى تنفيذه «إن إم دي سي إينيرجي» مع الاستفادة من قدرات «إن إم دي سي دريدجينج اند مارين»، ليسلط الضوء على النهج المتكامل والمتعدد التخصصات الذي تتبعه المجموعة في إدارة وتنفيذ مشاريع عملاقة ومعقدة تشمل مختلف جوانبها، بما في ذلك الهندسة والتوريد والبناء.

وانطلاقاً من حرصها على توسيع عملياتها لتشمل مناطق جغرافية ذات مستويات عالية من النمو، تنظر «إن إم دي سي إينيرجي»، إلى تايوان باعتبارها سوقاً استراتيجية زاخرة بالفرص والإمكانات. ويعزز دخول الشركة إلى تايوان والسوق الآسيوية عموماً رؤيتها الرامية إلى تبوأ مكانة عالمية رائدة في قطاعي الطاقة والهندسة البحرية. وتسعى الشركة، من خلال الاستفادة من خبراتها متعددة التخصصات ونسج الشراكات الاستراتيجية في المنطقة، إلى تعزيز حضورها واستكشاف فرص جديدة لتحقيق النمو المستدام.

وسيكون لمشروع تجديد المرحلة الثانية من محطة تونغ شياو لتوليد الطاقة دور رئيس في تسريع عملية انتقال تايوان إلى طاقة أنظف من خلال إيصال 2.3 مليون طن من الغاز الطبيعي سنوياً، في خطوة مهمة تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتعزيز أمن الطاقة.

وتعليقاً على فوز الشركة بالعقد، قال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي، مجموعة إن إم دي سي: "يُرسِّخ هذا العقد الهام ريادة شركة إن إم دي سي إينيرجي في مجالات الهندسة والحلول البحرية، ويُسهم بفعالية في دعم طموحات تايوان للتحول نحو الطاقة النظيفة. لا يقتصر وجودنا في تايوان على تنفيذ مشاريع البنية التحتية، بل يعكس رؤيتنا الراسخة لابتكار حلول مستدامة تُعزِّز أمن الطاقة ومرونتها في منطقة ذات أهمية استراتيجية متزايدة. هذا الإنجاز يُمثل خطوة مفصلية تؤكد التزامنا بتقديم خدمات فائقة الجودة مبنية على خبراتنا العميقة والمتكاملة، كما يبرز دورنا الريادي في وضع معايير جديدة للمشاريع التي تصنع أثرًا إيجابيًا ومستدامًا على الصعيد العالمي."

من جانبه، قال أحمد سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي، إن إم دي سي إينيرجي: "بذلنا جهوداً دؤوبة على مر السنوات الثلاثة الماضية لتوسيع عملياتنا في قطاع الطاقة المتجددة في تايوان، وقمنا ببناء شراكات نوعية بهدف استغلال الفرص المتاحة في قطاع الطاقة بشتى أنواعها. وسيسهم تعاوننا مع "شركة تايوان للطاقة" في تعزيز تواجدنا في تايوان وجنوب شرق آسيا."

نجحت مجموعة "إن إم دي سي" في الحصول على هذا العقد المهم نظراً لسجلها الحافل في تقديم حلول مستدامة ومبتكرة وفعالة، فضلاً عن خبراتها الواسعة في تنفيذ مشاريع معقدة في مجالات الهندسة والتوريد والبناء في قطاعي الطاقة والهندسة البحرية. وتعمل الشركة دائماً على تعزيز استراتيجيتها الهادفة إلى توسيع عملياتها جغرافياً والوصول إلى أسواق ذات إمكانات عالية. ويعزز هذا العقد حضور " إن إم دي سي" في تايوان، إذ تسهم الشركة بفاعلية في تعزيز مبادرات الطاقة المتجددة. ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع الاستراتيجية في نمو الإيرادات وترسيخ ريادة الشركة في قطاع الطاقة المستدامة.

-انتهى-

#بياناتشركات